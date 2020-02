Tony pukeutuu naiseksi – hän on kehittänyt itselleen sivupersoonan, yltiönaisellisen Jennin

Tony, 46, on kehittänyt itselleen sivupersoonan, puolta nuoremman Jennin, joka pukeutuu pitsimekkoihin.

Kumpi hän on: Tony Kammonen vai Jenni? Dokumenttiprojekti: Kuka on Jenni? vastaa pikkuhiljaa tähän kysymykseen 46-vuotiaan henkilön kohdalla, joka on kovan lapsuuden ja ihmissuhdeongelmien vuoksi kehittänyt itselleen sivupersoonan.

Panu Suurosen ohjaama kiinnostava ohjelma selvittää, että Tony ja Jenni ovat sekä sama että eri henkilö. Jenni on ajoittain se hallitsevampi persoona. Sairaudesta ei ole kyse, vaan oman identiteetin muovautumisesta ja itsensä löytämisestä.

Tony viettää ystäviensä kanssa muun muassa saunailtoja.

Äiti kuoli, kun Tony oli lapsi, ja isän kanssa sukset menivät ristiin 16-vuotiaana. Ohjelmassa nähdään, kuinka Virossa asunut isä kuolee ja haudataan. Tony-Jenni yrittää etsiä pikkusiskoaan, joka katosi elämästä kauan sitten.

– Se, mitä mulle ja mun pikkusiskolle tapahtui lapsuudessa aiheutti niin syviä arpia, että en tiedä haluaako sisko olla mun kanssa missään tekemisissä. Ne arvet ei ehkä parane enää koskaan.

Jenni haluaa sukupuolenkorjausleikkauksen. Asunto on sisustettu sadoilla Hello Kitty -hahmoilla.

Etelänmatkalla hän on ensimmäistä kertaa rannalla bikineissä.

– En mä häpee itseäni ollenkaan, mitä häpeämistä mulla on? Tämä on yleinen uimaranta, täällä saa olla naiset tissit paljaina, miksi en mä saisi olla bikineissä?

Lolita-alakulttuurin parista Jenni on löytänyt ystäviä.

Jenni käy myös sokkotreffeillä.

– Haen tavallista suomalaista miestä, poikakaveria, Jenni selostaa treffikumppanilleen, joka vaikuttaa ystävälliseltä mutta hämmentyneeltä.

Lapsuudenystävä Jari ymmärtää Tonya, ja miehet viettävät paljon vapaa-aikaa yhdessä.

Jenni puolestaan on löytänyt ystäviä naisten keskuudesta. Jenni suunnittelee tulevaisuuttaan suorittamalla taksikuskin tutkinnon.

– Jennillä tulee olemaan hauskempaa. Tonyn tulevaisuus näyttää päivä päivältä heikommalta, Jenni sanoo ja nauraa.

Valinta ei ole silti itsestään selvä – mutta pitääkö ollakaan?

– Kuitenkin ajattelee, mitä ihmiset ajattelee. On helpompi olla siinä roolissa, minkä ihmiset hyväksyy. Kun kävelee tuolla kaupungilla, on näkevinään katseita tuolla takaraivossa, vaikka niitä ei ehkä olekaan, Tony sanoo.

