Kansanedustaja Jaana Pelkonen palaa tänään tositoimiin televisiossa: ”Olen kasvanut nuoresta tytöstä aikuiseksi juontajan töiden parissa”

Vuoden parhaat tv-ohjelmat ja niiden tekijät palkitaan jälleen Kultainen Venla -gaalassa. Gaalan juontaja, poliitikko Jaana Pelkonen nähdään illan juontajana. Hän aloittaa pian myös uuden massiivisen musiikkiohjelman vetäjänä.

Tv-alan vuoden tärkein tapahtuma Kultainen Venla kokoaa Kansallisoopperan tiloihin huipputekijät näyttelijöistä juontajiin, ohjaajista käsikirjoittajiin, kuvaajista puvustajiin.

Nelosella nähtävän kaksituntisen gaalan juontaa tänä vuonna kansanedustaja ja juontaja Jaana Pelkonen.

– Otin kunnianosoituksena sen, että minua pyydettiin juontamaan, joten tähän oli helppo suostua, Jaana sanoo.

Vuoden parhaat tv-ohjelmat palkitaan jälleen perjantaina Kultainen Venla -gaalassa.

– Haluan osoittaa arvostusta erilaisia tekijöitä kohtaan. Tv-ohjelmien taustalla on suuri joukko lahjakkaita ihmisiä, jotka ansaitsevat tulla nostetuksi esiin vähintään kerran vuodessa gaalan kautta. On tärkeää, että katsojat tietävät, ketkä heidän ohjelmansa tekevät ja että tekijät saavat siitä kiitosta.

Itsekin monessa ohjelmassa vuosien varrella mukana ollut Jaana on ylpeä suomalaisen tv-työn laadusta.

– Vaikka meillä on pieni kansa, tv-osaaminen on laadukasta. Voimme olla ylpeitä ohjelmien tasosta. Suomalainen tv-osaaminen ansaitsee kaiken tsempin ja tuen.

Jaanan omat tv-suosikit ovat menneet perheenlisäyksen myötä uusiksi.

– Kolmevuotiaan tyttäremme vuoksi katsomme eniten nykyään lastenohjelmia, kuten Pikku Kakkosta ja Muumeja, Jaana myöntää.

– Joitain tv-sarjoja, kuten Vain elämää, The Wall Suomi ja Yökylässä Maria Veitola, olen yrittänyt seurata myös itse. Kansanedustajan tehtävien vuoksi katson tietysti myös uutis- ja ajankohtaisohjelmia.

Jaana kertoo tehneensä kansanedustajavuosinaankin jatkuvasti juontokeikkoja, joten mistään pidemmästä juontotauosta ei voi puhua, vaikkei hänellä ole ollut hetkeen pidempiaikaisia tv-pestejä.

Viimeisin tv-juontotyö oli jouluna Nelosella nähty Helsinki Mission kynttiläkonsertti.

– Juontajan työ on iso osa minua. Olen kasvanut nuoresta tytöstä aikuiseksi juontajan töiden parissa. Minulle on tärkeää, että ihmiset viihtyisivät hyvin. Se ilahduttaa, ja olen kiitollinen kaikista saamistani juontopesteistä, Jaana kertoo.

Jaana Pelkonen juonsi Tilt-peliohjelmaa 1997–2005.

– Tilt-peliohjelmasta moni puhuu minulle edelleen. Se oli ensimmäinen tv-ohjelma, jota olen juontanut, ja se on jäänyt selkeästi useamman ihmisen mieleen. Kansainvälisten euroviisujen juontaminen yhdessä Mikko Leppilammen kanssa oli eräänlainen juontajan urani huipentuma, jota muistelen toivottavasti hymysuin vielä kiikkustuolissakin.

Kansanedustajan pesti ei tarkoita sitä, että Jaana Pelkosen olisi tarvinnut lopettaa hänelle tärkeät juontotyöt.

