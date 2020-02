Anni Wessman ja Jupe Louhelainen markkinoivat Suomea ahkerasti Hollywoodin elokuvastudioilla – törmäävät usein erikoiseen ennakkoluuloon suomalaisista

Anni Wessman ja Jupe Louhelainen myyvät Suomea kuvauspaikkana Hollywoodin elokuvastudioille. Tarkoituksena on houkutella filmituotantoja Suomeen.

Suomalaiset elokuva-alan toimijat ovat ensi kertaa laajalla markkinointimatkalla Hollywoodissa.

– Kuulee usein, että ”Kivaa kun suomalaisetkin tulevat meitä tapaamaan, kun näemme todella usein ruotsalaisia, norjalaisia ja islantilaisia – he käyvät täällä koko ajan”, Anni Wessman kuvailee toistuvaa tilannetta studioiden neuvottelupöydissä.

Wessman, 31, on kansainvälisten asioiden päällikkö alan kattojärjestö Audiovisual Producers Finland Ry:ssä, johon kuuluu 83 tuotantoyhtiötä.

Muiden Pohjoismaiden markkinointi on ollut aggressiivisempaa.

– Islannissa on kuvattu viimeiset kymmenen vuotta paljon, nainen mainitsee esimerkiksi.

Suomalaisten Hollywoodin valloitus on saanut pontta sen jälkeen, kun Suomi vuonna 2017 alkoi myöntää 25 prosentin kannustinta maassa kuvaaville ulkomaisille filmiryhmille. Eli ne saavat neljänneksen takaisin Suomessa käyttämistään rahoista.

Vastaavia tuotantokannustimia on maailmalla satakunta – mm. Norjalla sellainen on, Ruotsilla ei.

Kannustin on ollut suosittu ja joka vuosi siihen osoitetut 10 miljoonaa euroa on käytetty loppuun. Suomessa kuvataan vuosittain kymmenkunta käsikirjoitettua tuotantoa.

Esimerkiksi suomalainen luonto voi vetää elokuvan tekijöitä puoleensa.

Wessmanin kahden viikon matkaan mahtuu 15 tapaamista. Hän on mainostanut Suomen etuja kuvauskohteena.

– Suomen lokaatiot ovat hienoja, meillä on neljä vuodenaikaa ja ammattilaiset korkeatasoisia. On toimiva infrastruktuuri, vähän korruptiota ja kaikki puhuvat englantia. Kuvauspaikkamme eivät myöskään ole loppuunkaluttuja, Wessman kiteyttää myyntipuheensa.

Paitsi uniikki lokaatio, Suomi voi myös tuurata muita kohteita, kuten vaikka Pietaria. Ja vaikka Pohjoismaat ja Baltian maat ovat kilpailijoita, osataan Pohjolassa tehdä myös yhteistyötä.

– On tärkeää tuoda esille, että maamme ei toimi pelkästään täysin itsenäisesti, vaan AV-alan ammattilaiset liikkuvat maasta toiseen, Anni huomauttaa.

Jääkarhuja Helsingin kaduilla -luokkaa olevia väärinkäsityksiä ei ole tullut vastaan, mutta amerikkalaiset mieltävät Suomen usein kylmäksi ja etäiseksi paikaksi.

– Nykyään Los Angelesista on Helsinkiin suora lento. Se on yllättänyt, kuinka kätevästi meille pääsee, Wessman myhäilee.

Hän on syntynyt Suomessa, mutta varttui vanhempien työn takia Yhdysvalloissa.

Anni Weissman, 31, kiertää ahkerasti Hollywoodin elokuvastudioilla ja markkinoi Suomea kuvauspaikkana.

Hän opiskeli elokuvataiteen maisteriksi Englannissa. Ja nyt nuori nainen kiertää ammatikseen Hollywood-studioita.

– Onhan se ihan mieletöntä, että pääsee niihin paikkoihin, joita on pienenä katsonut elokuvista, ja puhumaan Hollywoodin filmialan ihmisten kanssa ja markkinoimaan Suomea, Wessman hehkuttaa.

Matkassa mukana on myös tuottaja Jupe Louhelainen, 42, tuotantopalveluyhtiö Film Service Finlandista. Myös hän lentää Hollywoodissa palaverista toiseen. Miehen työnä on järjestää ulkomaalaisia tuotantoja, joita kuvataan Suomessa.

