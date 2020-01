Näyttelijä Johannes Holopainen ryhtyi vegaaniksi – huomasi heti merkittävän muutoksen kehossaan

Uuuta Helene-elokuvaa tähdittävän Johannes Holopaisen vuodenalkuun kuuluu muun muassa aamujooga ja vegaaniruokavalio.

Näyttelijä Johannes Holopaisen, 31, uusi vuosi on alkanut hyvissä tunnelmissa. Holopainen nähdään valkokankaalla taiteilija Helene Schjerfbeckista kertovassa Helene-elokuvassa. Holopainen näyttelee elokuvassa Schjerfbeckin hyvää ystävää ja rakastettua Einar Reuteria.

IS tapasi Holopaisen Helene-elokuvan lehdistötilaisuudessa Helsingissä. Kysyttäessä kuulumisia Holopainen vastaa lyhyesti ja ytimekkäästi: ”hyvää” ja väläyttää hymyn perään.

Siinäkö kaikki kuulumiset? Holopainen alkaakin pian luetella, mitä kaikkea muuta hänen tammikuuhunsa tällä hetkellä kuuluu:

– Minulle kuuluu aamujoogaa, vegaanihaaste, kiipeilyharrastus, ihania duuneja, ihania ystäviä, innostavaa uutta vuotta ja Helene-elokuva, Holopainen listaa ja naurahtaa.

Holopainen kertoo olevansa kasvisruokavalion ja terveellisten elämäntapojen suuri kannattaja. Siksi hän päätti tarttua vegaanihaasteeseen ja syödä vähintään kuukauden ajan pelkästään ruokaa, joka ei sisällä mitään eläinperäisiä tuotteita.

– Söin vielä vuoden ensimmäisenä päivänä sushia, mutta sitten ajattelin, että voisinkin aloittaa tämän haasteen.

Oletko huomannut olotilassasi mitään eroa vegaaniruokavalion myötä?

– Minulla on nälkä koko ajan, Holopainen naurahtaa ja jatkaa:

– On ihan hyvä fiilis. En osaa vielä tehdä tästä mitään kokonaisvaltaista tulkintaa, mutta olen vakuuttunut, että tämä on hyvä juttu.

Holopainen kertoo suhtautuvansa uuteen ruokavalioonsa avoimin mielin ja oppivansa asiasta koko ajan uutta.

– Ostin juuri himmeän uuden blenderin, johon ihana heittää juttuja ja mössätä ne. Olen aivan lumoutunut tästä uudesta hankinnastani, Holopainen naurahtaa.

Holopainen kiittelee, että ravintoloissa ja kahviloissa on nykyään hyvä valikoima myös vegaaneille.

– Vegaanius helpottaa myös ruoan valintaa, kun menu on yleensä pienempi. Me joudumme arjessamme muutenkin valitsemaan niin monta juttua per päivä, helpottaa, kun jotkut valinnat voi tehdä itselleen helpommaksi.

Johannes Holopaiselle henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista huolenpitäminen on tärkeää.

Kuten Holopainen luetteli, myös aamujoogasta on tullut hänelle tärkeä rutiini. Joskin joka aamu hän ei joogastudiolle riennä, vaan päivästä ja tilanteesta riippuen. Arvatenkin näyttelijän työssä omasta kunnosta pitäminen on äärimmäisen tärkeää.

– Mielestäni kunnosta pitäminen on tärkeä ammatista riippumatta. Tässä ammatissa tehdään omalla keholla työtä ja työstetään omia tunteita ja ajatuksia, joista ammennetaan työhön. On tärkeää, että on tasapainoinen fiilis tehdä työtä ja pystyy ihmisiä kohdatessaan olemaan avoin ja vastaanottavainen.

– Mielestäni jooga ja tasapainoiset elintavat ovat tosi olennaisia tähän pysähtymiseen. Mielelläni kannustan ihmisiä pysähtymään ja ottamaan perusolotilakseen rauhan, silloin monet asiat varmasti rullaisivat aika mukavasti.

Joogan lisäksi Holopainen kertoo pitävänsä henkisestä hyvinvoinnistaan huolta meditoimalla. Toisinaan Holopaisen työ saattaa olla hektistä, siispä arki on tärkeää rauhoittaa. Näin hän on pyrkinyt tekemään myös esimerkiksi rauhoittamalla puhelimen käyttöään. Holopainen kokee, että esimerkiksi Instagram voi olla näyttelijälle tärkeä työkalu, mutta ei tahdo sosiaalisesta mediasta itselleen riippakiveä.

– Somen käyttö ei varmasti ole mikään ehto näyttelijän työssä. Tuntuu, että some on isompi juttu esimerkiksi Jenkeissä. Ajattelen, että se on yksi mahdollisuus kohdata ihmisiä ja kertoa itsestään. Sitä on kiva käyttää siten, että tekee siitä itselleen kivaa.

Holopainen kertoo saaneensa sosiaalisessa mediassa pääosin positiivista palautetta ja viestit lämmittävät näyttelijän sydäntä.

– Esimerkiksi Hevi reissu -leffan vuoksi minulle tulee tällä hetkellä paljon kommentteja Japanista. On niin makeaa saada postia ympäri maailmaa, kun joku kertoo nähneensä elokuvani ja tykänneensä siitä paljon.

Toki Holopainen käyttää puhelinta paljon muuhunkin kuin työasioiden hoitamiseen.

– Jos joskus huvittaa vain olla puhelimella, niin se on ihan ok. On tärkeää, ettei itseään soimaa siitä.

Sosiaalisen median käyttöön Holopainen on kehittänyt itselleen ajattelumallin, jota noudattaa.

– Ajattelen asian niin, että jos menee puhelimelle, kun on vähän epätasapainossa, on tosi alttiina kaikille vaikutuksille, joita sosiaalinen media on täynnä. Siitä saattaa tulla riittämätön olo ja tunteita, jotka ovat raskaita ja jäävät vaivaamaan mieltä. Sen takia silloin, kun on herkillä ja haavoittuvainen, on hyvä tehdä asioita hoitaakseen itseään.

– Ajattelen Instagramin käytön vähän kuin bileisiin menon. On hyvä mennä bileisiin, kun itsellä on fiilis, että haluaa tavata ihmisiä. Jos itsellä on fiilis, että haluaa olla vaan kotona ja huoltaa itseään, ei kannata mennä bileisiin.

– Jos en tietoisesti työstä itseäni ja mene tietoisesti kohti hyvää, ajaudun haavoittuvassa tilassa olemaan vaikutuksille altis ikävällä tavalla. Ei ole olemassa neutraalia olotilaa, vaan pitää jotenkin aktiivisesti tehdä asioita itsensä eteen.

Helene-elokuva elokuvateattereissa tammikuun 17. päivä.