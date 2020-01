Sometähti Veeran kulissit romahtivat, kun vaaka näytti 148 kiloa – elämäntaparemontti kirvoitti ystävältä pisteliään kommentin

Ylellisestä elämästä nauttiva julkkisbloggaaja ja sometähti Veera Bianca joutuu kohtaamaan Olet mitä syöt -ohjelmassa ylipainon lisäksi alkoholin suurkulutuksensa.

Tällä viikolla Olet mitä syöt -ohjelmassa elämänmuutokseen ryhtyy matkabloggaaja Veera Bianca. Kymmenien tuhansien seuraama bloggaajan ja sometähden elintavat ovat vuosien varrella luisuneet jyrkästi epäterveellisen puolelle.

Veera aloittaa kertomalla, kuinka joutui vuonna 2008 Australiassa vakavaan ratsastusonnettomuuteen ja hänen selkärankansa murtui. Selkävaivan myötä nainen alkoi vältellä ratsastuksen lisäksi myös muuta liikuntaa.

– Siitä lähti sellainen terveydellinen alamäki. Niin sanotusti kadotin kaiken ilon liikunnasta, hän huokaa ohjelmassa.

– En muista vammaani, kun minun ei tarvitse kohdata sitä, hän jatkaa.

Veeran paino oli kivunnut 148 kiloon.

Veera kertoo ohjelman juontajalle, lääkäri Pippa Laukalle syövänsä usein jopa äärimmäisen terveellisesti. Vastapainona kurinalaisuudelle ovat romahdukset ja ahmimiskohtaukset. Laukan mukaan toiminta on hyvin tyypillistä tunnesyöjälle.

– Hänellä on aika ehdoton, syömishäiriötyyppinen ajattelutapa taustalla. Hyvin mustavalkoinen ”kaikki tai ei mitään” -tyyppinen suhtautuminen ruokaan, Laukka pohtii bloggaajan syömiskäyttäytymistä.

Veera joutuu ohjelmassa kohtaamaan myös yhteen pöytään kasattuna kaikki viikon aikana syömänsä ruoat. Näky saa naisen hämmentymään.

– Aika paljon rajumman näköinen kuin mitä osasin kuvitella, hän tuumaa.

Tältä Veeran viikon ruokalista näytti.

Ruokapöydässä ei kuitenkaan ole kaikki. Laukka vetää verhon takaa kärryn, joka on lastattu 12 viinipullolla. Lääkäri kertoo Veeralle, että määrä vastaa hänen kuukausittaista alkoholinkulutustaan.

– Kolme pulloa viikossa. Se ylittää reippaasti suurkulutuksen rajat. Laukka sanoo vakavana.

Määrästä hetkellisesti mykistynyt Veera alkaa selitellä tilannetta työllään.

– Jotenkin se mun elämäntyyli on sellaista. Se on sellaista siemailua iltaisin tai jossain tilaisuudessa tai lentokoneessa. En koe, että mulla on alkoholiongelmaa. En koskaan juo salaa mitään, hän selittelee.

Runsaan alkoholinkulutuksen ja ruokailutottumusten myötä Veeran paino on kivunnut korkeisiin lukemiin. Hän painaa yli 148 kiloa. Vyötärönympärys on 164 senttiä. Kehossa on rasvaa 80 kiloa.

Terveydellisistä tutkimuksista selviää, että Veeran selkä on Laukan mukaan 99-prosenttisesti kunnossa. Sen sijaan verikokeista paljastuneet tulokset eivät ole yhtä mairittelevia. Korkean paastoverensokerin lisäksi Veeran elimistöstä löytyy ylipainon aiheuttama krooninen tulehdustila.

Laukka korostaa, että runsaasti matkustavan bloggaajan nykyinen terveydentila voi johtaa lentäessä muun muassa veritulppaan. Hyvinvointianalyysin tulokset ovat yhtä karua kuultavaa.

– Kyllä ihan liioittelematta voi sanoa, että sun kohdallasi se on pahoinvointianalyysi, Laukka toteaa ja sanoo, että asioiden on pakko muuttua.

Sanat saavat Veeran purskahtamaan itkuun.

– En mä voi jatkaa enää näin, hän sopertaa.

– Haluan kokea kokea tämän elämän. Mä olen onnellinen siitä, että tämä tapahtuu nyt, kun ei ole vielä liian myöhäistä.

Veeran elämäntaparemonttiin kuului muun muassa runsaasti kasviksia.

Veera saa ohjelmassa uuden treeniohjelman ja ruokavalion, josta hän on erittäin innostunut. Matkan päällä hän kuitenkin kohtaa myös ongelmia. Erityisesti vaikeuksia tuottaa alkoholista kieltäytyminen ystävien seurassa.

– Mitä mieltä olet siitä, että en juo viiniä, Veera kysyy ystävältään, jonka luona on vierailulla Kööpenhaminassa.

– Rehellisesti sanottuna olen pettynyt. Mutta enemmän viiniä minulle, ystävä tokaisee.

Vaikeista hetkistä huolimatta Veera selviytyy elämänmuutoksensa aloituksesta kunnialla. Kahden kuukauden jälkeen bloggaaja on kuin toinen ihminen. Hän onnistuu myös selättämään hevospelkonsa ja kiipeää itkunsekaisin tuntein ratsaille.

– Epätodellista, kuinka kahdeksassa viikossa on voinut muuttaa elämäänsä niin radikaalisti, hän sopertaa.

Veera oli motivoitunut laittamaan elämäntapansa kuntoon lääkäri Pippa Laukan avustuksella.

Elämänmuutos näkyy myös konkreettisesti Veeran elämässä. Kahdessa kuukaudessa hänen painonsa on pudonnut yli 13 kiloa ja vyötäröltä on kaventunut 30 senttiä.

– Tästä on aidosti tullut mun elämä. Tämä on tuntunut helpolta eikä siltä, että mun on pakko olla dieetillä ja urheilla.

– Koen, että tämä on ollut vasta kaiken alku.

Veera kertoi Olet mitä syöt -ohjelman pressitilaisuudessa lokakuussa IS:lle, kuinka entinen elämä tuntui melkoiselta kaksoiselämältä. Hän kertoi tarttuneensa kaikkiin mahdollisuuksiin paeta ulkomaille, jottei joutuisi kohtaamaan elämäntilannettaan ja arkeaan.

– Ulkopuolelta olen se hirveän menestynyt ja onnekas maailmanmatkaaja, joka voi istua jossain bisnesluokassa juomassa shampanjaa ja se on kauhean upeaa ja glamouria, hän kertoi tuolloin.

– Tulin kotiin, tilasin sushia, join lasin viiniä ja lähdin taas. Siitä tuli pakenemista.

Elämänmuutoksen tehtyään hänestä kuitenkin tuntui, ettei jäänyt asiansa kanssa yksin. Pään sisällä tapahtui perustavanlaatuinen muutos.

– Monesti puhutaan, että tällaisen projektin jälkeen jää tyhjän päälle, mutta siltä ei ole tuntunut. En ole millään dieetillä, vaan pidän itsestäni huolta, hän summasi.

Olet mitä syöt MTV3:lla keskiviikkoisin klo 20 alkaen.