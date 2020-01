Tänään tv:ssä: Salamarakastuneet Saija-Annica ja Joonas avioituvat Unelmahäät-ohjelmassa – ”Muutimme oikeastaan heti tavattuamme yhteen”

Joonas kosi Saija-Annicaa jouluaattona, vain 9 kuukauden kuluttua ensitapaamisesta.

Unelmahäiden kolmannen kauden toisessa jaksossa nähdään, kun Helsingin Lauttasaaressa asuvat Saija-Annica, 30, ja Joonas, 29, saavat toisensa. Parin häitä vietetään hulppeissa puitteissa Kuopion Tahkolla.

– Joonas on rakastava, hauska, määrätietoinen… todella älykäs. Parhaimmillaan se on varmaan silloin, kun se on tehnyt hyvän kaupan. Silloin se on todella iloinen, Saija kehuu miestään.

Joonaksellakin riittää sydämensä valitusta hyvää sanottavaa.

– Saija on varmaan maailman sydämellisin ihminen. Saija on myös tosi ahkera. Kuten minullakin, sillä on aina monta rautaa tulessa. On erilaisia bisneksiä ja harrastuksia. Ja onhan Saija maailman kaunein nainen myös. Semmoinen ihan täydellinen pakkaus, Joonas ylistää.

– Saija on minun mielestäni parhaimmillaan ihmisten kanssa. Hän on oma itsensä ja luonnollinen, ei esitä mitään. Hän on super iloinen ja virtaa täynnä, mies jatkaa.

Helmikuussa 2016 Joonas bongasi Facebookissa kauniin Saijan ja lähestyi häntä useilla viesteillä, jotka päätyivät roskapostiin. Lopulta Saija näki yhteydenotot ja vastasi. Seurasi intensiivinen viestien vaihto.

Jo ensitapaamisella kaksikko luki toisiaan kuin avointa kirjaa. Silloin Saija uskalsi avautua Joonakselle myös tuolloin hiljattain tapahtuneesta veljensä traagisesta kuolemasta.

– Elettiin 20 vuotta sen tiedon kanssa, että Anssilla on aivokasvain. Pari vuotta ennen kuolemaa saimme tiedon, että se on muuttunut aggressiiviseksi syöväksi, Saija kertoo kyynelehtien.

Joonas osasi tukea Saijaa juuri oikealla tavalla. Ymmärrys teki vaikutuksen Saijaan ja pari oli ensitapaamisesta asti läpeensä ihastunut toisiinsa.

– Sen huomasi, että on hyvä olla toisen kanssa, Saija sanoo.

Parin suhde eteni tuosta hetkestä salamarakkauden tavoin.

– Meillä ei oikeastaan ollut sellaista tapailua, vaan muutimme oikeastaan heti tavattuamme yhteen, Saija kertoo.

Kauppatieteiden maisteriksi valmistuneen Joonaksen ja PR-alan töitä tekevän ja Bachelor of Business Administration -tutkintoaan viimeistelevän Saijan arki lähti liikkeelle vaivattomasti.

– Se oli vain luonnollista. Miksi toinen enää menisi omaan kotiin, kun voidaan olla myös yhdessä illat. Kuitenkin yhteistä aikaa oli hyvin vähän, kun mä kävin töissä ja matkustin työn puolesta, Joonas kuvailee.

– Kun löytyy ihminen, jonka kanssa haluaa olla, niin sittenhän sen näkee siinä arjessa, Saija toteaa.

Kesällä 2016 he päättivät ottaa äkkilähdön Nizzan aurinkoon. Unelmaloma sai karmaisevan käänteen, kun Saija ja Joonas joutuivat keskelle tuhoisaa terrori-iskua.

– Me oltiin syöty siinä ja lähdettiin kävelemään sitä promenadia pitkin. Olimme tosi iloisia ja muistan sanoneeni Joonakselle, että voidaanko mekin mennä kävelemään ja sulatellaan siinä vähän ruokaa, Saija kertaa tapahtumia.

– Luojan kiitos Joonas sanoi siinä, että mennään vaan, mutta käydään tuolla ylhäällä, että hän haluaa juoda siinä.

Kun pari palasi hotellihuoneeseen, alkoivat palohälyttimet soimaan. Joonas ja Saija säntäsivät kohti ulko-ovia, kun vastaan tuli ihmisiä, jotka varoittivat menemästä ulos. Vastaantulijat kertoivat, että kadulla on terroristeja, joten pari palasi huoneeseensa.

– Pari tuntia olimme siinä huoneen lattialla ja kännykästä selasimme uutisia. Laitettiin vanhemmille viestiä, että turvassa ollaan. Pikkuhiljaa alkoi selkenemään, että millainen tapahtuma siinä kadulla oli ollut. Se oli aivan käsittämätön näky, Joonas kertoo.

Joonas piti hyvää huolta Saijasta uhkaavassa tilanteessa.

– Huomasin, että voin luottaa siihen ihmiseen. Jos pelkään, toinen on siinä tukena, Saija kertoo.

Järkyttävä kokemus lähensi Joonasta entisestään ja sinetöi heidän suhteensa. Takaisin tultuaan Joonas ja Saija muuttivat virallisesti yhteen. Joulukuussa 2016 suhde oli jo niin vakaalla pohjalla, että Joonas päätti kosia Saijaa molempien perheiden edessä.

– Kyllä mua jännitti aika paljon. Ensinäkin olin suunnitellut erään paikallisen kultasepän kanssa uniikin sormuksen Saijalle. Se oli aika vaikea, kun siinä oli iso timantti ja Siaja on sellainen, että se penkoo kaikki kamat, niin jouduin miettimään piilopaikkaa. Lopulta piilotin sen mun auton runkoon parin viikon ajaksi.

Jouluaattona, kun ilta koitti, perheet kokoontuivat joulukuusen ympärille. Joonaksen veli toimi pukkina.

– Sain sellaisen ihanan kultaisen pienen paketin. Kun sain lahjapaketin auki, tuli Joonas polvistumaan ja kosi, Saija kertoo onnellisena.

– Se oli todella taianomainen hetki. Siinä oli ne rakkaat ihmiset ympärillä ja Joonas kosi. Se oli tosi ihana hetki.

Joonaksen ja Saijan häitä valmistellaan Kuopiossa molempien perheiden voimin ja lopputuloksen eteen työskennellään säntillisesti. Paljon vaivaa on nähty myös etukäteen, sillä pari muun muassa palkkasi ennen häitään personal trainerin itselleen.

Pari vihitään Kuopion tuomiokirkossa ja Saija saa sormeensa valtavalla timantilla varustetun sormuksen.

Unelmahäät uudet 3. kaudet jaksot Dplay+ 13.1. alkaen yksi jakso viikossa.