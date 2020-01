Ilouutisia The Crown -jättisarjan faneille: Imelda Staunton on uusi kuningatar Elisabet!

Imelda Staunton on The Crown -sarjan uusi kuningatar Elisabet.

Imelda Staunton nähdään kuningatar Elisabetin roolissa The Crownin viimeisellä kaudella.

Netflix tiedotti tänään perjantaina iloisia uutisia The Crown -sarjan faneille. Hittisarja on saanut uuden kuningatar Elisabetinsa ja roolissa nähdään sarjan viidennellä ja viimeisellä kaudella näyttelijä Imelda Staunton.

Pitkän uran teatterissa, tv:ssä ja elokuvissa tehnyt Staunton, 64, on palkittu urallaan lukuisilla Bafta- ja Emmy-palkinnoilla. Staunton on ollut Oscar-ehdokkaana elokuvasta Vera Drake.

Nuorempi yleisö muistaa Stauntonin Harry Potter -elokuvista, joissa hän esitti Dolores Pimento.

– Olen rakastanut The Crownia alusta asti. Näyttelijänä on ilo nähdä, kuinka Claire Foy ja Olivia Colman ovat tuoneet molemmat jotain erityistä Peter Morganin käsikirjoitukseen. On kunnia liittyä näin erityislaatuiseen luovaan tiimiin ja viedä The Crown loppuun, Staunton sanoo Instagramissa julkaistussa tiedotteessa.

Kuningatar Elisabetia The Crownin kolmannella ja neljännellä kaudella esittävä Olivia Colman on onnitellut Stauntonia Intagramissa.

– En malta odottaa! hän riemuitsee.

Brittihovista kertova The Crown -sarja alkoi ilmestyä vuonna 2016. Silloin sen uutisoitiin olevan Netflixin kaikkien aikojen kunnianhimoisin yksittäinen tv-sarjaprojekti. Yhdysvaltalainen maksupalvelu upotti brittien hovista kertovan historiallisen draamasarjan luomiseen hurjat 100 miljoonaa puntaa eli noin 117 miljoonaa euroa.

Sarjan on luonut käsikirjoittaja ja tuottaja Peter Morgan, joka tunnetaan innostuksestaan brittien kuninkaallisen perheen historiaa kohtaan. Hän käsikirjoitti myös palkitun, vuonna 2006 ilmestyneen elokuvan The Queen.

Sarjan ensimmäisellä ja toisella kaudella nuorta kuningatar Elisabetia esitti Claire Foy. Kolmannella ja neljännellä kaudella Elisabetia esittää Oscar-palkittu Olivia Colman.