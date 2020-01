Aikansa kohuelokuva Levottomat sai ensi-iltansa 20 vuotta sitten – päärooli aiheutti näyttelijälle vuosien piinan, jota hän pakenee edelleen

26. tammikuuta 2000 ensi-iltansa sai Levottomat, joka mullisti suomalaista elokuvakenttää. Pääosanesittäjä Mikko Nousiaiselle se antoi leiman, joka ajoi hänet vuosiksi teatteriin.

20 vuotta sitten sai ensi-iltansa elokuva, joka jätti lähtemättömän vaikutuksen kotimaiseen elokuvakenttään. Kolmekymppisten ihmissuhteiden monimutkaisuudelle ääriviivat piirtänyt Levottomat oli ohjaaja Aku Louhimiehen suuri läpimurto.

Louhimiehen esikoisohjauksessa paljasta pintaa ja seksiä näkyi niin paljon, että aihe nousi jopa illan uutislähetykseen.

Nuorten aikuisten maailmankuvaa peilannut elokuva jakoi rajusti kriitikoiden mielipiteet. Kirjavista arvosteluista ja alastomuuden aiheuttamasta kohusta huolimatta – tai ehkä juuri niiden ansiosta – Levottomat keräsi ennätysmäiset katsojaluvut.

Aikansa elokuvasta tuli lopulta sukupolvikokemus.

Mikko Nousiainen esittää railakasta poikamieselämää viettävää ambulanssilääkäri Aria, joka harrastaa yhden yön suhteita. Elämässä kaikki on päällisin puolin hyvin, mutta mikään ei tunnu Arista miltään. Laura Malmivaaran esittämä Tiina saa kuitenkin käännettyä miehen pään ja Ari suostuu tavoistaan poiketen tapaamaan hänet toisen kerran.

Laura Malmivaara ja Mikko Nousiainen näyttelevät Levottomat-elokuvan pääparia Tiinaa ja Aria.

Haastattelun aluksi Mikko Nousiainen, 44, pahoittelee, kuinka vuodet ovat tehneet hänen muistoilleen tehtävänsä. Reilu parikymppinen nuori lupaus oli tehnyt vasta yhden suuremman roolin, kun Louhimies tarjosi hänelle Levottomien pääosaa.

Vielä 2000-luvun alussa kotimaisia elokuvia tehtiin vuosittain vain noin 10, kun nykyään niitä valmistuu lähes 40. Elokuvaroolit olivat harvassa, joten päätöstä ei tarvinnut pyöritellä kauaa.

– En miettinyt hetkeäkään. Olin vain todella innoissani siitä, että pääsin näyttelemään kameralle, Nousiainen naurahtaa.

Nousiainen muistelee lämmöllä kesää 1999 helteisessä Turussa, jossa tulevaisuuden tähdet viettivät monta viikkoa entisen Teatteri Suden tiloissa ryhmäytyen ja harjoitellen. Rooli oli vaikea, mutta perinpohjainen valmistautuminen helpotti urakkaa.

Muut näyttelijät asuivat hotellissa, kun taas Nousiaiselle oli hankittu oma asunto Turun liepeiltä.

– Oli siinä varmaan myös käytännön syitä, mutta uskon sen olleen Akun metodi eristää minut muusta ryhmästä ja tuotannosta, Nousiainen pohtii huvittuneena.

– Se ei tosin mennyt ollenkaan maaliin. Olin jatkuvasti muiden seurassa, hän jatkaa jo nauraen.

– Tiesin, että totta kai tämä tulee herättämään kohua, mutta luotimme omaan tekemiseemme, Mikko Nousiainen muistelee.

Kuvausten jälkeen ja ensi-illan lähestyessä Nousiaisen valtasi epävarmuus. Hän uskoi Levottomien edustavan uutta aaltoa suomalaisessa elokuvassa. Siitä voisi tulla sanomista.

– Tiesin, että totta kai tämä tulee herättämään kohua, mutta luotimme omaan tekemiseemme. On jopa hieman vaikeaa selittää, kuinka samaan aikaan sitä osasi odottaa, mutta kuitenkaan ei, Nousiainen pohjustaa.

– Lopulta se palaute ja arvostelu tulivat niin isolla kädellä vastapalloon – myös henkilökohtaisesti – että sitä oli vaikeaa käsittää.

