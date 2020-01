Koomikko Adam Sandler oli vuosia kriitikoiden inhokki, nyt häntä ylistetään – kaiken muuttanut elokuva saapui Netflixiin

Hiomattomat timantit -elokuva on tuonut kiitosta räkähuumoristaan tunnetulle koomikolle. Rolling Stone -lehti nosti Adam Sandlerin roolityön viime vuoden parhaiden näyttelijäsuoritusten listalle.

Koomikko Adam Sandleria ei ole usein nostettu paraatipaikalle vuoden parhaiden elokuvien listauksissa. Viime vuonna valmistunut rikosdraama Hiomattomat timantit (Uncut Gems) on näkyvä poikkeus.

Sandler näyttelee ohjaajaveljesten Josh ja Benny Safdien tiheätempoisessa elokuvassa itsekästä newyorkilaista jalokivikauppiasta, joka vaikeuksiin jouduttuaan yrittää etsiä käsiinsä harvinaisen timantin.

Poissa on Sandlerin omista komedioista kuten Juomahemmo (1998), Klik! (2006) tai Just Go with It (2011) tuttu pikkupoikamainen alapäähuumori ja ääliömäiset hahmot – ja tilalla hallittu roolityö. Ylistystä on sadellut myös elokuvakriitikoilta.

– Tämän pitäisi olla tätä nykyä jo yleisesti tiedossa, mutta varmuuden vuoksi: Adam Sandler on aiemminkin näytellyt upeita dramaattisia rooleja. Mutta hän ei ole ikinä ollut parempi, tai hikisempi, kuin hän on Hiomattomat timantit -elokuvan nuorallakävelymäisen huijarihyörinnän mestarina, kriitikko Justin Chang ylisti Los Angeles Timesissa.

Aiemmista onnistumisista Chang nosti nimeltä esiin Sandlerin roolit Paul Thomas Andersonin kepeässä draamassa Punch-Drunk Love – rakkauden värit (2002) sekä Noah Baumbachin komediassa The Meyerowitz Stories (2017).

Yhtä hyvin joukkoon olisivat mahtuneet myös surutyötä käsittelevä draama Reign Over Me – Ystävyyden voima (2007) sekä perhesuhteita pohtiva komedia Spanglish – käännöskukkasia (2004).

Jo niissä Sandler rajoitti minimiin tyypillisen räkähuumorinsa, josta hän tuli alun perin tunnetuksi 1990-luvun alussa Saturday Night Live -sarjan sketseissä.

Hiomattomien timanttien saama vastaanotto on kuitenkin ollut omaa luokkaansa: vuodenvaihteessa muun muassa Rolling Stone -lehti nosti Sandlerin osan 25 parhaan näyttelijäntyön joukkoon viime vuoden elokuvissa.

Vuoden 2002 elokuva Punch-Drunk Love toi Adam Sandlerille Golden Globe -ehdokkuuden.

Myös tähti itse on ollut hyvin tietoinen saamistaan kehuista. Se ei ole ihme, sillä kehuja hän on saanut urallaan kohtalaisen vähän.

Esimerkiksi Ilta-Sanomien elokuvakriitikko Tarmo Poussu kuvaili Sandlerin komiikkaa Pixels-elokuvan (2015) arviossaan ”väsähtäneeksi”.

New Yorkin elokuvakriitikoiden palkintotilaisuudessa tammikuussa Sandlerin tehtävänä oli juontaa lavalle Safdien ohjaajaveljekset. Hän antoi puheessaan ymmärtää tietävänsä varsin hyvin, keitä yleisössä istuu.

– Kaikki te kriitikot, tiedän mitä olette sanoneet minusta vuosien aikana. Se on ok. Minulla on teille kaksi sanaa: olette ilkeitä! Sandler piruili tammikuussa juontonsa alussa.

Toisen piikin Adam Sandler varasi puheensa loppuun.

– En voi kiittää näitä tyyppejä tarpeeksi siitä, että he antoivat kriitikoille jotain kaunista sanottavaa minusta ensimmäistä kertaa 30 v**tun vuoteen, Sandler tylytti esittelynsä lopuksi.

Safdien ohjaajaveljekset tunnetaan myös rikoselokuvasta Good Time (2017), joka toi kehuja näyttelemisestä Robert Pattinsonille.

Ohjaaja Benny Safdie, näyttelijä Adam Sandler ja ohjaaja Josh Safdie osallistuivat New Yorkin elokuvakriitikoiden palkintotilaisuuteen tammikuussa.

Vuodenvaihteessa näytti vielä mahdolliselta, että timanttikauppiaan osa olisi voinut tuoda Sandlerille tämän uran ensimmäisen Oscar-ehdokkuuden.

Koomikko itse leikitteli asialla jo joulukuussa.

– Jos en saa sitä (Oscar-ehdokkuutta), aion v**tun varmasti tulla takaisin ja tehdä jälleen elokuvan, joka on tahallaan niin huono, että kaikki joutuvat kärsimään! mies sanaili joulukuussa The Howard Stern Show’ssa.

Ehdokkuuden mentyä sivu suun Sandler sai tukea monilta kollegoiltaan – näkyvimmin näyttelijä Jennifer Anistonilta, kun tämä pokkasi tammikuussa Yhdysvaltain näyttelijäkillan palkinnon tv-sarjasta The Morning Show.

– Adam Sandler, sinun näyttelemisesi oli poikkeuksellista ja taikasi on todellista. Kamu, rakastan sinua!, Aniston ylisti ystäväänsä kiitospuheensa huipennukseksi.

Hiomattomat timantit, perjantaista 31.1. alkaen Netflix.