– Olen tullut suomalaisille tutuksi juontajana ja viime vuosina kansanedustajana. Ne eivät sulje toisiaan pois, päinvastoin – molemmat ovat asiakaspalvelua. Olen tarkka, että kaikki työni tulevat tehdyksi hyvin. Juontamista teen mielelläni – se on myös henkireikä ja ”omaa aikaani”, Jaana sanoo.

Hän ei koe kahden työn yhdistämisessä ristiriitaa.

– Jokainen meistä kulkee omaa polkuaan ja toteuttaa omia unelmiaan. En ole ainoa juontajan töitä tekevä poliitikko, Jaana muistuttaa.

– On ollut ilo seurata kollegojeni tv-ohjelmia. Esimerkiksi valtakunnan kakkosmiehellä eli puhemies Matti Vanhasella on oma tv-ohjelma. Myös Hjallis Harkimolla on tavan takaa omia ohjelmia ja konkaripoliitikko Lasse Lehtinen profiloitui aikanaan vahvasti Haluatko miljonääriksi -isännäksi.

Jaana Pelkonen on ylpeä suomalaisesta tv-osaamisesta.

Myöhemmin keväällä Jaana palaa isosti televisioon, kun hänet nähdään uuden All Together Now Suomi -musiikkiohjelman juontajana.

Kyseessä on BBC:llakin nähty jättisatsaus, jossa artistikokelaat saapuvat vuoron perään peräti satapäisen tuomariston eteen.

– Ohjelmassa toivottavasti nähdään rento ja vapautunut Jaana. Enempää ei kannata etukäteen paljastaa, Jaana vihjaa.

Jaana koki ohjelman omakseen, koska rakastaa musiikkia.

– Musiikki on suuri rakkauteni. Ala-asteen kolmannella luokalla pääsin musiikkiluokalle, ja sillä oli valtavan suuri merkitys elämälleni, Jaana sanoo.

– Haaveilin jossain vaiheessa laulajan ammatista, mutta olin niin valtavan ujo, ettei yksin esiintyminen tullut kysymykseenkään. Kuorossa laulaminen kuitenkin auttoi voittamaan ramppikuumeen ja toi esiintymiseen itsevarmuutta.

Rohkeus lisääntyi pikku hiljaa, koska kuoronsa lyhimpänä Jaana joutui aina seisomaan ja laulamaan eturivissä.

– Siinä piti olla tarkkana, että osasi sanat ulkoa, kun oli ihmisten edessä – vaikkakin kuorokaverit ympärillä olivat turvana. Musiikkiluokkalaisina kiersimme erilaisia konsertteja, ja pääsin ensimmäiselle ulkomaanmatkalleni kuudennella luokalla, kun kuoromme matkasi Mallorcalle, Jaana muistelee.

– Jälkeenpäin ajateltuna kuorovuodet ovat olleet arvokas vaihe, sillä se opetti yhteistyön voimaa – työssä kuin työssä yhteinen sävel on tärkeää.

All Together Now alkaa Nelosella Huhtikuussa.

Uutuusohjelmassa Jaanaa kiehtoo juuri yhdessä tekemisen ja satapäisen ”kuoron” voima. Tuomarit osallistuvat mukaan lauluun, mikäli he haluavat kilpailijan jatkavan kisassa.

– All Together Now Suomi on ennen kaikkea hyvän mielen ja koko perheen ohjelma, jota keräännytään toivottavasti seuraamaan yhdessä ja ehkäpä lauletaankin mukana. Yhteisössä on valtava voima. Siksi iloitsen tästä työstä erityisen paljon, Jaana hehkuttaa.

– Pääsen palaamaan sekä musiikin että yhteisöllisyyden pariin. Pienen tytön äitinä pidän tärkeänä, että tyttäreni pääsee näkemään eri puoliani ja sitä mallia, että nainen voi ja saa tehdä elämässään erilaisia asioita.

Kultainen Venla perjantaina 17.1. Nelonen klo 20.00.

ISTV:n lähetys punaiselta matolta klo 18.30 alkaen.