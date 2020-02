Ruotsi ja Venäjä napit vastakkain arktisen öljynporauksen suhteen – hyytävä jännityssarja vie katsojat Jäämeren syvyyksiin

Ajankohtainen ilmastoaihe nousee pintaan hyytävässä jännityssarjassa, joka on kuvattu Pohjoismaisin yhteisvoimin Grönlannissa ja Jäämerellä.

Yhteispohjoismaisen Heikolla jäällä -jännityssarjan päähenkilö, Ruotsin ulkoministeri Elsa Engström (Lena Endre) matkustaa Arktisen neuvoston kokoukseen Grönlantiin.

Entisenä ilmastotutkijana hän on huolissaan napajäätiköiden sulamisesta ja aikoo ehdottaa öljynporauskieltoa alueella.

Aihe on varsin ajankohtainen, sillä kuten tosielämässäkin, myös sarjassa Arktinen neuvosto yrittää löytää yhteisen linjan ympäristölle haitalliselle öljynporaukselle arktisella alueella.

Sarjassa ulkoministeriä vastassa Grönlannissa ovat muiden maiden ulkoministerit, ja Elsa Engström joutuu heti napit vastakkain Venäjän ulkoministerin kanssa, koska Venäjä haluaa jatkaa porauksia.

Ulkoministeriä esittävä Lena Endre on yksi sarjan kehittäjistä, sillä hän koki aiheen äärimmäisen tärkeäksi.

Ruotsin ulkoministeri Elsa Engströmiä näyttelee Lena Endre.

Kuusi vuotta sitten hän itse osallistui Greenpeacen edustajana neuvoston kokoukseen yhdessä Arktisen alueen alkuperäiskansojen edustajien kanssa.

Hän on kehittänyt sarjan ideaa yhdessä tuottaja Søren Stærmosen kanssa, joka puolestaan on asunut Grönlannissa.

– Heikolla jäällä on tärkeä sarja, joka dramatisoi taistelun, joka on erityisen todellinen tässä ja nyt. Ja meidän kuuluu ottaa tämä tosissamme, Lena Endre kertoo Ylelle.

– Se kertoo ilmastonmuutoksesta, alkuperäiskansoista ja Grönlannin itsenäisyydestä. Sarja kertoo myös siitä, miten lyhytnäköiset intressit estävät ihmiskuntaa tekemästä olemassaolomme kannalta ratkaisevia päätöksiä, Endre jatkaa.

Upeiden arktisten maisemien keskellä kuvatussa sarjassa pääosiin pääsevät myös paikalliset grönlantilaiset, joiden vaatimaton elämä ja erikoinen kieli tekevät sarjasta hyvin kiehtovan.

Grönlantilaista pariskuntaa näyttelee Nukaka Coster-Waldau ja Angunnguaq Larsen.

Grönlantilaisten elämää harvemmin näkee pohjoismaisissa laatusarjoissa.

– Sarjan toteuttaminen on ollut pitkä matka, johon on liittynyt monta haastetta. Søren on työskennellyt sitkeästi käsikirjoituksen parissa, etsinyt ohjaajia, kansainvälistä kuvausryhmää, muita tuottajia ja rahoittajia, ja nyt olemme vihdoin tässä pisteessä! Endre kommentoi.

– On ollut uskomaton kokemus kuvata arktista ilmastoa äärimmäisissä olosuhteissa, tammikuusta maaliskuuhun, ennen jäiden sulamista, yhdessä ruotsalaisten, norjalaisten, tanskalaisten, grönlantilaisten, suomalaisten, islantilaisten, amerikkalaisten, venäläisten ja baltialaisten kanssa. Olen valtavan iloinen, että olemme voineet toteuttaa unelmamme ja kuuden vuoden takaisen visiomme.

Tarina alkaa varsin hyytävissä tunnelmissa.

Saavuttuaan perille Grönlantiin Elsa peruu vierailunsa öljynetsintäaluksella ja lähettää sen sijaan paikalle neuvonantajansa Viktorin.

Trillerimäisessä tapahtumaketjussa nähdään, kuinka Viktor otetaan aluksella panttivangiksi, ja vaimo Liv todistaa koko tapahtumaketjun kotonaan Ruotsissa puhuessaan miehensä kanssa näköpuhelua.

Ulkoministerin neuvonantaja Viktor (Alexander Karim) kaapataan ja raskaana oleva vaimo Liv (Bianca Kronlöf), joka on suojelupoliisin palveluksessa, lähtee miehensä perään.

Raskaana oleva Liv on Ruotsin suojelupoliisin salaisena agentti, joka päättää lähteä kidnappaajien perään Grönlantiin.

Varsin inhimillisen ja koskettavan lisänsä tiivistunnelmaiseen sarjaan tuo paikallispoliisi Enok (Angunnguaq Larsen), joka löytää alkoholiongelmista kärsivän vaimonsa humaltuneena kapakasta ja ottaa pienen tyttärensä mukaan töihin.

Pian selviää, että kidnappaajien alkuperäinen kohde olikin Elsa Engström. Onko hän edelleen vaarassa?

