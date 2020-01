Kymmenen Oscar-ehdokkuuden sotaelokuva luo illuusion yhdestä jatkuvasta otoksesta – video näyttää, miten poikkeukselliset kuvaukset toteutettiin

Taistelulähetit – 1917 -sotaelokuvan tekijöillä oli kuvauksissa yllättävä vihollinen: aurinko.

Sotadraama Taistelulähetit – 1917 on herättänyt paljon huomiota poikkeuksellisen tekotapansa vuoksi.

Vaikka Sam Mendesin ohjaama elokuva on todellisuudessa kuvattu 60 päivän aikana, elokuva näyttää siltä kuin se olisi taltioitu vain yhdellä (tai laskutavasta riippuen kahdella) yhtäjaksoisella otoksella.

Taistelulähetit – 1917 seuraa kahta päähenkilöään siis käytännössä koko ajan.

Ensimmäiseen maailmansotaan sijoittuva tarina kertoo kahdesta sotilaasta, jotka lähetetään viemään tärkeää viestiä taistelutantereiden yli toiselle joukko-osastolle. Kuvausjärjestelyt olivat monimutkaiset.

– Joskus kameramies kantaa kameraa, joka on vaijerissa, joka liikuttaa sitä eteenpäin. Kamera otetaan irti, ja kameramies jatkaa juosten, astuu jeeppiin, joka vie häntä 370 metriä, Mendes kuvailee Universal Pictures -studion videolla, joka kertoo Taistelulähetit-elokuvan tekemisestä.

– Sitten hän hyppää kyydistä ja juoksee kulman taakse.

Katso video Näin tehtiin Taistelulähetit – 1917 jutun yltä.

Elokuvan tarinan pohjana ovat ne kertomukset, joita ohjaaja Sam Mendes kuuli ensimmäisessä maailmansodassa palvelleelta isoisältään. Vasemmalla näyttelijä Dean-Charles Chapman.

Perjantaina 24.1. Suomen ensi-iltansa saava elokuva noteerattiin korkealle myös Oscar-ehdokkuuksissa, joita sille kertyi kymmenen.

Tarina perustuu ohjaajan lapsuudenmuistoihin, vaikka tarina itsessään onkin kuvitteellinen. Mendesin isoisä palveli ensimmäisessä maailmansodassa lähettinä.

– Halusin alusta asti kertoa tarinan reaaliajassa. Askel askeleelta, hengenveto kerrallaan. Tämä tarina kerrotaan parhaiten yhdellä jatkuvalla otolla, Mendes perustelee.

Elokuvaa varten kaivettiin yli 1,6 kilometrin verran juoksuhautoja.

Videolla näkyy kohtausten etukäteissuunnittelussa käytettyjä pienoismalleja juoksuhaudoista sekä rakennetuista taloista ja piikkilankamuodostelmista. Kuvauspaikoille rajattiin alueita, joilla näyttelijöiden ja kameran kulkemat matkat mitattiin askeleiden tarkkuudella.

Juoksuhautoja kaivettiin yli 1,6 kilometrin matkalta.

– Kaivoimme, harjoittelimme kohtauksia ja arvioimme etäisyyksiä yhtä aikaa, jotta pituudet menisivät oikein, valottaa lavastuksen art director Elaine Kusmishko videolla.

– Kohtauksen pitää olla yhtä pitkä kuin maastokin on. Dialogi piti harjoitella kuvauspaikoilla. Siinä se muistutti teatteria. Maailma piti sovittaa käsikirjoituksen rytmiin, Mendes täydentää.

Yhdessä pienessä roolissa elokuvassa vilahtaa Colin Firth.

Toista päähenkilöä Blakea näyttelevä Dean-Charles Chapman kertoo kuvausten harjoituksista, joissa hän, Schofieldiä näyttelevä George MacKay, ohjaaja Sam Mendes ja kuvaaja Roger Deakins kävivät kuvauspaikat läpi tarkasti.

– Olimme tyhjällä pellolla käsikirjoitus kädessä ja kävimme kohtaukset läpi nähdäksemme, kauanko vei mennä pisteestä toiseen, Chapman kertoo.

Jotta illuusio yhdestä otoksesta saatiin toimimaan, jokaiseksi kuvauspäiväksi toivottiin pilvistä säätä.

– Auringon paistaessa ei voitu kuvata, joten silloin harjoittelimme, Deakins kertoo.

Kuvausaikaa saattoi aurinkoisten hetkien välissä olla vain lyhyt aika.

– Kaikki tuijottivat taivasta. Koska aurinko menee pilveen? Chapman muistelee.

Ohjaaja Sam Mendes voitti tammikuussa jo kaksi Golden Globe -palkintoa: toisen Taistelulähetit – 1917 -elokuvan ohjaajana, ja koska elokuva sai parhaan draamaelokuvan palkinnon, toisen sen tuottajana.

Vaivannäkö kannatti: Taistelulähetit – 1917 voitti jo tammikuussa parhaan draamaelokuvan Golden Globe -palkinnon. Myös Mendes itse sai Golden Globe -palkinnon ohjauksesta.

Elokuva on vahvoilla myös Oscar-gaalassa, sillä se sai kymmenen Oscar-ehdokkuutta, yhtä paljon kuin Quentin Tarantinon nostalginen Hollywood-eepos Once Upon a Time... in Hollywood sekä Martin Scorsesen ohjaama gangsteridraama The Irishman.

Enemmän ehdokkuuksia sai vain yksi elokuva, Todd Phillipsin ohjaama Joker, jolle kertyi 11 Oscar-ehdokkuutta.

Sam Mendes tunnetaan myös James Bond -seikkailujen 007 Skyfall (2012) ja 007 Spectre (2015) ohjaajana.

Taistelulähetit – 1917, Suomen ensi-ilta elokuvateattereissa perjantaina 24.1.