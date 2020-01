Katso kuvat! Ernest Lawsonin ja Nelli-vaimon koti muuttui dramaattisesti vain kahdessa viikossa – saivat hulppean pihan porealtaineen

Näyttelijä-juontaja Ernest Lawson perheineen sai uuteen kotiinsa hulppean piha-alueen vain muutamassa viikossa. Lopputulos nähdään tiistain Kotoisa-ohjelmassa.

Putous-ohjelmassa viihdyttänyt, tänä keväänä Talent Suomi -tuomarina nähtävä Ernest Lawson pääsi muuttamaan vaimonsa ja pienen tyttärensä kanssa Espoossa sijaitsevaan uudiskohteeseen syyskuussa.

Tilanne tontilla oli vielä loppukesästä se, että koko piha oli myllätty auki, eikä puutarhaa käytännössä ollut lainkaan.

Perheen pelastukseksi saapuivat Kotoisa-ohjelman suunnittelijat ja rakennuttajat, jotka loihtivat pihan täysin uuteen uskoon vain kahdessa viikossa.

– Päädyimme ohjelmaan vähän sattuman kautta, sillä olimme ostaneet talopaketin ja rakennutimme taloa viime vuonna. Halusimme laittaa pihan kuntoon samalla kuin taloa rakennettiin ja kuulin, että Kotoisa-ohjelma etsii uudiskohteita, Ernest kertoo.

Pihasuunnittelijat ja rakennuttajat saivat Ernest Lawsonin kotipihan uudistamiseen melko vapaat kädet.

– Tiesin, ettei meillä olisi riittänyt energiaa laittaa itse kaikkea kuntoon, ja moni kaverikin sanoi, että heillä on piha tekemättä vielä viisi vuotta muuton jälkeen. Arvelin, että muuten se jää kokonaan tekemättä, Ernest myöntää.

Hän itse ei ole remontti- eikä rakennusmiehiä, joten kaikki ulkopuolinen apu oli tarpeen.

– En saa edes nauloja itse seinään, Ernest nauraa.

Koko piha oli täysin myllätty, kun talo oli valmis.

Perheellä ei myöskään ollut suuria toiveita pihan suhteen.

– Meillä oli aika vähän minkäänlaisia toiveita. Lähinnä tahdoimme kunnolla nurmikkotilaa, jossa voi pelata lapsen kanssa sulkkista ja potkia palloa, Ernest kertoo.

– Toivoimme myös leikkimökkiä ja hiekkalaatikkoa, sillä haluamme pihan olevan sellainen, että kaikenlainen toiminta on mahdollista. Itse tykkään grillailla, joten sille toivoimme omaa paikkaa.

Tältä piha näytti ennen...

Tältä se näyttää nyt.

Ja kaiken tämän perhe myös sai.

Viimeiseen saakka yllätyksenä pidetty lopputulos oli enemmän kuin pariskunta toivoi.

– Mietin etukäteen, olenkohan oikeasti niin hämmästynyt kuin kaikissa ulkomaisissa sarjoissakin väitetään ihmisten olevan, Ernest sanoo.

– Kun näimme kohteen, olin aivan sanaton. Koko piha oli täysin tunnistamaton ja paljon enemmän kuin olisin ikinä osannut kuvitella, hän kiittelee.

Ernest Lawson yllättyi lopputuloksesta niin, ettei ollut tuntea paikkaa omaksi pihakseen.

Perhe asuu Ernestin sanoin ”Espoon perukoilla”, melko kaukana monista ystävistään.

Siksi perhe koki erityisen upeana yllätyksenä sen, että pihaan oli asennettu poreamme – siitä saatiin yksi lisähoukutin myös ystäväpiirille.

– Halusimme tehdä kodistamme ja pihastamme sellaisen, että tänne on kiva kutsua kavereita grillaamaan, Ernest sanoo.

Näin upea lopputuloksesta tuli.

Projektia oli tekemässä ohjelmassa ensi kertaa nähtävä viherrakentaja Arto Kontio veljensä Tero Kontion kanssa.

Arto kertoo, että pihaan asennettiin yhteensä 200 neliötä siirtonurmikkoa ja 100 neliötä betonikiveystä.

– Betonikiveyksen hyvänä puolena on huoltovapaus, ja se on turvallinen alusta myös grillaukselle, Arto toteaa.

Betonikiveys sopii oleskeluun ja kesäkeittiöön, jossa on grilli.

Koko projekti saatiin neljän hengen voimin valmiiksi kahdessa viikossa.

– Tässä mentiin lapsi edellä, ja mikä hienointa, pihasuunnittelija Suvi Tuokko-Harmoinen keksi tuoda leikkimökin aivan terassin viereen. Normaalisti se olisi varmaan viety tontin perimmäiseen nurkkaan. Itse tajusin vasta jälkikäteen, miten hieno idea se oli, Arto sanoo.

Uudet piharakentajat Arto ja Tero Kontio sekä suunnittelija Suvi Tuokko-Harmoinen (alhaalla keskellä) loihtivat Ernest ja Nelli Lawsonille unelmien pihan.

Arto korostaa, että pihasuunnittelu pitäisi sisällyttää myös jokaisen uudiskohteen rakennusvaiheeseen.

– Piha näkyy talon ikkunoista sisälle, joten on luonnollista, että jos sisätiloihin satsataan, niin myös ulkotiloihin satsataan. Piha on iso osa kokonaisuutta, ja on tärkeää, että laatu jatkuu ulos saakka.

Kauniisti sistustettu terassi näkyy olohuoneesta.

Nykyään pihoilla panostetaan ennen kaikkea viihtyvyyteen.

– Kesäkeittiöt ja oleskeluvalaistus ovat nykyään isossa roolissa. Mielestäni myös sisäänkäynteihin voisi panostaa enemmänkin ja tuoda näyttävä valaistus myös sinne, Arto Kontio toteaa.

Kotoisa tiistaisin 28.1. alkaen MTV3 klo 20.00.