Ernest Lawson paini Talent Suomi -tuomaristossa yhden asian kanssa: ”Vaikeinta se oli nuorten kohdalla”

MTV3-kanavalle siirtyvä Talent Suomi alkaa sunnuntaina.

Miten sanoa kilpailijalle, ettei vuosikausia harjoiteltu taito riitäkään? Miten yrittää rohkaista toista silti jatkamaan eteenpäin särkemättä tämän sydäntä?

Tämän asian kanssa Talent Suomi -tuomari, luokanopettaja Ernest Lawson paini istuessaan tuomaristossa yhdessä Jorma Uotisen, Krista Siegfridsin ja HP Parviaisen kanssa.

– Kuvauksien vaikeimpia tilanteita olivat ne hetket, kun joutui sanomaan esiintyjälle, ettei tämä ole sinun vuotesi, mutta yritä kehittää taitoasi eteenpäin ja tule ensi kerralla uudestaan.

Talent Suomi -estradin esityksiä arvioivat ohjelman tuomarit Ernest Lawson (vas.), HP Parviainen, Krista Siegfrids ja Jorma Uotinen. Edessä olevalla kultaisella painikkeella on erityinen merkitys osallistujien jatkoon pääsylle.

Vaikeinta se oli nuorten kohdalla. Osa heistä oli ensimmäistä kertaa lavalla, eivätkä kaikki olleet koskaan ennen saaneet palautetta taidoistaan.

Tuomarikollega Krista Siegfrids tunnustaa suoraan, että hänen oli hyvin vaikea sanoa kilpailijalle ei. Laulaja tykkäsi kaikista ja olisi laittanut kaikki jatkoon. Tiukoissa paikoissa Siegfrids ihaili muiden tuomareiden tapaa antaa rakentavaa palautetta.

– Jorma on auktoriteetti ja hän on todella hyvä pukemaan asiat ja tunteet sanoiksi. Jorma oli hirveän hyvä antamaan palautetta. Sama oli myös HP:lla ja Erkulla. Yllätyin, kuinka kauniisti he osaavat tehdä sen. Siinä minulla on vielä oppimista.

Jotta esitys vetoaa Jorma Uotiseen, siinä pitää olla läsnäolon lisäksi älyä, tunnetta ja taitoa.

Lawson kehuu Uuotista Siegfridsin tavoin auktoriteetiksi, joka osaa sanallistaa palautteen paremmin kuin yksikään Lawsonin tapaamana ihminen.

– Krista puolestaan on sädehdittävän karismaattinen esiintyjä, ja HP taas on maailman kiltein ihminen. Mikko Leppilampi on juontajana junan kapteeni, joka vetää viihdebisnestä rautaisella otteella eteenpäin.

Jorma Uotinen ei kokenut Talent-tuomarin tehtävää vaikeaksi.

– Tärkeintä on, että hylkäystilanteessa ei murskaa ihmistä, vaan osaa rakentavasti antaa sen palautteen. Olen aina sanonut, että puutteesta mainitseminen on myös kannustamista. Sitten tiedät, mitä pitää kehittää ja viedä eteenpäin.

Tanssitaiteilija tietää, mistä puhuu. Hän pyrki aikoinaan Teatterikorkeakouluun, mutta ei päässyt sisään.

– Sain kuitenkin hienon palautteen raadissa istuneilta Kalle ja Ritva Holmbergilta. He sanoivat, että kuulun ehdottomasti näyttämölle, mutta tapani liikkua on niin poikkeuksellinen verrattuna näihin muihin pyrkijöihin, että minun pitäisi ajautua liikkeen ja tanssitaiteen pariin. Heillä oli silmää ja kykyä nähdä. Tällainen palaute on rakentavaa ja eteenpäin vievää.

Jotta esitys vetoaa Uotiseen, siinä pitäisi olla läsnäolon lisäksi älyä, tunnetta ja taitoa.

– Jos ne toteutuvat, ja esitys menee tavanomaisen ja keskinkertaisen yläpuolelle, sitten se tavoittaa Uotisen, hän myhäilee.

Uotinen suitsuttaa muita tuomareita aivan upeiksi tyypeiksi.

– Krista Siegfrids on huikea esiintyjä ja osaa tehdä show’ta. Hän kyllä ottaa paikkansa siinä. HP ja Ernest osaavat kouluttajina tavattoman kauniisti ja viisaasti kannustaa ihmisiä, mikä oli hienoa huomata heidän vierellään.

Talent Suomi starttasi Nelosella vuonna 2007. Sitä juonsivat alun perin Susanna Laine ja Martti Vannas. Ohjelman voitti beatboksaaja Aleksi Vähäpassi, joka päihitti toiset finalistit Sini Erikssonin ja Sonic-koiran sekä Saara Aallon.

Susanna Laine ja Martti Vannas juonsivat ensimmäisen Talent Suomen 2007.

Ohjelma siirtyy nyt MTV3-kanavalle. Luvassa on suuria tunteita niin lavalla kuin tuomaristossa. Jatkopaikkaa tavoittelemassa nähdään muun muassa mentalisteja, taitureita, laulajia, tanssiryhmiä ja moottorisahajonglööraajia.

Ennen kuvauksia Lawson epäili, mitä tästä tulee.

– Pakko myöntää, että ennen kuin alettiin yksiäkään koekuvauksia kuvaamaan, tuli ajatus, että eikö kaikki ole jo nähty. Mutta se on tämän ohjelman suola, että joka ikisessä jaksossa tulee fiilis, että ai – tuollaista tehdään.

Talent Suomi

Sunnuntaisin 2.2. alkaen

MTV3 klo 19.30