Pipsa Possun ääninäyttelijä lopettaa unelmaroolissa, josta tienasi yli 14 000 euroa viikossa – omisti sarjalle koko nuoruutensa

18-vuotias Harley Bird jättää roolinsa Pipsa Possuna 13 vuoden jälkeen.

Suositun lastenohjelma Pipsa Possun ääninäyttelijä vaihtuu, sillä pientä piirrospossua näytellyt Harley Bird on BBC:n mukaan päättänyt jättää tehtävänsä 185 jakson jälkeen.

18-vuotias Bird alotti pestissä vain viisivuotiaana. Hän on antanut ääneensä ympäri maailmaa ihastuttaneelle possulle 13 vuoden ajan. Bird on voittanut roolistaan Bafta-palkinnon ja laulanut kappaleita Pipsa Possun albumille.

Smithin viimeinen jakso Pipsana nähdään Britanniassa ystävänpäivänä.

– Pipsa Possun äänenä aloittaminen 5-vuotiaana oli uskomattoman matkan alku enkä tule koskaan unohtamaan aikaani sarjassa, Bird kommentoi BBC:n mukaan.

Harley Bird on näytellyt Pipsa Possua 13 vuoden ajan. Kuvassa Bird vuonna 2015.

Birdin mukaan hänestä ja sarjan muista tekijöistä tuli vuosien saatossa kuin perhettä, jotka kokivat yhdessä ikimuistoisia asioita. Nyt nuori näyttelijä haluaa kuitenkin katsoa tulevaisuuteen ja jatkaa eteenpäin urallaan.

Independentin mukaan Bird tienasi Pipsa Possuna sievoisia summia, sillä hänen palkkansa oli 1 000 puntaa eli noin 1 190 euroa tunnilta. Daily Mail kertoi vuonna 2018, että Bird oli kovaa vauhtia matkalla miljonääriksi, sillä hän saattoi tienata viikossa jopa 12 000 puntaa eli noin 14 270 euroa. Lehden mukaan Bird oli tuolloin Britannian parhaiten palkattu alle 18-vuotias ääninäyttelijä.

Valtavasta suosiostaan huolimatta Bird ei ole juuri viihtynyt julkisuudessa, vaan elää rauhallista elämää maaseudulla yhdessä perheensä ja kahden lemmikkipossunsa kanssa. Bird on paljastanut, että hänen toisen possunsa nimi on – yllätys, yllätys – Peppa, joka Pipsan nimi on englanniksi.

Birdin ääntä on kuultu Pipsa Possuna kaikissa englanninkielisissä maissa. Suomenkielisessä versiossa piirrospossun äänenä on toiminut Elsa Kuokka.

Birdin tilalle pestiin astuu 9-vuotias Amelie Bea Smith, josta tulee neljäs Pipsa Possuna kuultu näyttelijä.

Vuonna 2004 alkanut Pipsa Possu on lasten keskuudessa erittäin suosittu eri puolilla maailmaa. Sitä esitetään yli 180 alueella ja 40 eri kielellä. Suomessa sarjan viisiminuuttisia jaksoja on nähty Ylellä.

Lastenohjelma on tuotteistettu tehokkaasti ja Pipsa Possun koristamaa oheistavaraa myydään ympäri maailmaa.