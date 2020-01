Siiderillä ja tupakalla elävän Wallu Valpion ruokavalio järkyttää hyvinvointilääkärin: ”Pumppu tilttaa jossain vaiheessa”

Keskiviikon Olet mitä syöt -jaksossa Wallu Valpio ei haasteilta välty. Siideri uppoaa hyvinvointilääkärin kiellosta huolimatta.

Olet mitä syöt -sarjan seuraavassa jaksossa jääkapin ovea raottaa mediapersoona Wallu Valpio. Valpion elintavat ovat varsin erikoiset, sillä hänen päivänsä starttaa lähikapakassa nautitulla siiderillä sekä tupakalla.

– Päivän mittaan tulee juotua kolmesta neljään siideriä. Minulla ei ole alkoholiongelmaa, mutta jotain mukavaa täytyy elämässä olla, Valpio selittää jaksossa.

Mies pitää tiukkaa linjaa sen suhteen, mitä hän suuhunsa laittaa. Hän ei syö kunnon ruokaa juuri lainkaan. ”Rokkitähden dieetti” on tarkoittanut sitä, että lähikaupasta mukaan tarttuu ranskalaisia, HK:n Sinistä ja ketsuppia. Mies elää käytännössä siiderillä, jota yhden viikon aikana on kulunut yli 30 tuopillista.

– Siideristä saan päivän sokeriannoksen ja sipseistä päivän suola-annoksen. En ole syönyt kasviksia tai hedelmiä, enkä tule koskaan syömään. En syö kalaa, enkä tule koskaan syömään kalaa, Valpio listaa.

Jopa hyvinvointilääkäri järkyttyy miehen ruokavaliosta.

– Näin erikoista tapausta en ole vielä tavannut. Kerta kaikkiaan yllättää se, miten joku elää syömättä ja pysyy hengissä, Laukka hämmästelee.

Wallu Valpion viikon ruokavalio on karua katsottavaa.

Valpio voi omasta mielestään hyvin, mutta läheiset ovat huolissaan. Hyvinvointilääkäri Pippa Laukka päättääkin laittaa Valpion elintavat rytinällä kuntoon.

”Lääketieteellinen ihme”

Erityisen huolissaan hyvinvointilääkäri on sokerin määrästä ja sen aiheuttamasta diabeteksen riskistä. Painon kanssa Valpiolla ei ole ongelmaa, sillä vaa’an lukema näyttää maltilliset 72 kiloa. Alkupunnituksessa kuitenkin selviää, että miehen painosta peräti 20 kiloa on rasvaa, ja vyötärönympärysmitta on 93 senttiä. Paino on kertynyt terveydelle haitalliseen paikkaan eli keskivartalolle.

Myös Valpion fyysinen suorituskyky on hieman heikompi kuin keskimäärin hänen ikäisillään.

Laukka antaa miehelle tylyn tuomion.

– Tiesitkö Wallu, että sä olet laiha läski? Laukka kysyy.

Valpio naurahtaa, mutta miehen ilme vakavoituu, kun hyvinvointilääkäri paljastaa hyvinvointimittauksen tulokset. Liikkumattomuuden, alkoholin, tupakoinnin sekä puutteellisen ravinnon seuraukset ovat karua kuultavaa.

– Maksa-arvon kuuluisi olla alle 60, mutta sinulla se on 149. Kyseinen arvo on suoraan yhteydessä sydän- ja verisuonitaudin riskiin. Pumppu tilttaa jossain vaiheessa noilla elintavoilla. Et sä ole mikään lääketieteellinen ihme, vaikka niin luulet, Laukka latoo.

Valpio ymmärtää, että nyt on kriittinen hetki tehdä isoja muutoksia elämään.

– Ei ole tarvetta itseäni tappaa. Olen ihan aidosti uskonut, että elän yli kahdeksankymppiseksi, Valpio toteaa huolestuneena.

Repsahduksista opiksi

Valpion ruokavalio joutuu perusteelliseen remonttiin. Uusi ruokavalio tuo mukanaan muun muassa miehen karttamaa kalaa sekä kasviksia. Alkoholi vaihtuu kivennäisveteen, ja Laukka passittaa miehen myös treenaamaan.

Wallu Valpio ja hänen äitinsä Leena Valpio kuvattuna Wallun kantapaikassa Virgin Oil -ravintolassa.

Valpio suhtautuu epäileväisesti edessä siintävään elämäntapamuutokseen. Pian hän sortuu juomaan ystäviensä kanssa.

– Syy oli Suomi-Venäjä-matsi ja Suomi-Kanada-matsi. Voi pojat, yrittäkää siinä nyt olla hörppimättä nestettä, Valpio perustelee.

Repsahduksen jälkeen mies suuntaa Turkkiin, jossa uudet elämäntavat alkavat jo maistua. Kotiin palattua Laukka sekä valmentaja Antti Hagqvist mittaavat miehen kuntoa triathlonilla. Valpio selviää kolmikon välisestä kisasta mallikkaasti.

Myös arjessa treenit tuntuvat miellyttäviltä.

– Olo on onnellinen ja onnistunut, kun on jaksanut painaa tämänkin verran, Valpio toteaa ylpeänä lenkin jälkeen.

Matkan varrella sattuu vielä pari lipsahdusta, mutta Valpio palaa takaisin ruotuun. Viimeisessä tapaamisessa hyvinvointilääkärin kanssa selviää, että Valpion elintavat ovat muuttuneet radikaalisti. Tupakointi ja alkoholinkäyttö ovat vähentyneet reilusti, ateriarytmi on muuttunut säännölliseksi ja sipsit vaihtuivat kasviksiin.

Pippa Laukka kertoi Valpiolle ylpeänä, että haitallinen vyötärön ympärille kertynyt rasva oli elintapamuutoksen myötä vähentynyt.

Kehonkoostumusmittaus paljastaa terveemmän miehen: vyötärönympärys on kaventunut 4,5 senttiä ja rasvan tilalle on tullut 1,5 kiloa lihasta. Myös maksa-arvot näyttävät jo paremmalta, vaikka vielä on matkaa ihanteellisiin arvoihin.

– Olo on virkeämpi. Siinä mielessä olen muuttunut mies, että en aio palata samoihin rutiineihin kuin alussa, Valpio vakuuttaa tyytyväisenä.

Olet mitä syöt MTV3-kanavalla keskiviikkoisin klo 20 alkaen.