Sorjonen päättyy tilintekoon – Lappeenranta on yksi menestyssarjan suosion syistä

Yli 180 maahan myyty Sorjonen on ollut kotimaisen nordic noirin menestystarina.

Rikossarja Sorjosen kolmannen kauden ja samalla koko sarjan päätösjaksossa koittaa viimein rikoskomisario Kari Sorjosen (Ville Virtanen) ja psykopaatti Lasse Maasalon (Sampo Sarkola) tilinteon hetki.

Lappeenrantaa riivaava, selittämätön epidemia niittää kaupunkilaisia melkein kuin viljaa. Kun syyksi paljastuu myrkky, on Sorjonen varma, että syyllinen on Maasalo. Kaupungissa sarjan alusta asti valtaa käyttäneen Degermann-konsernin menneisyydestä löytyy kuitenkin viitteitä bisneksistä, jotka vetävät vertoja jopa Maasalon pahuudelle.

Keskeisissä rooleissa ovat Anu Sinisalo, vas. (Lena Jaakkola ), Ville Virtanen (Kari Sorjonen) ja Sampo Sarkola (Lasse Maasalo).

Kotimaisia rikossarjoja on riittänyt televisiossa viime vuosina lähes ruuhkaksi asti. Miikko Oikkosen luoma Sorjonen on kuitenkin onnistunut vakuuttamaan myös kansainvälisen yleisön: ulkomailla Bordertown-nimellä tunnettu sarja on myyty yli 180 maahan.

Jos ensimmäinen kausi haki vielä paikkaansa nordic noir -kliseiden ja omilla jaloillaan seisovan tarinan välillä, on viimeistään kolmannella kaudella ollut selvää, että Sorjonen jää tv-historiaan itsensä, ei edustamansa genren vuoksi.

Yksi selitys menestykselle on Lappeenrannassa, joka on tarjonnut sarjalle poikkeuksellisen ja suomalaisittainkin eksoottisen miljöön. Ympäristöä on myös käytetty tehokkaasti luomaan hyytävää tunnelmaa.

Lappeenrannassa sijaitseva Luukkaansalmen silta näkyy Sorjonen-sarjassa todella useasti.

Merkittävin syy on silti Virtasen taitavasti näyttelemässä Kari Sorjosessa, josta on kasvanut kolmessa kaudessa ensimmäinen suomalainen rikostenratkoja, joka ei kalpene skandikollegoiden rinnalle.

Sorjonen myös älyää poistua ruudusta tyylillä jäämättä Beckin tai Wallanderin kaltaiseksi statistiksi, vaikka kysyntää olisi taatusti ollut.

Sorjonen, viimeinen jakso sunnuntaina 2.2. TV1 klo 21.05