Samaan hengenvetoon Nousiainen haluaa nostaa esiin myös sen, kuinka elokuva vaikutti aikansa nuorten aikuisten keskustelukulttuuriin ja sen vapautumiseen.

– Se oli äärettömän hienoa ja arvokasta, hän sanoo painokkaasti.

Elokuvan saatua Suomessa täysin poikkeukselliset mittasuhteet Nousiainen pakeni julkisuutta Tampereen teatteriin, minne hänet kiinnitettiin näyttelijäksi. Hän ajoi pois elokuvasta tutun partansa ja opetteli kävelemään kaduilla niin, ettei ottaisi kehenkään katsekontaktia.

– Tavallaan pakenin sitä kohua teatterilavalle. Se oli minulle helpoin tapa käsitellä sitä kaikkea, hän sanoo lisäten, että pitkä teatterikokemus tarjosi myös mahdollisuuden näytellä rooleja hyvin laajalla kirjolla.

– Olen aina ollut vetäytyvä persoona, enkä tykkää olla kauheasti esillä. Tulin hyvin varovaiseksi julkisuuden kanssa. Se ehkä kertoo myös siitä, kuinka iso kohu elokuvasta aikanaan syntyi. En halunnut olla esillä tai puhumassa asioista.

Matleena Kuusniemi näyttelee Ilonaa ja Petteri Summanen nähdään Stigin roolissa.

Mikko Nousiainen viihtyi pakopaikassaan teatterilla aamusta iltaan ja vietti vapaa-aikaansakin lähinnä alan ihmisten suosimissa paikoissa.

– Oli jopa tietyt baarit, joissa tiesi kuuluvansa kalustoon. Kun meni niiden paikkojen ulkopuolelle, ihmiset tulivat, varsinkin humalassa, heti hyvin innokkaasti keskustelemaan.

– Rakastan ihmisiä ja pidän itseäni todella sosiaalisena, mutta silloin halusin vain olla omassa kuplassani, enkä olla kontaktissa kenenkään tuntemattomien kanssa.

Levottomat oli asettanut Nousiaisen uralle uuden kurssin. Nuoren tähden otsaan lätkäistiin sitkeä leima, josta oli vaikeaa päästä eroon. Asiaa ei helpottanut elokuvan herättämä keskustelu myös alan ihmisten keskuudessa.

– Jossain vaiheessa rupesi jo naurattamaan ja vituttamaankin, kuinka olin aina se Levottomat-Nousiainen. Teki mieli sanoa ihmisille, että hei, tulkaa katsomaan mua teatteriin.

– Sen jälkeen musta tulikin sitten Mannerheim-Nousiainen, hän hymähtää viitaten vuoden 2006 kiinnitykseensä surullisenkuuluisassa Mannerheim-elokuvaprojektissa, jonka kuvauksia ei lopulta koskaan aloitettu.

Levottomat-elokuvan näyttelijäkaartia vasemmalta: Irina Bjöklund, Valtteri Roiha, Matleena Kuusniemi, Petteri Summanen, Laura Malmivaara ja Mikko Nousiainen.

Mannerheim-kiinnityksen jälkeen Nousiainen kieltäytyi muutamista töistä. Kun uusia projekteja ei heti ilmestynytkään, epävarmuus nosti päätään. Entä, jos häntä ei enää haluttukaan suuriin rooleihin?

– Kun Mannerheim-projekti oli muuttunut vähän vitsiksi, tuli yhtäkkiä sellainen fiilis, että miksi kukaan ei soita mulle. Totta kai sitä alkaa miettiä, että mistä se johtuu, Nousiainen lausahtaa hieman lakonisesti ja pitää pienen tauon.

– On varmasti ollut myös tuotantoja, jotka ovat miettineet, että ei me voida ottaa Levottomat-Nousiaista tähän. Mutta pitkälti se epävarmuus on ollut omassa päässä. Sen kanssa teen edelleen töitä.

Louhimies on vuosien saatossa heitellyt ilmoille ajatusta, missä Levottomista tehtäisiin uusintaversio 20 vuoden jälkeen. Idea on myös Nousiaiselle tuttu. Se saa hänet jopa lievästi huvittumaan.

– Siitä on ollut puhetta, monellakin tasolla. En sitten tiedä, että olisiko se mahtava idea vai sosiaalipornoa. Mutta katsotaan!