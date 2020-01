Paperimies Jussi, 42, uupui vuorotöihin ja teki ison loikan – psykologin sanat johdattivat uudelle uralle

Jussi Jalonen, Anna-Mari Lämsä ja Toni Goltz havittelevat unelmaansa hyvin erilaisilla aloilla. Oikean suunnan löytäminen on välillä raskasta, ja se vaikuttaa myös siviilielämään.

Ei ole kenellekään uutinen, että pienyrittäjän arki on raskasta. Unelman saavuttamiseksi moni on kuitenkin valmis kestämään sen. 7-osaisessa dokumenttisarjassa Unelma Oy seurataan kolmen ihmisen elämää ja edistystä yritysmaailmassa.

Jussi Jalonen, 42, kyllästyi tehtaan vuorotyöhön ja perusti yhden miehen LVI-firman. Palkkaa tulee vain pieni osa paperimiehen tienesteihin verrattuna, mutta Jussi on tyytyväinen ratkaisuunsa.

Toni Goltz, 33, opiskeli rakennusinsinööriksi ja rakensi kerrostaloja. Hän tunsi, ettei se ole oikein, sillä rakennuksissa käytetyistä materiaaleista on hänen mielestään haittaa ympäristölle ja maapallolle. Hän ryhtyi rakentamaan liikkuvaa luomukotia, josta voisi tehdä myös bisneksen.

Anna-Mari Lämsä, 29, haluaa jalostaa Suomen luonnonvaraiset kasvit designtuotteeksi ottamalla niistä kuvia eri käyttötarkoituksiin. Uupumusta on ilmassa, mutta into on silti kova.

Siinä kolmen erilaisen pienyrittäjän lähtökohdat. 7-osaisessa dokumenttisarjassa Unelma Oy seurataan näiden kolmen ihmisen elämää ja edistystä yritysmaailmassa.

Perinteisin yrityksistä on Pitkän Jussin Putki, jossa Jussi Jalonen uurastaa pitkää päivää, eikä lomille juuri ole sijaa.

Vuorotyö tehtaalla oli ajanut hänet univaikeuksiin ja psykologin puheille.

– Psykologi potki minua perseelle, ja silloin päätin vaihtaa alaa, hän kertoo unelmansa heräämisestä.

Jussi tekee töitä aamusta iltaan elättääkseen perheensä.

Jussilla on kolmikosta eniten elämänkokemusta: takana on eroon päättynyt avioliitto ja kaksi jo omillaan asuvaa lasta. Hän haluaa olla uudessa liitossaan parempi isä. Siitä hän puhuu dokumentissa pitkään.

Anna-Mari Lämsän yhdessä ystävänsä Laura Rautjoen kanssa perustama Flora of Finland tuntuu saavan lentävän lähdön, mutta pian tulee vaikeuksia. Laura päättää jättää firman, ja Anna-Mari jää yksin.

Pohjoisesta kotoisin oleva Anna-Mari ei tuntenut kuuluvansa Pohjois-Suomeen, mutta ei myöskään uuteen kotikaupunkiinsa Helsinkiin. Hän sanoo olevansa taitava peittämään sen, jos asiat eivät suju. Essi-puolison tuki on ratkaisevaa vaikeilla hetkillä.

Kaikista idealistisin unelma on Toni Goltzilla, jonka liikkuvaa luomukotia luullaan ties miksi Nooan arkiksi. Erikoisen näköinen rakennelma on esillä Porin asuntomessuilla, mutta pahaksi onneksi ohi kävelevä presidentti Sauli Niinistön ja Jenni Haukion seurue ei siihen ehdi pysähtyä. Sipe Santapukki onneksi ehtii.

Laiskasti etenevä dokumentti tekee selväksi, minkälaista tuskaa pienyrittäjän elämään mahtuu. Työ sekoittuu kaikilla vahvasti myös siviilielämään.

Vaikka välillä on raskasta, yrittäjyys tarjoaa väylän tavoitella sitä mikä on mainittu dokumentin nimessäkin: omaa unelmaa. Tarinoiden verkkainen alku jättää katsojan odottamaan, miten draamankaari etenee – vai eteneekö se lainkaan.

UNELMA OY

Tiistaisin 21.1. alkaen

TV1 klo 20.00

Yle Areena 20.1. alkaen