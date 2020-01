Top Gear -tähti Richard Hammondilla on iso koti, suuri perhe ja valtavasti kotieläimiä – ja isoja ovat olleet myös miehen auto-onnettomuudet

Top Gear -tähti vaihtaa autot suuriin insinöörityön taidonnäytteisiin uudessa Richard Hammond’s Big -sarjassaan, joka alkaa tänään perjantaina.

Tv-tähti Richard Hammondia ei haittaa vitsailu hänen pituudestaan. Itse asiassa hän suorastaan kannustaa siihen.

Alle 170-senttinen Top Gearista ja Grand Tourista tuttu juontaja tekee sen selväksi paitsi tv-ohjelmissaan niin myös heti haastattelumme aluksi. Hammond on tekemässä ohjelmaa Richard Hammond’s Big. Big tarkoittaa suomeksi suuri – eli mitä ihmettä?

Kun asiaa tarkemmin miettii, niin Hammond itse asiassa useimmiten tekee vain suuria asioita. Hänellä on suurperhe, suurkoti ja suuri määrä kotieläimiä, muun muassa hevosia, koria ja kanoja.

Top Gear oli aikoinaan maailman katsotuin tv-sarja, ja Hammond on ollut mukana muissakin suurissa projekteissa sen jälkeen, kun autoiluohjelma räjähti kaikkien tietoisuuteen.

Ja isoja – valitettavasti – ovat olleet myös miehen onnettomuudet ratin takana.

Hammondille on sattunut niin Top Gearin kuin Grand Tourinkin kuvauksissa hengenvaarallisia onnettomuuksia.

Top Gearin kuvauksissa vuonna 2006 hän kärsi rengasrikon huippunopean dragster-menopelin ratissa.

Dragster pyöri katollaan ympäri useita kertoja ja lopulta kaivautui maahan. Ajokin turvakehikko lopulta pelasti Hammondin hengen.

Kolme vuotta sitten, kun Grand Tour oli kuvausmatkalla Kroatiassa, Hammond ajoi Rimac-urheiluauton tieltä ulos jyrkässä ylämäessä. Auto syöksyi kielekkeeltä alas.

Hammond saatiin autosta ulos juuri ennen kuin se syttyi tuleen.

Ehkä Big-sarja onkin siis vain luontainen jatkumo hänen urallaan. Erilainen se ainakin on.

Vuonna 2013 rakennettu Marie Maersk -konttilaiva on neljän jalkapallokentän kokoinen, noin 400 m pitkä jättialus.

– Discovery halusi tehdä jotain tekniikan alaan liittyvää, joka olisi kuitenkin suurelle yleisölle helppo sulatettava. Ohjelman, jonka ymmärtämiseksi ei tarvitsisi olla insinööri, mutta jonka avulla pääsisi maailmaan sisään, Hammond kertoo tv-lehdelle Lontoossa.

Suuret ovat myös maisemat, joissa tv-lehti Hammondia haastattelee. Loistokkaan Knightsbridgen alueella sijaitsevan hotellin haastattelutilaksi valittu tila on klassisen tyylikäs ja suureellinen. Itseironinen tv-tähti ei pahastu liikanimestä ”Paroni Hammond”, kun hän istuu valtavaan nojatuoliin.

– Halusimme näyttää yleisölle, mikä on ero ison ja todella suuren välillä. Miten maailman suurimman rakennuksen rakentaminen oli mahdollista, tai miten maailman suurin autotehdas toimii. Miten maailman suurin lentokone tankataan ilmassa? Kaikkeen tähän yleisö pääsee tutustumaan.

Katselujaksossa Hammond vierailee Saksassa Volkswagenin tehtaalla. Se on maailman suurin. Ohjelmasta käy nopeasti selville, miksi. Valtava tehdas pitää sisällään omat bussireitit, valtavan määrän eri tehtaita ja robotteja, makkaratehtaan, orkesterin soittosalin ja kaikkiaan noin 67 000 työntekijää.

