John Cena tunnetaan karskina showpainijana, mutta tähdellä on myös aivan erilainen puoli – ”En ole sellainen pullistelija kuin saattaisi luulla”

Hollywood-rooleja jo vuosia tehnyt WWE-supertähti John Cena tunnetaan myös lastenkirjailijana. Nyt hän hyppää hellyttävän jääkarhun rooliin.

Showpainin supertähdet ovat viime vuosina napanneet isoja rooleja merkittävistä Hollywood-elokuvista. Dwayne ”The Rock” Johnsonin, Dave Bautistan ja John Cenan tie valkokankaille on kulkenut WWE-kehän kautta.

Showpaini lasketaan perheviihteeksi, mutta menestys näyttelijänä ei ole taattu, vaikka suosittuja supertähtiä kaikki ovatkin olleet.

John Cena on nähty useissa perhe-elokuvissa viime aikoina, joista tuoreimpana nähdään viikko sitten Suomenkin ensi-iltaan saapunut Eläintohtori Dolittle. Robert Downey Jr esittää eläinlääkäri Dolittlea, joka pystyy kommunikoimaan eläinten kanssa. Muut pääroolit ovat lähinnä animoituja eläimiä, joiden ääniksi on saatu huippunimiä aina Rami Malekista Emma Thompsoniin.

John Cena (toinen vasemmalta) yhdessä Dolittle-elokuvan muun tähtikaartin kanssa. Kuvassa Michael Sheen (vas.), Cena, Rami Malek, Carmel Laniado, Harry Collett, Selena Gomez ja Robert Downey Jr.

Dolittle-elokuvassa Cena on animoidun Yoshi-jääkarhun ääni ja on siinä ilmiömäinen.

– Tarinahan on hyvä ja tätä hahmoa oli mukava tehdä. Kun tein Ferdinand-elokuvaa, kaikki oli uutta, mutta nyt tiesin, mihin olin ryhtymässä. Kun lopulta näin, miten hahmoni liikkuu ja millaisia ovat Yoshin eleet, olin todella tyytyväinen. Yoshi on jääkarhu, joka ei kestä kylmää, ja se on kaikin puolin huvittavaa ja liikuttavaa. Iso ja pelottavalta näyttävä hahmo, joka onkin sisältä ihan pehmeä. Ihan pehmo, Cena kertoo virnistäen.

Animaatioiden tekeminen on näyttelijöille hyvin erilaista eivätkä he välttämättä tapaa toisiaan lainkaan.

– Kun näin, keitä kaikkia elokuvassa oli mukana, olin ihmeissäni ja mietin tapaammekohan koskaan. Nyt kun olemme tehneet haastatteluja, on ollut ihan huippua jutella kokemuksista kasvotusten. Robert Downey Jr:n tapasin jo alussa ja hän on todella uskomaton. Lahjakas ja mukava. Hän on myös hyvin erilainen kuin ihmiset olettavat hänen olevan, Cena sanoo.

Cena poseerasi Dolittle-elokuvan ensi-illassa Los Angelesissa yhdessä tyttöystävänsä Shay Shariatzadehin kanssa.

Dolittle kertoo eläinlääkäristä, joka värvätään pelastamaan Britannian kuningattaren henki, apunaan joukko eläimiä. Hugh Loftingin lastenkirjaan perustuva elokuvasta on tehty aiemminkin elokuvia: ensimmäistä tähditti Rex Harrison ja myöhemmin Dolittlena on nähty muun muassa Eddie Murphy.

– Voitko uskoa, etten ollut aiemmin tämän aiheen parissa pyörinyt; Cena naurahtaa.

– En lukenut lapsena tarpeeksi. Nyt aikuisiällä olen jälleen alkanut lukea ja kirjoittanut jopa lastenkirjoja, Cena kertoo Los Angelesissa.

John Cenaa pidetään karskina painijana, mutta hän on myös paljon muuta.

Cenan tekemät, suositut Elbow Grease -kirjat kertovat pienestä monsteriautosta ja paljastavat showpainijasta täysin uuden puolen.

– Monilla on minusta hyvin erilainen kuva, sillä minut muistetaan WWE-painijana. En ole sellainen pullistelija kuin saattaisi luulla. Harva tulee miettineeksi, että WWE on hyvin samanlaista kuin näytteleminen: sinun pitää antaa kaikkesi ja ihmiset arvostavat sitä. Jos et ole täysillä mukana, se huomataan heti.

– WWE on minulla mielessä ja tulen varmasti olemaan vielä jotenkin siinä mukana, mutta en voi vielä paljastaa miten, John Cena vihjaa tulevaisuuteen liittyen.

Cena tunnetaan myös lastenkirjailijana. Hän on kirjoittanut Elbow Grease -kirjoja.

Pehmoksi tunnustautuva John Cena on noussut Hollywoodin kärkikaartiin. Hänet nähdään yhdeksännessä Fast and Furious -kaahailussa sekä tulevassa Suicide Squad 2 -elokuvassa.

– Fast and Furious -tiimi on kuin perhe ja siihen on ollut todella hienoa päästä mukaan. Luulin, että uutena mukaan meno olisi ollut vaikeaa sekä haastavaa, mutta minut otettiin osaksi perhettä heti alusta. Suicide Squadista voin kertoa vain, että sain mahdollisuuden olla osana todella hienoa tarinaa. Käsikirjoitus on todella hyvä, Cena toteaa.