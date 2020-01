Virolaislehti huomioi Putouksen virolaisen sketsihahmon Urmaksen – ”Katse peiliin”

Virolaislehti Kroonika esittelee artikkelissaan Putouksessa nähdyn Urmas Viilunk -sketsihahmon, jota esittää Mikko Töyssy.

Viron suosituimpiin lehtiin kuuluva Kroonika-lehti kirjoittaa verkkosivuillaan MTV3:n Putous-ohjelmasta ja suositun sarjan ensimmäisessä jaksossa nähdystä sketsihahmosta Urmas Viilunkista. Sketsihahmokisassa Urmas Viilunk on virolainen liikemies, jota esittää Mikko Töyssy.

Kroonika on otsikoinut artikkelinsa Katso ja naura – katse peiliin: suomalaisten rakastetuimman parodian sankarina on virolainen liikemies Urmas.

Kroonika kertoo artikkelissaan, kuinka Urmas Viilunk voitti Ilta-Sanomien äänestyksen, kun lukijoilta kysyttiin sarjan suosikkihahmoa ensimmäisen jakson esityksen jälkeen. Kroonika kuvailee Viilunkin olevan erittäin värikäs parodiahahmo, jolla on rasvaiset hiukset, kulahtanut puku ja hermostunut olemus. Lehti myös kuvailee, kuinka Viilunk puhuu jatkuvasti puhelimeen.

Urmas Viilunk viihtyy luuri korvallaan.

Lehdessä kerrotaan, että katsojat pitävät Töyssyn hahmosta, koska hän on luonut autenttisen hahmon, jonka voisi tavata aivan oikeassakin elämässä esimerkiksi laivamatkalla Suomen ja Viron välillä.

Lehdessä myös kuvaillaan, kuinka Putouksen ensimmäisessä jaksossa tuli jo ilmi, kuinka Urmas Viilunk naureskeli, ettei ole nähnyt aiemmin suomalaisia selvinpäin. Lehti kertoo Urmaksen hahmosta, jonka mielestä suomen kieli kuulostaa hauskalta ja hänellä on antaa suomalaisille hyviä vinkkejä esimerkiksi siitä, kuinka pitää työvoimakulut mahdollisimman pieninä, esimerkiksi maksamalla palkat pimeänä.

Lehti myös nostaa esiin IS:n äänestyksessä toiseksi tulleen hahmon Yölinnun. Yölintua ohjelmassa esittää Antti Tuomas Heikkinen, joka on myös ensimmäistä kertaa mukana Putouksen näyttelijäkaartissa.

Antti Tuomas Heikkisen Yölintu hahmo oli IS:n lukijoiden mielestä Putouksen toisiksi hauskin hahmo Urmas Viilunkin jälkeen.

Putous on tuttu ohjelma myös Virossa, sillä ohjelman formaatti on myyty Viroon. Putousta on esitetty maassa vuodesta 2016 alkaen nimellä Suur komöödiaõhtu eli Suuri komediailta.