– Volkswagen muuttaa sen määritelmää, mitä tarkoittaa olla suuri. Aivan valtava määrä pieniä ja isoja asioita yhdessä muodostaa käsittämättömän kokonaisuuden. Ja siellä tehdään vuodessa enemmän makkaroita kuin autoja! Hammond sanoo.

Sarjan tekeminen kosketti tähteä myös henkilökohtaisesti. Jokaisen suuren insinöörityön takaa löytyy valtava määrä ihmisiä, jotka ovat alansa huippuosaajia.

Yhdysvaltojen ilmavoimien rahtilentokone on yksi maailman suurimmista sotilaslentokoneista.

Jos Volkkarin tehtaalla väki veti yhtä köyttä, niin erityistä läheisyyttä hän sai todistaa vieraillessaan Meksikonlahdella.

– Olimme kuvaamassa öljynporauslautalla. Ihmiset viettävät pitkiä aikoja yhdessä keskellä merta. He kutsuvat itseään perheeksi ja se todella pitää paikkansa. He ovat lautalla enemmän kuin perheidensä kanssa. Se yhtenäisyys teki vaikutuksen.

Kahden lapsen isälle Richard Hammond’s Big -ohjelman ja Grand Tourin kaltaisten maailmaa kiertävien sarjojen kuvaukset ovat raskaita. Varsinkin sellaiselle, joka alkaa olla omien sanojensa mukaan ”aivan kamalan vanha” (Hammond täytti 50 joulukuussa). Mutta hän ei valita – muusta kuin iästään.

BBC:n Top Gear ohjelman Jeremy Clarkson, James May ja Richard Hammond 2010.

– Aloitin BBC:n paikallisradiossa 1990-luvulla. Seitsemän–kahdeksan vuoden ajan oli todella vaikeaa löytää riittävästi töitä toimeentulon takaamiseksi. Halusin olla tekemisissä autojen kanssa ja tehdä autoaiheisia ohjelmia ja lehtijuttuja. Pääsin Men & Motors -kanavalle hommiin 90-luvulla, ja se oli ensimmäinen askel, Hammond muistelee uransa vaatimattomia alkuvuosia.

– Minulla ei ole mitään syytä valittaa. Saan työni puolesta nähdä uskomattomia paikkoja ja kokea mielettömiä asioita – Big-sarja on hyvä esimerkki. Näin Qatarissa maailman suurimman rakennuksen. Sitä ei edes ollut rakennettu tukevan maan tai kiven päälle vaan hiekan. Hiekan päällä on valtavia laattoja, jotka pitävät rakennusta pystyssä. Televisio on antanut minulle ja perheelleni niin paljon, ettei koskaan tulisi mieleenkään valittaa.

Richard Hammond liittyi uudistettuun Top Geariin vuonna 2002. Hänen uransa lähti aivan uudella tavalla nousuun. Kun hänen perheeseensä Mindy-rakkaan kanssa syntyi kaksi tytärtä – Willow ja Isabella – sai Hammond tv-työstään inspiraation myös pienten tyttöjensä kasvattamiseen – halusivat he sitä tai eivät.

– Minun urani lähtökohdat olivat hyvin vaatimattomat. On tärkeää, että hekin oppivat, että heistä voi tulla mitä tahansa. Kerron heille erityisesti kaikista niistä ansioituneista naisista, joita kohtaan töissä. Se on yksi asia, jonka urani televisiossa on minulle antanut ja jonka voin yrittää antaa lapsilleni.

Siitä Hammond on vakuuttunut, ettei kumpikaan tyttäristä aio seurata isänsä jalanjälkiä viihteen maailmaan. Ei edes Isabella, joka opiskeli näyttämötaiteita ja on myös ansioitunut esiintyjä.

– Izzy ei halua tehdä niitä asioita työkseen. Hän sanoi vähän aikaa sitten minulle, ettei halua ”tuhlata aikaansa viihteeseen, vaan tehdä jotain tärkeää, viihdetähti Hammond sanoo ja nauraa.

– Okei, okei. Viesti meni perille!

Richard Hammond’s Big perjantaisin 17.1. alkaen TV5 klo 20.00