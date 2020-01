Jone Nikula ja Hanna-puoliso avautuvat tv:ssä erikoisesta järjestelystään – vaimo kiertää maailmaa yhdessä ex-kihlattunsa kanssa

Kun pariskunta tapasi ensimmäistä kertaa, Hanna venytteli spagaatissa jumppatrikoot jalassa. Se on näky, jota Jone ei unohda.

Radiojuontaja Jone Nikula ei ole mustasukkainen, vaikka hänen vaimonsa Hanna Karttunen kiertää maailmalla ex-kihlattunsa, tanssiparinsa Victor Da Silvan kanssa.

Kimpassa-ohjelmassa vieraillaan tällä viikolla radiojuontaja Jone Nikulan, 49, ja hänen vaimonsa, tanssija Hanna Karttusen, 46, luona.

Nikula ja Karttunen kertovat heti aamiaisella ohjelmaa luotsaaville Mikko Kuustoselle ja Hanna Brotherukselle, kuinka he tapasivat ensi kertaa Tanssii tähtien kanssa -ohjelman kulisseissa vuonna 2010. Rakkaus ei kuitenkaan roihahtanut ensisilmäyksellä.

– Mä olin juuri muuttanut takaisin Suomeen, enkä tiennyt, kuka Jone on. Ja Jone ei tiennyt, kuka mä olen, maailmalla kilpatanssijana mainetta niittänyt Karttunen kertoo.

– Se saattoikin olla ratkaiseva tekijä meidän jutussa, Nikula virnistää lisäten, ettei parilla ollut toisistaan mitään ennakko-oletuksia.

TTK:n pyörteissä kaksikko ajautui usein toistensa seuraan keskustelemaan muun muassa kirjoista.

– Aina kun näin Jonea, oli mukavaa. Ei sillä lailla hakeuduttu toistemme seuraan, mutta se oli luonnollista. Emme kuitenkaan silloin edes vaihtaneet mitään numeroita, Karttunen jatkaa.

Jone ja Hanna elävät aikataulutonta elämää.

Ratkaiseva tilanne sattui lopulta Venla-gaalan kulisseissa, missä Karttunen oli esiintymässä ja Nikula jakamassa palkintoa.

– Venyttelin siinä jossain spagaatissa todella keskittyneenä kun tunnen, että ovi aukeaa. Käännyn pää lattianrajassa ja näen buutsit. Silloin tuli ensimmäisen kerran sellainen olo, että onpa kiva nähdä tuota, Karttunen muistelee nauraen.

Kuustonen utelee Nikulalta, muistaako hänkin tilanteen.

– Hanna oli siinä spagaatissa varsin napakoissa treenivaatteissa. Se ei ole näky, joka varsin helposti unohtuisi, mies naurahtaa.

Nikula ja Karttunen löysivät tiensä gaalan jatkoille, missä Hannan ystävä, TTK:stakin tuttu tanssija Marko Keränen yhytti kaksikon tanssiin.

– Keränen sanoi, että nyt olisi muuten aika h*lvetin hyvä hetki lähteä joraamaan tuon mimmin kanssa, Nikula muistelee.

– Eli Keränen paritti teidät, Kuustonen summaa.

Ohjelmassa Jone kertoo, että kaksikko vietti hiljattain viisivuotishääpäiväänsä. Yhtä pari on pitänyt yli yhdeksän vuoden ajan.

Radiojuontaja kertoo olleensa elämänsä aikana aiemmin kolmessa pitkässä avoliitossa. Hän ei kuitenkaan ole koskaan seurustellut yhtä pitkään saman naisen kanssa ennen Karttusta. Nainen teki häneen heti vaikutuksen.

– Mutta silloin kun toisilta treffeiltä hankkiuduin himaan, mietin, että jumalauta, pakko kosia, mies puuskahtaa.

– Mutta sitten mietin, että vaikutan ehkä vähän psykopaatilta 36 tunnin tuttavuuden jälkeen. Jos nyt kuitenkin antaa snadisti ajan kulua.

Mikko Kuustonen ja Hanna Brotherus tutustuvat Kimpassa-sarjassa Hanna Karttuseen ja Jone Nikulaan.

