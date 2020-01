Näyttelijä Johannes Holopainen paljasti MTV:llä lihottaneensa 10 kiloa – keräsi massaa vankilasta omaksutulla treenillä

Johannes Holopainen keräsi massaa rooliinsa Helene-elokuvassa. Hänen mukaan treenimetodi oli tuttu Floridan vankiloista.

Näyttelijä Johannes Holopainen tähdittää viime viikolla ensi-iltansa saanutta Helene-elokuvaa. Muun muassa Tuntematon sotilas- ja Hevi reissu -elokuvista tuttu Holopainen näyttelee taiteilija Helene Schjerbeckista kertovassa elokuvassa tämän ystävää ja rakastettua Einar Reuteria.

Rooliaan varten Holopainen joutui käymään läpi totaalisen muodonmuutoksen. Tummatukkainen mies värjäsi hiuksensa vaaleiksi ja muutti myös vartaloaan. Holopainen paljasti perjantaina paluun tehneessä Posse-ohjelmassa, että hän joutui lihottamaan rooliaan varten kymmenen kiloa painoa.

32-vuotias Holopainen sanoo olleensa ennen elokuvan kuvauksia suunnilleen samanlaisessa kunnossa ja samankokoinen kuin nyt. Hänen piti kuitenkin saada lisää massaa, sillä Reuter oli raavas työmies.

– Lihotin ja treenasin. Siinä sai itsekin tehdä ihan fyysistä duunia, koska Einar oli metsänhoitaja ja teki fyysistä duunia, Holopainen sanoi.

Helene-elokuvan ohjaaja Antti J. Jokinen ja näyttelijät Laura Birn, Krista Kosonen ja Johannes Holopainen elokuvan ensi-illassa.

Lopulta Holopainen nosti painoaan sekä syömällä että kovan treenin avulla.

– Piti varmaan kymmenen kiloa nostaa painoa. Sai puntata ihan huolella. Meillä oli jostain Floridan vankilasta omaksuttu ohjelma, näyttelijä paljasti Possessa.

Hänen mukaansa tuloksia todella tehtiin ohjaajan avulla vankilasta omaksutulla kunto-ohjelmalla ja kovalla punttitreenillä.

Holopainen Helene-elokuvassa yhdessä Laura Birnin kanssa. Birn näyttelee elokuvan pääosaa, taiteilija Helene Schjerfbeckia.

Holopaisen kanssa Possessa vieraili Krista Kosonen, joka nähdään myös Helene-elokuvassa. Kaksikko kertoi olevansa erittäin tyytyväinen siihen, miten suuren yleisön elokuva keräsi heti avausviikonloppunaan.

– Kyllähän se tuntuu tosi hyvältä, he sanoivat.

Holopainen Einar Reuterina.

Johannes Holopainen kertoi viime viikolla IS:lle, että hän kuntoilee ja huolehtii hyvinvoinnistaan arjessaan. Hän kertoi päiviensä alkavan aamujoogalla. Lisäksi hän harrastaa kiipeilyä.

– Mielestäni kunnosta pitäminen on tärkeä ammatista riippumatta. Tässä ammatissa tehdään omalla keholla työtä ja työstetään omia tunteita ja ajatuksia, joista ammennetaan työhön. On tärkeää, että on tasapainoinen fiilis tehdä työtä ja pystyy ihmisiä kohdatessaan olemaan avoin ja vastaanottavainen, Holopainen sanoi.

Tällä hetkellä Holopainen ottaa osaa vegaanihaasteeseen, jonka myötä hän on poistanut ruokavaliostaan kaikki eläinperäiset tuotteet. Holopainen kertoi IS:lle suhtautuvansa uuteen ruokavalioonsa avoimin mielin ja oppivansa asiasta koko ajan uutta.

– Ostin juuri himmeän uuden blenderin, johon ihana heittää juttuja ja mössätä ne. Olen aivan lumoutunut tästä uudesta hankinnastani, Holopainen nauroi IS:n haastattelussa.