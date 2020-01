Hans Välimäki syrjäyttää neljä kautta Kuppilat kuntoon -ohjelmaa vetäneen Jyrki Sukulan – ”Hän nostaa ohjelman ihan uudelle tasolle”

Michelin-tähdistään ja lukuisista ravintoloistaan tunnettu keittiömestari Hans Välimäki astuu Jyrki Sukulan saappaisiin ja ojentaa auttavan kätensä ongelmien kanssa painiville ravintoloille.

Kuppilat kuntoon, Hans Välimäki -ohjelmassa autetaan ravintoloita saamaan uutta potkua liiketoimintaansa, olipa kyseessä sitten innokas aloittelija tai jo vuosikymmeniä tuulisella alalla puurtanut yrittäjä. Jos kuppilan suunta on hukassa tai kovasta yrityksestä huolimatta toiminta ei ole vakaalla pohjalla, niin nyt on mahdollisuus saada ammattimies apuun!

Keittiömestari Hans Välimäki toivoo löytävänsä ohjelmaan mukaan keskenään hyvin erilaisia ravintoloita.

– Kaikkihan toivovat, ettei töissä olisi kahta samanlaista päivää. Toivon, että mukaan tulee ravintoloita laidasta laitaan. Olisi hauska päästä myös klassikkoravintoloihin, joita pöly ehkä jo vähän koskettaa, Välimäki sanoo.

Neljä tuotantokautta Kuppilat kuntoon -sarjaa luotsannut Jyrki Sukula luovuttaa soppakauhan luottavaisin mielin Hans Välimäelle.

– Hans on Suomen menestynein ja arvostetuin keittiömestari. Hän nostaa ohjelman ihan uudelle tasolle oman kokemuksensa, vaatimustasonsa ja intohimonsa kautta. Suomessa ruoan taso on noussut hurjasti viimeisen 20 vuoden aikana, ja Hans on ollut yksi ilmiön aikaansaajista. Hänellä on myös pitkä kokemus yrittäjänä. Substanssi löytyy siis ammatillisesta osaamisesta ja pitkästä urasta yrittäjänä, Sukula sanoo.

Välimäellä on selkeä näkemys siitä, miten hän pystyy ravintoloita auttamaa.

– Parhaiten voin auttaa ravintoloita sisällön tuottamisessa asiakkaille ja liikeidean suoraviivaistamisessa. Autan liikeidean selkeyttämisessä ja sen paketoimisessa niin, että asiakas ymmärtää sen paremmin. Vahvistan ravintoloiden olemassa olevia vahvuuksia tai jos niitä ei ole, niin etsin sellaiset. Autan ravintoloita tekemään asioita niin, että ne palvelevat tuotetta ja ovat yrittäjälle mahdollisimman kustannustehokkaita. Vältetään siis turhia liikkeitä, Välimäki kertoo.

– Tulen olemaan lempeän tiukka. En ole koskaan kollegoita dissannut, vaan kannustanut ja tsempannut. Jos ravintoloista löytyy hyvää, kehun – jos huonoa, puutun asiaan, Välimäki vielä lisää.

Kuppilat kuntoon, Hans Välimäki! perustuu menestysformaattiin Ramsey’s Kitchen Nightmares.

Ravintoloiden haku mukaan ohjemaan on nyt auki osoitteessa nelonen.fi/osallistu