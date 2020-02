Kaisa Liskin hurjat elämäntavat lyövät ällikällä: 100 tuntia töitä viikossa, 55 kuppia kahvia, koko päivä syömättä...

Olet mitä syöt -ohjelmasta paljastuu, että kiinteistönvälittäjä Kaisa Liski paiski töitä äärirajoilla ennen konkurssiin ajautumista.

Useat suomalaiset muistavat kiinteistönvälittäjä Kaisa Liskin, 52, hänen omasta Kiinteistökuningatar Kaisa -tositelevisiosarjastaan. Nyt Liski laittaa kiireisen elämänsä rappeuttamat ruokailutottumuksensa kuntoon Olet mitä syöt -ohjelman uudella kaudella.

Ohjelmassa käy nopeasti ilmi, että lokakuussa konkurssiin ajautunut Liski on paahtanut vuosien ajan töitä yötä päivää aivan jaksamisensa äärirajoilla. Retuperällä olevat elämäntavat ovat karua katsottavaa: Liski tekee töitä 100 tuntia viikossa, mikä tarkoittaa yli 14 tuntia joka päivä.

– Elämäntavat on muuttuneet huonommaksi, kun täytin 40 ja aloin kiinteistövälitysalalle, Liski myöntää ohjelmassa.

– Mulla ei ole yhtään samanlaista päivää viikossa. Päivät alkaa joka aamu viideltä. Se millä jaksan on se, että onneksi minulla on työ, jota rakastan, Liski toteaa.

Kiinteistönvälittäjän työn luonteeseen kuuluu, että auton ratissa hurahtaa päivittäin jopa 5–6 tuntia. Ajaessa Liski napostelee roskaruokaa tai juo litroittain kahvia. Tai mikä pahinta, joskus hän on koko päivän syömättä.

– Saatan päivän aikana syödä pelkkää suklaata tai juoda koko vuorokauden aikana pelkkää kahvia. Sitten seuraavana päivänä vaikka lihapiirakkaa ja pussillisen sipsiä. Joskus käy niin, etten syö koko päivänä mitään, Liski kuvailee.

– Mulla on varmaan joku sisäinen ongelma itseni huolehtimisen kanssa, hän sanoo.

Kiinteistökuningattaren viikon ruokalista on hurjaa katsottavaa.

Ruokapäiväkirjasta selviää, että Liski kuluttaa kahvia 55 kuppia viikossa. Joskus Liski saattaa juoda yhdeksän kuppia kahvia päivässä, muttei syö muruakaan. Naisen ruokavalioon ei kuulu ollenkaan perinteisiä lämpimiä annoksia, vaan hän napostelee erilaisia helposti mukana kulkevia herkkuja.

Viikon ruokalistalta löytyykin aimo annos vaahtokarkkeja, kaakaota, croisantteja, pullaa, lihapiirakoita, suolakurkkuja, makkaraa, lihapullia, omenaa, suklaamunia, suklaapatukoita, sipsiä, keksejä, punaviiniä ja siideriä. Lisäksi naisen kauniin kodin keittiönkaapit pursuavat suklaata, lakuja, maapähkinälevitteitä, suolakeksejä ja karkkipusseja.

– Yhdessä vaiheessa mulla oli yöpöydän laatikkokin ihan täynnä näitä, Liski myöntää.

Hyvinvointilääkäri Pippa Laukka järkyttyy siitä, että Liski kokkaa terveellistä kotiruokaa perheelleen, mutta ei itse syö sitä ollenkaan.

– Tämä on aika harvinaista, että joku panostaa niin paljon muiden syömiseen, muttei omaansa. Yleensä kuulee, ettei ole aikaa laittaa ruokaa. Sä teet sen kaiken, mutta jätät itsesi ravitsematta, Laukka päivittelee.

Pippa Laukka auttaa Kaisa Liskiä muuttamaan suhtautumisen ruokaan.

Painoa Liskille ei ole kertynyt näillä elintavoilla hälyttävää määrää, sillä vaaka näyttää 82.5 kiloa ja vyötärönympärys 97 senttiä.

Varsinaisen painonpudotuksen sijaan Liskin kohdalla keskitytäänkin terveelliseen ruokavalioon, liikuntaan ja ennen kaikkea rauhoittumiseen ja jaksamiseen.

– Ihan oikeasti, et sä kahvilla jaksa. Stressi on tapissa, kiire on tapissa. Sä tunnet ja huomaat sen. Siihen on tultava muutos, Laukka painottaa.

Liskin yritys Tavastia LKV Oy asetettiin konkurssiin lokakuun lopussa. Käräjäoikeiden mukaan konkurssiin asettamisen taustalla oli yrityksen maksukyvyttömyys. Helmikuun alussa Hämeen Sanomat uutisoi, että Riihimäen kaupunki haastaa Liskin oikeuteen. Liskin ja Riihimäen välinen kiista koskee omakotitalotonttia, joka sijaitsee Vahteristo-nimisessä kaupunginosassa.

Miten Kaisa Liskin elämäntapamuutoksessa käy? Olet mitä syöt MTV3:lla keskiviikkona kello 20.