Sotaelokuva 1917 juhli Bafta-gaalassa – Joaquin Phoenixille ja Renée Zellwegerille pääosapalkinnot

Elokuva-alan kermaa palkittiin Lontoossa.

Sam Mendesin ohjaama sotaelokuva Taistelulähetit - 1917 on voittanut parhaan elokuvan ja parhaan ohjaajan palkinnot British Academy Film Awardsissa Lontoossa.

Parhaasta miespääosasta palkittiin Joker-elokuvan tähti Joaquin Phoenix ja parhaasta naispääosasta Judyssa loistanut Renée Zellweger. Molemmat pokkasivat pystit myös viime kuun Golden Globe -gaalassa Yhdysvalloissa.

Parhaan miessivuosan palkinnon sai Brad Pitt, ja parhaasta naissivuosasta palkittiin Laura Dern.

Bafta-palkinnot jaettiin Royal Albert Hallissa.

Bafta-gaalan tärkeimmät palkinnot

Paras elokuva: Taistelulähetit - 1917

Paras miespääosa: Joaquin Phoenix, Joker

Paras naispääosa: Renée Zellweger, Judy

Paras naissivuosa: Laura Dern, Marriage Story

Paras miessivuosa: Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood

Paras ohjaus: Sam Mendes, Taistelulähetit - 1917