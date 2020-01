Main ContentPlaceholder

Antti Holma rikkoo somekuplia huumorilla – hämmästyi podcastiensa suosiota: ”En edes kestä omaa ääntäni”

Mestaritekijä-sarjaa esitetään keskiviikkoisin 5.2. alkaen TV5:llä klo 20.00.

Monitaituri Antti Holma palaa juontajaksi uutuusohjelmassa Mestaritekijä. Tv-työ on Antille nykyään harvinaista herkkua, sillä hän viihtyy kotonaan New Yorkissa puhumassa suomalaisille podcastien kautta. ”En kestä ääntäni – mielestäni se on jotenkin lävistävä.”