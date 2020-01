Teini-idoli Billie Eilish, 18, esittää tulevan James Bond -elokuvan tunnussävelen – faneilta heti voimakas vastareaktio: ”Tästä tulee aivan kamala”

Uuden James Bond -elokuvan tunnuskappaleen esittää vasta 18-vuotias Billie Eilish.

Tulevan 007 No Time To Die -elokuvan tunnuskappaleen esittäjä on julkaistu. Tieto artistista paljastettiin James Bond -elokuvien virallisella Twitter-tilillä tiistaina.

Tuoreesta päivityksestä selviää, että kappaleen esittää vasta 18-vuotias laulaja Billie Eilish. Myös Eilish itse kommentoi ilouutista Twitterissä ja totesi tämän olevan nuorelle artistille suuri kunnia.

– Tuntuu hullulta olla osana tätä kaikin tavoin. Saada mahdollisuus esittää kappale elokuvassa, joka on osa niin legendaarista elokuvasarjaa, on suuri kunnia. James Bond on siistein elokuvasarja, mitä maailmassa on, Eilish hehkutti Twitterissä.

Twitterissä kerrotaan Eilishin olevan historian nuorin artisti, joka saa kunnian esittää James Bond -elokuvan tunnussävelmän. Eilish on säveltänyt ja sanoittanut kappaleen itse yhdessä veljensä Finneas O’Connelin kanssa.

Billie on kirjoittanut uuden Bond-teeman yhdessä veljensä Finneaksen kanssa.

Eilishin valinta kappaleen esittäjäksi sai kuitenkin sosiaalisessa mediassa aikaan voimakkaan vastareaktion. Twitterissä elokuvasarjan fanit kyseenalaistivat, miten omaperäisestä tyylistään tunnettu Eilish soveltuu kyseiseen tehtävään.

– Anteeksi vaan, mutta tämä kappale tulee olemaan kamala. Ymmärrän, että hän on kriitikoiden silmissä arvostetty ja monet rakastavat häntä, mutta tästä ei tule edes etäisesti ”bond-kappaletta”, eräs tylytti Twitterissä.

– Tämä on valtava pettymys, komppasi toinen.

– Kuulostaa siltä, että tulossa on kaikkien aikojen huonoin teemakappale, tuomitsi kolmas.

Billie Eilish on erittäin pidetty artisti niin kriitikoiden kuin tähden lukuisten fanien toimesta.

Tuleva James Bond -elokuva on järjestyksessään 25. Vuosien varrella elokuvien tunnuskappaleita on kuultu monien legendaaristen artistien, kuten Paul McCartneyn, Bonon ja Madonnan esittäminä.

Viimeisimmän, vuonna 2015 ilmestyneen 007 Spectre -elokuvan tunnussävelen Writings On The Wall esitti brittimuusikko Sam Smith ja häntä edelsi puolestaan Adele kappaleellaan Skyfall. Sekä Smith että Adele pokkasivat Bond-kappaleillaan muun muassa parhaan laulun Oscar-palkinnon.

Sam Smith esitti viimeisimmän Bond-elokuvan tunnuskappaleen Writings On The Wall.

18-vuotias Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, taiteilijanimeltään Billie Eilish, on noussut viimeisten kolmen vuoden aikana yhdeksi maailman suosituimmista laulajista.

Los Angelesilainen supertähti julkaisi 13-vuotiaana ensimmäisen kappaleensa Ocean Eyes marraskuussa 2015. Kappale nousi hitiksi yhdessä yössä ja tällä hetkellä Eilishin esikoissinglellä on musiikkipalvelu Spotifyssa yli 22 miljoonaa kuuntelukertaa.

Billie Eilish on julkaisut kolmivuotisella urallaan useamman sinkun sekä EP:n. Huhtikuussa 2019 julkaistu, laulajan ensimmäinen täyspitkä albumi When We All Fall Asleep, Where Do We Go? singahti välittömästi kuunnelluimpien albumeiden listoille ympäri maailman. Albumilta löytyvät muun muassa hitit Bury A Friend sekä Bad Guy.