Nikula ja Karttunen menivät naimisiin elokuussa 2014. He sanoivat toisilleen tahdon Kattilahallissa Helsingin Suvilahdessa.

– Kun sitten oli jo yhteinen asuntolaina ja tajusi, ettei vieläkään v*tuta, niin siinähän se oli, Nikula kommentoi päätöstä avioliitosta Brotherukselle.

Karttunen viettää työnsä vuoksi yli puolet vuodesta ulkomailla. Hän seurusteli pitkään tanssiparinsa Victor Da Silvan kanssa ja he olivat jopa kihloissa. Kaksikko on voittanut muun muassa näytöstanssin maailmanmestaruuden kolme kertaa. Kun suhde päättyi, Karttunen ja Da Silva päättivät edelleen jatkaa tanssimista yhdessä. Kuustonen kysyy Karttuselta järjestelystä heidän jäätyä kahden.

– Mun mielestä on äärimmäisen mielenkiintoinen asia, että vaikka teillä oli pitkä suhde sun entisen tanssiparin kanssa, niin te pystytte edelleen tekemään töitä yhdessä. Sehän ei voi olla pelkästään helppo asia, kun teillä on ollut voimakkaasti fyysinen suhde ja te voimakkaasti tanssitte edelleen. Onko se sulle helppo asia, muusikko kysyy.

– On täysin. Siinä kävi niin, että meillä oli aivan erilainen ajatus siitä, kuinka mies ja nainen elävät yhdessä. Kävin sitä asiaa niin syvältä läpi silloin kun lähdin Etelä-Afrikasta, mutta mun oli pakko tehdä sellainen ratkaisu.

Karttunen kertoo, että hänen ja Da Silvan välillä oli pitkä ajanjakso, jolloin he eivät edes puhuneet toisilleen.

– Tein vain pakolliset työt ja laihduin ihan sikana, varmaan puolet, vaikken ollut iso muutenkaan. En syönyt enkä nukkunut. Nukuin äitini ja isäni sohvalla, hän kertoo.

– Muutaman kuukauden olin aivan pois pelistä.

Karttunen hehkuttaa puolisoaan siitä, ettei tämä ole ollenkaan mustasukkainen nykyisestä järjestyksestä.

– Jone on ihan mahtavin mies siinä, ettei hän ole ollenkaan mustasukkainen siitä, että hänen vaimonsa kiertää jonkun miehen kanssa, jonka kanssa se on ollut kihloissa. Kiitän Jonea siitä, ettei hän on antanut mulle tämän mahdollisuuden.

Nikula ja Karttunen puhuvat myös kiireisestä arjestaan. Koska tanssija matkustaa työnsä puolesta paljon, pariskunnalle jää ajoittain vain vähän yhteistä vapaa-aikaa. Tuolloin he tekevät minilomia muun muassa kiertelemällä kaupungilla ja käymällä terassilla.

– Hanna saattaa tulla maanantaiaamuna Hongkongista ja lähteä torstaina jonnekin. Silloin koitamme maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona nauttia elämästä, Nikula summaa.

– Meillä ei silleen ole yhteisiä rutiineja. Tai no, mun päivähän on aina aika samanlainen: radiolähetys alkaa kello 11 ja loppuu kello 15, joten sen ympärille rakennetaan kaikki muu. Se rajoittaa sitä, että emme voi vaikka lähteä käymään mökillä, hän jatkaa.

Erilaiset aikataulut rajoittavat parin pidempiä matkoja. He eivät kuitenkaan koe sitä ongelmana.

– Emme voi vaikka lähteä käymään mökillä. Mutta Kämpin terassilla voidaan, ja se on tosi hyvä. Kaksi tuntia löytyy aina, radiojuontaja heittää.

Päivällistä valmistellessaan Nikula kertoo myös yllättyneensä aikanaan täysin vaimonsa ruokavaliosta.

– Parasta tässä on se, että kun me tavattiin, mietin, että mä oon kusessa. Mimmi on maailman mahtavin, mutta todennäköisesti se elää pelkällä raejuustolla ja salaatinlehdillä. Sitten selvisi, että Hanna ei voi nimenomaan sietää salaatinlehtiä, mies sanoo saaden koko seurueen nauramaan.

