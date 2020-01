Riina-Maija Palander täräyttää tv:ssä säälimättömän arvion Kalle-puolison kyvyistä: ”Sä et osaa tehdä mitään muuta”

Tämän illan Kimpassa-jaksossa Mikko Kuustonen ja Hanna Brotherus suuntaavat Viroon Kalle ja Riina-Maija Palanderin luokse.

Tämän illan Kimpassa-jaksossa muusikko Mikko Kuustonen ja hänen puolisonsa Hanna Brotherus vierailevat ex-alppihiihtäjä Kalle Palanderin ja tämän vaimon Riina-Maija Palanderin luona. Kuustonen ja Brotherus suuntaavat pariskunnan luo Virossa sijaitsevaan hotelli Kalleen, jota Palanderit pyörittävät.

Jaksossa Kalle ja Riina-Maija ruotivat suhdettaan varsin suorasanaisesti ja syyllistyvät toisinaan myös pahanpuhumiseen toistensa selkien takana. Riina-Maija intoutuu myös kertomaan varsin suorasukaisen arvion siitä, miten Kalle on hänen mielestään suoriutunut tv-töistään, mitä mies on alppihiihtouransa jälkeen tehnyt.

– Kaikilla meillä on yksi juttu, missä me ollaan hyviä. Ja meidän pitäisi tehdä sitä yhtä juttua. Mä sanoin Kallelle, että sulla on se juttu. Tee sitä! Sä et osaa tehdä mitään muuta, sori nyt vaan, Riina-Maija tylyttää miestään viitaten siihen, että Kalle on hyvä alppihiihdossa, mutta ei juuri missään muussa.

– Sen takia mä sanoin Kallelle ennen kuin se alkoi puhua noista telkkarihöpsötyksistä ja näyttelemishommista.. On ihmisiä, jotka on mahtavia tekemään juuri sitä, mutta hän ei ole se henkilö, nainen jatkaa ryöpytystään.

Jaksossa nähdään, kuinka Mikko Kuustonen ja Hanna Brotherus kuuntelevat Riina-Maijan puheita silmin nähden hämmentyneinä. Kuustonen haluaakin tietää, osaako temperamenttinen pariskunta pyytää toisiltaan koskaan anteeksi, jos tarve on.

– Kyllä me annetaan anteeksi, muttei pyydetä, Riina-Maija vastaa.

Kalle on samoilla linjoilla, mutta toteaa, että anteeksipyyntöä on turha odottaa erityisesti Riina-Maijan suusta.

– Kun se ei tee virheitä, Kalle toteaa.

Kalle Palander on Suomen menestyneimpiä alppihiihtäjiä. Hän voitti urallaan muun muassa pujottelun maailmanmestaruuden vuonna 1999 sekä pujottelun maailmancupin kaudella 2002–2003. Palander lopetti urheilu-uransa vuonna 2012.

Urheilu-uransa jälkeen Palander on muun muassa toiminut Yleisradion kommentaattorina urheilulähetyksissä sekä osallistunut Selviytyjät Suomi -ohjelman toiselle tuotantokaudelle vuonna 2018. Palanderilla oli myös lyhyt rooli Napapiirin Sankarit 3 -elokuvassa.

Kalle ja Riina-Maija Palander vihittiin Kuusamon Pyhän Ristin kirkossa huhtikuussa 2007. Perheeseen kuuluvat parin kolme yhteistä lasta: vuonna 2012 syntyneet kaksoset Mona Lisa ja Romeo ja vuonna 2007 syntynyt tytär Oda-Sofia sekä Riina-Maijan esikoinen Pyry. Kallella on myös vuonna 1999 syntynyt Mathilde-tytär yhdessä norjalaisen naisen kanssa.

Kimpassa-ohjelma Nelosella maanantaina 20.1. kello 20.