Surmasiko seksikultti myös? Dokumentissa tutkitaan, mitä tapahtui neljälle naiselle

Toimittaja Frank Parlato tutkii neljää seksikultti NXIVM:n läheisyydessä kuolleeksi väitetyn naisen kohtaloa. Kokonaisuus on epämääräinen ja karmiva.

Toimittaja Frank Parlato väittää uudessa dokumentissaan, että seksikultti NXIVM ja sen johtaja Keith Raniere saattoivat olla sekaantuneita kuolemiin ja katoamisiin.

Seksikultti NXIVM oli kerrassaan karmea. Keith Raniere tuomittiin viime kesänä syylliseksi mm. ihmiskauppaan, lapsipornon hallussapitoon ja seksuaaliseen ahdisteluun.

Seksiorjiksi joutuneet naiset luulivat, että kyseessä on mentorointiohjelma. Se että ainakin jotkut naisista polttomerkittiin, on vain yksi vastenmielisistä yksityiskohdista.

Seksikultti NXIVM:n uhrit (The Lost Women Of NXIVM, dokumentti, USA, 2019) pureutuu neljään kultin jäsenen kohtaloihin. He ovat kadonneet tai kuolleet.

Kaksiosaisen dokumentin ensimmäinen osa käsittelee kadonnutta Kristin Snyderiä, joka nähtiin viimeksi NXIVM:n tapaamisessa alaskalaisessa hotellissa 2003. Elettiin kultin alkuaikoja.

Snyderin autosta löytyi itsemurhaviesti, jossa luki, ettei hänen ruumistaan kannata etsiä. Eikä etsinnöissä löytynyt mitään.

– Tahdon tietää, miksi emme löytäneet mitään, samalla kurssilla ollut ystävä toteaa dokumentissa etsinnöistä.

Ystävien mukaan Snyder ei ollut itsemurha-altis.

Dokumentissa äänessä on myös Ranieren entinen kumppani ja yksi koko kultin ilmiantajista, Kristin Keeffe, joka otti parin yhteisen pojan ja lähti eräänä päivänä taksilla poliisiasemalle.

– Tiesin, että minua metsästettäisiin kuin eläimiä, hän kertoo.

Keeffe uskoo, että Snyder on yhä elossa ja että NXIVM on ehdottomasti tämän katoamisen takana.

Toimittaja Frank Parlato.

Toimittaja Frank Parlato toimi itse vuonna 2007 kultin tiedottajana. Sukset menivät nopeasti ristiin Ranierin kanssa, ja Parlato on aktiivisesti kirjoittanut blogissaan kulttiin liittyvistä epäselvyyksistä.

Hän on vakuuttunut, että Snyderin katoaminen liittyy kultin toimintaan. Hän saa selville, että Snyder saattoi olla Ranierelle raskaana kadotessaan.

Ranieren on väitetty saattaneen monet kultin jäsenet raskaaksi ja sitten painostaneen aborttiin.

Juuri ennen katoamistaan Snyder oli käynyt New Yorkin osavaltiossa NXIVM:n päämajalla.

Kultin entisen työntekijän vuonna 2009 nauhoittamalla videolla Raniere kertoo, että on tapattanut ihmisiä. Kokonaisuus on todella kummallinen, ja Raniere istuu vankilassa. Parlaton salapoliisidokumentti kuitenkin hämmentää – miksi asiaa tutkii toimittaja eikä poliisi?

Snyderin kummallisen katoamisen lisäksi Parlato tutkii ensimmäisessä osassa Gina Hutchinsonin kuolemaa. Vainaja löydettiin haulikko kädessä buddhalaisluostarista, ja kuolema todettiin itsemurhaksi. Parlato ja hänen haastattelemansa Hutchinsonin läheiset epäilevät.

Kuolleen Gina Hutchinsonin sisarta Heidiä haastatellaan dokumentissa.

Hutchinson väitti julkisesti, että Ranieri raiskasi hänet, kun hän oli 14-vuotias. Parlaton epäsuora tulkinta on, että kuolema oli hiljennys.

Toisessa osassa pääosassa ovat Barbara Jeske ja Pamela Cafritz. He kuuluivat Ranierin lähipiiriin ja asuivat hänen kanssaan samassa talossa. He molemmat kuolivat syöpään, kuten kaksi muutakin naista Ranieren lähipiiristä, mikä ei Parlaton mukaan voi olla sattumaa.

Dokumentin molemmat osat näytetään Friillä yhteen soittoon.

NXIVM:n uhrit, sunnuntaina 2.2. Frii klo 21.00 & 22.00