– Kun ulkomainen tuotanto tulee Suomeen, ei heillä ole siellä mitään kontakteja. Me teemme koko hoidon kuvauspaikkojen etsinnästä lähtien. Heillä on sitten valmis paketti tulla tekemään, Louhelainen luonnehtii.

Tuotantopäällikön työtä mies vertaa rakennusmestariin, joka valvoo, että kaikki sujuu saumattomasti.

– Hyvin suunniteltu tuotanto, jossa on kohtuullisen pitkä valmisteluaika, on paras vaihtoehto, filmimies tietää.

Hollywoodissa mies tapaa location managereita, joita hän kuvailee cargo-shortseissa viihtyviksi, rennoiksi tyypeiksi.

– Nehän ovat järjestään maailmankansalaisia – tietävät historian ja leveyspiirit. He eivät tiedä kannustimesta tai siitä, kuinka paljon Suomessa on elokuva-alan ammattilaisia käytettävissä, Jupe kertoo.

Niitä ammattilaisia on laskutavasta riippuen ainakin tuhat.

Pohjoismaita on markkinoitu viime vuosina ahkerasti Hollywoodissa, niin myös Suomea.

Jupe ei maalaile ruusuisia mielikuvia maastamme vaan menee suoraan asiaan.

– Istun heidän kanssaan alas ja kerron, minkälaista Suomessa on kuvata. Mikä on työpäivän kesto, milloin aurinko paistaa, milloin ei. Sitten lyön tablettitietokoneen kouraan. Siellä on yleiskatsaus Suomen kuvauslokaatioista, Louhelainen luonnehtii.

Tietokoneella on kuvia betonilähiöistä, Oulun vanhasta keskustasta, Turun satamasta, ränsistyneitä teollisuusrakennuksia, viljasiiloja ja tehdasmiljöitä.

– Ne menevät industrial-sanan alle. He etsivät yllättävän paljon sen tyyppisiä miljöitä, Jupe selittää.

Luonto ja Lappi ovat omissaan kansioissaan. Monta kertaa elokuviin haetaan jotain erityistä, kuten mukulakivikatuja.

– Amerikkalaisia kiinnostaa, minkä mittaista työpäivää Suomessa tehdään. Kaupunkien koko, logistiikka, kuvausluvat, saadaanko katkaista liikenne ja kauanko hotellilta kestää mennä kuvauspaikalle, Louhelainen luettelee.

Joskus filmiyhtiöt tekevät vaihtoehtoiset budjetit eri maihin. Suomalaisten filmialan ammattilaisten palkat vaikuttavat kohtuullisilta Hollywoodiin verrattuna.

Tuottaja Jupe Louhelainen Film Service Finlandista ja kansainvälisten asioiden päällikkö Anni Wessman Audiovisual Producers Finland Ry:stä markkinoivat Suomea kuvauskohteena Hollywoodin filmistudioille.

Haukiputaalta kotoisin oleva Louhelainen opiskeli media-alaa Oulussa. Hän on tehnyt valo- ja lavastehommia viime vuosiin saakka ja suunnittelee nykyään elokuvatuotantoja.

Mies oli mukana Joe Wrightin ohjaamassa action-seikkailuelokuvassa Hanna, jota kuvattiin Lapissa. Muita projekteja ovat olleet draama Suden vuosi, musikaali Jos rakastat ja sci-fi -seikkailu Iron Sky – the Ark.

Rikoselokuvaan Vares rakennettiin erikoinen viritys.

– Kohtauksessa autosta on jarrut suhmuroitu pieleen ja käsijarru jää kuskin käteen. Sitä varten piti rakentaa pehmustettu tynnyri, jonka sisälle kamera laitettiin, mies muistelee.

Hollywoodin reissusta on jäänyt hyvä maku jäänyt suuhun.

– Tuntuu selvästi, että on olemassa kiinnostusta Suomeen kuvauspaikkana.

Louhelainen on filmikaupungissa nyt ensi kertaa. Se ei ole tehnyt sen kummempaa vaikutusta.

– Kylä vaihtuu, homma pysyy samana, filmimies kuittaa.