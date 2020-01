Antti Mikkolan ja Sami Hintsasen tähdittämä poliisikomedia sai inspiraation Jari Aarniosta: ”Olen ehdottanut ohjaajalle, jos täällä olisi kuorikatetta...”

Tampereen Komediateatterin uutuutta inspiroi tapaus Jari Aarnio. Ohjaaja ei silti hyväksynyt ideaa kuorikatteesta, vaikka katteen alta rahaa Aarnion pihalta löytyikin.

Poliisipäällikön roolissa Kakkua kerrakseen -komediassa nähdään Antti Mikkola, ensimmäistä kertaa näyttämöllä lähes kahdeksaan vuoteen. Näyttelijäksi kouluttautunut Mikkola on kunnostautunut ohjaajana ja käsikirjoittajana.

Paluu näyttämölle ei ollut vaikeaa.

– Tää on kevyempää, paineettomampaa. Ohjaaja on vastuussa kaikesta. Näyttelijä on vastuussa omasta roolistaan. Sen takia se pääsee ilakoimaan ihan toisella tavalla. Näyttelijän kuuluukin olla vähän kuriton, leikkisä ja mielikuvituksellinen. Ohjaajan työ on pitää se homma formussa, Antti Mikkola sanoo.

Ohjaaja-käsikirjoittaja Rauli Jokelin kertoo, että tapaus Jari Aarnio antoi sykäyksen komedialle.

– Olen kiinnostuneena seurannut Aarnion tapausta. Olen ehdottanut ohjaajalle, että jos täällä olisi kuorikatetta housuntaskut täynnä, mutta hän on halunnut pitää jutun puhtoisena. Hän halusi tehdä puhtoisen poliisiperheen, joka käy sekaantumisen kynnyksellä, Antti Mikkola kertoo.

Kuorikate-idea perustuu siihen, että kukkapenkissä Aarnion pihassa oli kymmenien tuhansien eurojen rahakätkö kuorikatteen alla. Kakku-komediassa ovat huumepussukat ja moottoripyöräjengit mukana kuvassa, mutta poliisipäällikkö ei sittenkään ole roisto, vaikka läheltä liippaa.

Antti Mikkola näyttelee poliisipäällikköä, joka on vähällä joutua liriin, kun nurkissa pyörii moottoripyöräjengiä.

Antti Mikkolaa kohtasi suuri suru kuusi vuotta sitten, kun hänen puolisonsa näyttelijä Miina Maasola menehtyi liikenneonnettomuudessa saamiinsa vammoihin. Antti jäi kahden pienen lapsen yksinhuoltajaksi. Nyt vierellä on uusi elämänkumppani, Tampereen Työväen Teatterin näyttelijä Emmi Kaislakari.

– Lapset ovat suhtautuneet tilanteeseen oikein kivasti. Olen muuttanut omakotitaloon. Se on remontoitu ja siellä ihmetellään, miten takka toimii ja lämpö pysyy sisällä. Nyt ei ole paljon lumitöitä tarvinnut tehdä.

Antti Mikkola ja Emmi Kaislakari ovat olleet kihloissa jokusen vuoden. Koska soivat hääkellot?

– En kerro. En kommentoi yksityiselämää tämän enempää, Mikkola sanoo.

Sami Hintsanen on juhliin palkattu hovimestari, joka pelastaa poliisipäällikön pinteestä.

Mikkolan esittämä poliisipäällikkö olisi lirissä, mutta perheen juhliin palkattu hovimestari pelastaa tilanteen – roolissa Sami Hintsanen, jolla ei ole valittamista töiden vähyydestä.

– Tämä vuosi on käytännössä täynnä. Minulla on kuusi ensi-iltaa ja sitten on Jean S -bändin solistin hommat. On iloinen asia, että freelancerilla on paljon töitä, Sami Hintsanen sanoo.

Murheitakin on ollut. Sami ja Varpu Hintsasen uusperheen tytär Senja menehtyi syöpään viime kesänä.

– Elämä jatkuu omalla painollaan. Vaimo on aktivoitunut ja hän käynnistää kovaa vauhtia omaa yritystoimintaa. Hän tekee mielenvalmentajan töitä verkkovalmennuksena. Suht’ normaaliin arkeen on pystytty tarrautumaan.

– Tietenkään Senja ja hänen kohtalonsa ei koskaan unohdu. Se on osa meidän elämäämme loppuikämme, mutta me pärjätään sen asian kanssa.

– Kun mietittiin, mitä Varpu rupeaa tekemään, Senjan kohtalo vahvisti intuitiota siitä. Hän haluaa kertoa ihmisille, miten elämään voi suhtautua positiivisesti, vaikka se olisi välillä tosi kovaa. Sillä asenteella Senja eli oman elämänsä, ja sitä Varpu haluaa välittää aikuisillekin.

– Senja ei koskaan sanonut, että häntä harmittaa oma kohtalonsa. Hän eli niillä ehdoilla mitä annettiin ja pyrki tekemään jokaisesta päivästä mahdollisimman hauskan. Se olisi meille aikuisillekin ihan suotava ideologia, että maanantailla ja lauantailla ei ole mitään eroa, Sami Hintsanen sanoo.