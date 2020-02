Tällaista ei ole Suomessa ennen nähty! All Together Now Suomen 100 hengen tuomaristo on täynnä tähtiä

All Together Now Suomi on uusi ja näyttävä musiikkiviihdeohjelma, jonka keskiössä nähdään kaikkien aikojen isoin tuomaristo.

All Together Now Suomi on uusi musiikkiviihdeohjelma, jonka keskiössä nähdään kaikkien aikojen isoin tuomaristo. Tuomaristossa on 100 jäsentä, jotka päättävät ohjelmaan osallistuvien laulajien ja lauluryhmien kohtalosta.

Ohjelman kuvaukset ovat parhaillaan käynnissä, ja jokaisessa jaksossa joukko laulajia yrittää vuorollaan saada sadan hengen tuomariston, eli ”satasen” puolelleen, nousemaan ylös ja yhtymään lauluunsa. Mitä enemmän tuomariston jäseniä esiintyjä saa puolelleen, sitä todennäköisemmin hän pysyy mukana kisassa.

”Sataseen” kuuluu kotimaisia musiikkialan ammattilaisia; laulajia, räppäreitä, oopperadiivoja, säveltäjiä, musiikkituottajia, iskelmätähtiä ja musiikinharrastajia ja he edustavat genrejä laidasta laitaan.

Koko kilpailun voittaja kuittaa itselleen 20 000 euron rahapalkinnon!

”Satasen” kapteenina ja kokoavana voimana toimii Laura Voutilainen. Muita ”satasen” jäseniä ovat muun muassa Pete Parkkonen, Eini, Tuure Boelius, Irina, Elias Kaskinen, Nopsajalka, Mira Luoti, Aleksanteri Hakaniemi, Nisa Soraya, Laura Pyrrö, Archie Cruz, Samae Koskinen, Laura Närhi, Leo, Ilta ja Pastori Pike.

– Kuvauksissa on vallinnut energisoiva hype. Meitä on sata. Räiskyviä persoonia, ja mä saan olla kaiken sen energian keskellä, satasen kapteeni Laura Voutilainen iloitsee.

Mukana on eri musiikkityylien edustajia sekä erilaisia musiikin ammattilaisia, muun muassa säveltäjä Tuomas Kantelinen, Idolsistakin tuttu räppäri Leo Luthando, drag artistit Divet ja Jayden Mars, kosketinvirtuoosi Heikki Puhakainen, iskelmäartisti Armi Tenkula ja karaoken maailmanmestari Tea Repo.

Lisäksi ”satasesta” löytyy mm. pin-up-esiintyjä, vocal coacheja, viihdetoimittaja, manageri, tuottajia, klassinen laulaja, useita The Voice of Finlandista tuttuja viihdyttäjiä sekä kymmenittäin intohimoisia kuoroharrastajia erilaisista kuoroista.

Ohjelman juontaa Jaana Pelkonen.

100 hengen All Together Now Suomi -tuomaristo:

• Laura Voutilainen, satasen kapteeni, artisti

• Eini, artisti

• Mira Luoti, artisti

• Pete Parkkonen, artisti

• Irina, artisti

• Aleksanteri Hakaniemi, artisti

• Nopsajalka, artisti

• Tuure Boelius, artisti

• Laura Pyrrö, oopperadiiva

• Archie Cruz, Santa Cruz -rokkari

• Samae Koskinen, artisti

• Elias Kaskinen, artisti

• Leo, artisti

• Laura Närhi, artisti

• Ilta, artisti

• Pastori Pike, rap-artisti

• Nisa Soraya, artisti

• Tuomas Kantelinen, säveltäjä

• Divet, dragartisti

• Chike Ohanwe, laulaja-näyttelijä

• Knucklebone Oscar, kitaristi-laulaja

• Heikki Puhakainen, kosketinvirtuoosi, A&R, tuottaja

• Jepa Lambert, laulaja-vocal coach

• Leo Luthando, Idolsistakin tuttu rap-artisti

• Jayden Mars, drag artisti

• Armi Tenkula, iskelmäartisti

• Plamen De La Bona, TVOF:stakin tuttu musiikkiteatteriesiintyjä

• Andrea Brosio, TVOF:stakin tuttu rock-muusikko

• Oliver Briny, TVOF:stakin tuttu laulava pappi

• Anamaria Rusi, TVOF:stakin tuttu laulaja

• Tea Repo, karaoken maailmanmestari

• Max Volanen, artisti

• Jani Wilund, manageri

• Miss Lay D. Bird, pin-up-laulaja-esiintyjä

• Marjaana Turunen, gospelkuoron johtaja

• Roope Pelo, klassinen laulaja

• Niki Rock, laulaja-lauluntekijä

• Ellinoora Tuuri, tuottaja

• Katri Utula, viihdetoimittaja

• Ilona Korhonen, runonlaulaja

• Cee, laulaja-vocal coach

• Santeri Kaverinen, rock-muusikko

• Sanna, Sari, Jaana, Hannu, Markku ja Marjatta Medicanto-kuorosta Helsingistä

• Dan, Camilla, Nina, Patricia, Mia, Susanna, Linda, Alexandra, Maria ja Katarina Cawiar-kuorosta Porvoosta

• Miia, Outi, Liisa, Terhi ja Milka Kartanon laulu -kuorosta Vantaalta

• Elina, Susanna, Artur, Kari, Hannakaisa, Päivi, Katri ja Ella viihdekuoro Espoon laulusta

• Henna, Minna, Sari, Karoliina, Tea ja Antti Herttoniemen Sointu -kuorosta Helsingistä

• Tuija, Marke, Niina, Petra ja Susanna Kanavan kaiku -kuorosta Helsingistä

• Makla ja Pasi Out n'Loud -kuorosta Helsingistä

• Eleonoora, Ingrid, Kreetta, Valtteri, Elli, Saimi, Riikka, Alexander, Jenna, Roope, Kitri, Eevi, Annika, Paula, Kaarina ja Wilma Lärkkulla Musicalista Karjaalta.

All Together Now Suomi alkaa Nelosella ja Ruudussa sunnuntaina 12. huhtikuuta.