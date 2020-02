Serranon perheen komistus ratkoo rikoksia Riitta Havukaisen kanssa – sai Suomen-visiitillään Itäkeskuksen Anttilan sekaisin

Suomalais-espanjalaisessa Paratiisi-sarjassa ratkotaan Espanjan suomalaisyhteisössä tapahtuneita rikoksia. Tv-lehti vieraili draamasarjan kuvauksissa Aurinkorannikolla ja tapasi Fran Perean sekä Riitta Havukaisen.

Riitta Havukainen ja Fran Perea istuvat vastakkain pöydän ääressä.

Heidän äänensä on vakava, kun he käyvät keskustelua englanniksi. Aurinko porottaa täydeltä taivaalta, mutta kaksikolla on raskasta pohdittavaa: he miettivät seuraavia askelmerkkejä Fuengirolan suomalaisyhteisön kuolemantapauksien selvittämiseen Paratiisi-rikossarjassa.

Havukainen kehuu työskentelyä espanjalaisen Fran Perean kanssa.

On espanjaa äidinkielenään puhuvan Perean vuoro lausua vaikeahko lause englanniksi. Kun hän toistamiseen sekoaa sanoissaan, hän repeää nauruun. Siihen yhtyy koko paikalla oleva kuvausryhmä.

Hetken hassuttelun jälkeen on aika ottaa kohtaus uusiksi. Tällä kertaa lause menee hienosti purkkiin.

– Muy bien, ohjaaja Marja Pyykkö kehuu.

Olemme Espanjan Aurinkorannikolla lavasteiden keskellä. Havukaisen, 64, näyttelemä oululainen rikosetsivä Hilkka Mäntymäki on saapunut Fuengirolaan selvittämään kadonneen suomalaisperheen tapausta. Paikan päällä selviää muutakin epäilyttävää: epäselvissä olosuhteissa kuolleiden suomalaisten tapauksia.

Hänen poliisikollegaansa esittää Fran Perea, 41. Hän on Espanjassa superjulkkis, joka on näytellyt monissa elokuvissa ja tv-sarjoissa. Suomessa mies muistetaan erityisesti Serranon perheen (2003–2008) Marcosin roolista.

Serranon perhe esitettiin Suomessa TV1:llä. Marcosia näytteli Fran Perea (vas.). Hän lauloi myös sarjan tunnusmusiikin.

– Puhumme sarjassa espanjaa, englantia ja suomea, ja meillä on syntynyt paljon huumoria eri kielistä. Nauramme muutenkin paljon, Perea kehuu tunnelmaa.

Málagassa syntynyt madridilainen Perea vieraili Suomessa 2007 ja 2008. Sadat fanit jonottivat hänen nimikirjoituksiaan helsinkiläisessä tavaratalossa. Hän keikkaili myös Helsingin Kulttuuritalolla ja Tampereen Pakkahuoneella.

Fani sai suukon Perealta Itäkeskuksen Anttilassa 2008. Väkeä oli paikalla tuhottomasti.

– Se oli yllätys, kuinka suosittu Serranon perha oli Suomessa. Tuntui hullulta, koska ei sellaista menestystä voi edes ajatella. Samalla se oli mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin eri maista.

Seuraavaa mahdollista Suomen-reissua varten näyttelijä-laulajalla on jo selvät suunnitelmat.

– Viimeksi en mennyt saunaan, joten sinne pitää ehdottomasti päästä. Ja haluan uida avannossa. Vaikka saatan kuolla siihen hetkeen, haluan kokea avantouinnin. Tahtoisin myös käydä Lapissa, jossa haluan nähdä revontulet ja porot, Perea luettelee sanoen porot selvällä suomen kielellä.

Paratiisi-kuvauksissa poliisi Andrés Villanuevaa näyttelevän Perean iloisuuttaan, ammattitaitoaan ja ystävällisyyttään kehutaan avoimesti. Myös Riitta Havukainen kiittelee työskentelyä espanjalaisen tähden kanssa sekä kuvausten erinomaista meininkiä.

– Periaatteessa duuni on ihan samaa kuin Suomessa, mutta se on ollut erityisen ihanaa, kun kaikki työryhmän jäsenet ovat koko ajan iloisia. Kyllähän suomalaisetkin tuntevat elämäniloa, mutta sitä ei vaan koko ajan tuoda samalla tavalla ilmi kuin täällä. Ylipäänsä Espanjassa ilmapiiri on iloinen ja rento, eikä nipoteta kuten Suomessa.

– Välillä on esimerkiksi ollut tilanne, että jollakin on kitara, ja Fran alkaa soittaa. Sitten kaikki taputtavat ja laulavat yhdessä, Havukainen muistelee hymyillen.

Paratiisi on Ylen, MRP Matila Röhr Productions Oy:n ja espanjalaisen Mediapron yhteistuotanto. Idea pohjoismaisessa yhteisössä tapahtuvasta rikoksesta Espanjassa tuli Mediaprolta. Kun espanjalaisen mediayhtiön David Troncoso ja Ran Tellem tapasivat Ylen draamapäällikkö Jarmo Lampelan, yhteisen sävelen kerrotaan löytyneen nopeasti.

Paratiisin poliisiasema lavastettiin Málagaan.

Ran Tellem on ollut kehittämässä israelilaista hittidraamaa Prisoners of War -sarjaa, johon Emmy-palkittu Isänmaan puolesta (Homeland) perustuu. Kahdeksanosaisen Paratiisi-sarjan on käsikirjoittanut Sorjostakin tehnyt Matti Laine.

Sarjan kuvaukset aloitettiin lokakuussa 2018 sateisessa ja pimeässä Oulussa. Tammikuussa 2019 siirryttiin aurinkoiseen Espanjaan, jossa kuvaukset kestivät kolme kuukautta.

Fuengirolassa, jonne sarja sijoittuu, asuu arviolta 15 000 suomalaista, ja se on monelle tuttu lomailukohde. Sarjaa on kuvattu monissa paikoissa Fuengirolassa. Poliisiasema rakennettiin Málagaan.

