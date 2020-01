Monty Python -tähti Terry Jones on kuollut

Jones oli kuollessaan 77-vuotias.

Monty Python -ryhmästä tunnettu Terry Jones on kuollut, kertovat muun muassa BBC ja The Guardian. Tähden agentti on vahvistanut kuoleman. Jones oli kuollessaan 77-vuotias.

Tähden perhe julkaisi lausunnon medialle, jossa kerrottiin Jonesin vaimon Anna Soderstromin olleen miehensä vierellä tämän kuollessaan.

– Terry menehtyi illalla 21. tammikuuta 77-vuotiaana dementian harvinaiseen muotoon pitkän ja rohkean, mutta aina huumorintajuisen taistelun jälkeen, perhe kertoo tiedotteessa.

– Viime päivien aikana hänen vaimonsa, lapsensa, muu perheensä ja ystävänsä ovat olleet jatkuvasti hänen kanssaan, kun hän hiljalleen poistui keskuudestamme pohjoisessa Lontoossa. Menetimme kiltin, hauskan, lämpimän, luovan ja rakastavan miehen, jonka tinkimättömästä ainutlaatuisuudesta, sinnikkäästä luonteesta ja erityisestä huumorintajusta ovat saaneet nauttia lukemattomat ihmiset yli kuuden vuosikymmenen ajan.

Jonesilla ja Soderstromilla on vuonna 2009 syntynyt Siri-tytär. Jonesilla on myös kaksi lasta edellisestä liitostaan.

Jonesilla diagnosoitiin dementia vuonna 2015. Vuonna 2016 kerrottiin, että aggressiivisesti edennyt sairaus oli vienyt tähdeltä puhekyvyn. Tuolloin läheinen Monty Python -kollega Michael Palin julkaisi yhteiskuvan, jossa hän kommentoi ystävänsä sairautta näin:

– Terry J. on ollut läheinen ystäväni ja työtoverini yli 50 vuotta. Hänen dementiansa etenemistä on ollut tuskallista seurata, ja eilen kerrottu uutinen, että hän kärsii myös afasiasta, joka lopulta riistää häneltä puhekyvyn, on kutakuinkin julminta, mitä voi tapahtua ihmiselle, jonka sanat, ideat, argumentit, vitsit ja tarinat olivat kerran koko elämä, Palin kirjoitti.

Eric Idle, John Cleese, Terry Gilliam, Michael Palin ja Terry Jones.

Jones menehtyi harvinaiseen sairauteen, joka kulkee nimellä etenevä sujumaton afasia ja primääriprogressiivinen afasia, lyhyesti PPA. PPA vaikuttaa pitkään pelkästään kielellisiin kykyihin. Terry Jones ei pystynyt viimeisinä vuosinaan antamaan enää haastatteluja.

Sairauden kanssa voi pärjätä pitkään itsenäisesti kaupassa ja autolla ajaessa. Pitkän sairastamisen jälkeen eli yleensä noin 5–6 vuodessa PPA muuttuu laajemmaksi otsalohkovaurioksi. Silloin se alkaa muistuttaa otsalohkodementiaa.

– Tällöin alkaa olla myös toiminnanohjauksen ja impulssikontrollin häiriöitä ja organisointikyvyn vaikeutta. Tulee toisaalta apaattisuutta, tunteiden latistumista, toisaalta estottomuutta, Helsingin yliopistollisen keskussairaalan neurologian erikoislääkäri Kati Juva kertoi sairaudesta Ilta-Sanomille vuonna 2016.

PPA on yleisin 40–80-vuotiailla, miehillä sitä esiintyy tuplasti enemmän kuin naisilla. Se on paljon harvinaisempi kuin esimerkiksi samaan ryhmään kuuluva otsalohkodementia.

Jones tuli tunnetuksi komediaryhmä Monty Pythonista, jonka muodostivat Jonesin lisäksi John Cleese, Graham Chapman, Terry Gilliam, Eric Idle ja Michael Palin.

Monty Python loi maineensa vuosina 1969–1974 BBC:lle tehdyllä tv-sarjalla Monty Pythonin lentävä sirkus ja sitä seuranneilla elokuvilla Monty Pythonin hullu maailma (1974), Brianin elämä (1979) ja Monty Python – Elämän tarkoitus (1983).

Lisäksi montypythonismi laajeni lukemattomiin oheistuotteisiin, kuten äänitteisiin, animaatioihin, videopeleihin ja kirjoihin.