Katso kuvat ennen ja jälkeen! Putous-tähti hoikistui 10 kiloa: ”Mieletön muutos”

Putouksesta tuttu Mikko Töyssy pisti elämäntapansa uusiksi Olet mitä syöt -ohjelmassa ja pudotti kahdessa kuukaudessa 10 kiloa.

Tamperelainen näyttelijä Mikko Töyssy, 38, on suurelle yleisölle tuttu suositun Putouksen uudelta kaudelta. Humoristinen mies nähtiin huomattavasti vakavammissa merkeissä keskiviikkoisessa Olet mitä syöt -ohjelmassa.

Kiireistä ja matkustelevaista näyttelijän elämää elävä Töyssy kärsi ahmimisen, tunnesyömisen ja repsahtaneiden elintapojen vuoksi. Jo nuoresta asti kilojen kanssa kampailleen Töyssyn elopaino oli ehtinyt kivuta jo 114 kiloon. Vyötärönympäryskin näytti 125 senttiä.

Mikko Töyssy ennen elämänmuutostaan.

Suuri elämäntaparemontti kuitenkin kannatti vaikeuksista huolimatta. Ohjelman lopussa selvisi, että Töyssy onnistui pudottamaan kahden kuukauden aikana huikeat 10 kiloa. Myös vyötärön ympärys kaventui tässä ajassa 12 senttiä.

Töyssy kymmenen kiloa hoikempana.

Matka ei ollut helppo, sillä Töyssyn taakkana olivat vuosikymmeniä vanhat syömistottumukset, isot annoskoot ja muutamat repsahdukset.

– En tiedä voisinko sanoa näin, mutta Mikon kohdalla odotukset eivät ole kovin korkeat, hyvinvointilääkäri Pippa Laukka pohti ennen kuin tapasi huimasti laihtuneen miehen.

Lopulta Laukka haukkoi liki henkeään nähtyään hoikistuneen Töyssyn.

– Hän onnistui lyömään mut ällikällä. Niin mieletön oli se muutos koko olemuksessa, Laukka hehkutti.

– Kyllä tässä vuoristorataa oli. Ei tässä aina ymmärräkään mitä kaikkea on tapahtunut, Töyssykin pohdiskeli.

Elämäntavat todella muuttuivat, sillä Töyssylle oli kertynyt kiireistä huolimatta kahden kuukauden aikana 102 liikuntakertaa.

Mikko Töyssy näyttelee Putouksen uudella kaudella sketsihahmo Urmas Viilunkia.

Muuttuneiden elintapojen myötä Laukalla oli todellisia ilouutisia.

– Nythän on niin, että me voidaan purkaa sun 2. tyypin diabetes -diagnoosi. Sun verensokeri on ihan normaali, Laukka paljastaa.

– Kolesteroliarvotkin on normaalin tuntumassa, Laukka hehkuttaa.

Liikuttunut Mikko ei ole saada sanaa suustaan.

– Aika jees, hän toteaa häkeltyneenä.

– Kaksi vuotta sitten jo sanottiin, että olet fyysisesti 50-vuotias. Kaksi vuotta myöhemmin sanotaan, että kahdeksan viikon matkan jälkeen tervetuloa elämään. Kyllä siitä ovesta on aika hieno kävellä, Töyssy sanoo vakavana.

Lopulta Laukka ja Töyssy tuulettivat onnellisina upealle tulokselle.

– Niin mahtavaa. Olen niin ylpeä Mikosta, että hän on onnistunut näin lyhyessä ajassa. En ole koskaan voittanut maailmanmestaruutta tai suomenmestaruutta, nyt tuntuu siltä että ollaan aika lähellä sitä fiilistä miltä se voisi tuntua, Laukka hymyilee.

– Nyt mulla on sellainen tunne, etten ole lopettamassa mitään kuuria. Olen tutustunut näiden viikkojen ajan asioihin, jotka vien loppuelämäni mukanani, Töyssy vakuuttaa.

Töyssyn viikon ruoat ennen...

Ennen elämäntapamuutostaan Töyssy liikuttui puhuessaan tv-kameroille huonosta kunnostaan.

– On ikävä huomata, että voit menettää kaiken sen, mitä omalta elämältä suuresti haluat ja tarvitset. Minulle se on urheilu ja liikkuminen, ja ne mahdollisuudet supistuu koko ajan. Jalkapallo on jäänyt sen takia mitä itse itselleni teen, Töyssy sanoo kyyneleet valuen.

Kyyneleitään pyyhkivä mies aikoi yrittää tosissaan saada elämänsä takaisin.

– Vanhemmiten olen tajunnut, ettei kyse ole itsetunnosta vaan terveydestä. Haluaisin saada terveyteni takaisin, mies päättää.

Elämäntapamuutoksen alussa Töyssy sai eteensä viikon aikana syömänsä ruuat, joihin kuului muun muassa 26 palaa ruisleipää, pitsaa, hampurilaisia, makkaraperunaa, suklaakakkua, sipsiä, kermamunkkeja ja punaviiniä. Pian herkut ja roskaruuat jätettiin historiaan ja tilalle kehiteltiin terveellisempiä ruokia.

...ja jälkeen.

Myös terveystarkastus herätteli Töyssyä, sillä ennen elämäntapamuutosta hän sai kuulla kolesterolitasojensa ja sokeritasojensa olevan korkealla.

– Sinulla on diabeettinen tila. Riski, mihin se johtaa, on se että suonet menee tukkoon tai päässä poksahtaa joku suoni. Sinun riskisi on moninkertainen ikäisiisi miehiin verrattuna, Laukka varoitti tällöin.

Lisäksi riski sairastua sepelvaltimotautiin oli Töyssyllä keskimääräistä merkittävästi korkeampi.

– Se kolahti niin lujaa, vaikka olen tavallaan tiennyt sen asian, koska ei tarvitse paljon maalaisjärkeä käyttää, kun tajuaa että tässä on liipaisimella jonkun taudin suhteen, Töyssy huokaisi.

Olet mitä syöt MTV3-kanavalla keskiviikkoisin kello 20.