Uudet Putous-tähdet Malla Malmivaara ja Antti Tuomas Heikkinen paljastavat omat suosikkinsa sketsihahmoista

Putous starttaa jo 12. kaudelleen lauantaina, ja mukana on peräti viisi uutta kasvoa. Tuoreet tulokkaat Malla Malmivaara ja Antti Tuomas Heikkinen kertovat, että pitävät tosielämään pohjautuvista sketsihahmoista.

Koko perheen puolentoista tunnin livesketsishow Putous jatkuu jo 12. tuotantokaudellaan lauantaina 18.1. Sinipaitoihin pukeutuu tällä kaudella peräti viisi uutta kasvoa. Uusina tulokkaina Putous-tiimiin liittyvät Antti Tuomas Heikkinen, Malla Malmivaara, Linnea Leino, Heikki Ranta ja Mikko Töyssy.

Ohjelman paluumuuttajana nähdään Pilvi Hämäläinen ja viime kaudelta mukana on ainoastaan Christoffer Strandberg. Juontajana jatkaa Roope Salminen.

Livesketsien lisäksi ohjelmassa nähdään jälleen supersuosittu sketsihahmokilpailu hokemineen. Malla Malmivaara kertoo, että hänen omia suosikkihahmojaan ovat tosielämään pohjautuvat hahmot, kuten Armi Toivasen Sanna-Raipe Helminen.

Armi Toivanen esitti Sanna-Raipe Helmistä.

– Myös minun hahmossani on enemmän oikeita havaintoja, se ei perustu fantasiaan, Malla sanoo.

Antti Tuomas Heikkisen lempisketsihahmot ovat ensimmäisellä kaudella nähty Riku Niemisen hahmo Kete Rahkonen, Antti Holman Kissi Vähä-Hiilari ja Kiti Kokkosen Tanhupallo.

Kissi Vähä-Hiilari oli Antti Holman hahmo.

– Oma sketsihahmoni on mennyt jo kerran uusiksi. Ensimmäisen kohdalla prosessi oli pitkällä, mutta vaihdoin sen syksyllä yksinkertaisempaan hahmoon, joka ei ole kovin yhteiskunnallinen, Antti paljastaa.

Kete Rahkonen alias Riku Nieminen.

– Hahmo harrastaa sanakikkailua ja perustuu pitkälti väärinymmärryksiin. Tärkeää itselleni oli myös se, että hahmon pitää näyttää hauskalta.

Putous-tiimi pääsi testaamaan yhteistä kemiaansa kahden viikon intensiivisellä treenijaksolla ennen joulua. Monikaan ei tuntenut toisiaan entuudestaan.

– Oli hienoa huomata, että kaikki auttavat muita, eikä kukaan kilpaile keskenään, Antti jatkaa.

Uusia ohjelmaosioita on luvassa.

– Tällä kertaa koko Putous-tiimi on täynnä laulutaitoista väkeä, joten laulu- ja musiikkiesityksiä tullaan kuulemaan entistä enemmän – pystymme tuottamaan jopa ihan hyvätasoisia musiikkiesityksiä, Antti sanoo.

Antti Tuomas Heikkinen.

M/S Romantic-sarjan Emppuna ja Juice-elokuvan Mikko Alatalona tutuksi tullut Antti lähti ohjelmaan puhtaasta kokeilunhalusta.

– Olen tehnyt useampia sivurooleja tv:ssä ja elokuvissa, joten nyt pääsen laittamaan itseni kokonaan likoon. Kylmä hyppy veteen kiinnosti – sellainen, missä saa kunnolla haastaa itsensä, Antti sanoo.

Juice elokuvan Mikko Alatalo (Antti Tuomas Heikkinen).

Hän on seurannut Putousta ammatillisella mielenkiinnolla.

– Ennen kuin pääsin Teatterikorkeakouluun 2011, seurasin Putousta tiiviisti, koska silloin vielä haaveilin näyttelijänurasta, Antti sanoo.

– Putous vaatii todella paljon, sillä livetilanne ja etukäteen kuvatut sketsit edellyttävät monenlaista osaamista. Ja se, että pitää olla koko ajan hauska, ei ole aina helppoa. Sen vuoksi pitää tehdä yllättävän paljon taustaduunia.

Antti on tehnyt improvisaatiokeikkoja Keski-Suomessa ennen teatteriopintojaan.

– Olen myös soittanut rumpuja ja kitaraa, kunnes laulaminen tuli mukaan kuvioihin.

Malla Malmivaara.

Artistinakin töitä tehnyt näyttelijä Malla Malmivaara on huomannut saman.

– Voin sanoa, että komedia ei ole yhtään helppo laji. Mutta se on aina kiinnostanut minua, ja halusin tehdä pitkästä aikaa jotain muutakin kuin draamaa, Malla sanoo.

Malla myöntää jännittävänsä juuri livelähetyksiä. Lukuisia elokuva- ja tv-rooleja tehnyt Malla kertoo, että häntä pyydettiin ohjelmaan aiemminkin, mutta hän kieltäytyi.

Malla Malmivaara ja Lauri Tilkanen Olavi Virta -elokuvassa.

– Nyt tuntuu, että olen vihdoin valmis kestämään ohjelman tuoman paineen. Ikä ja kokemus auttavat, Malla sanoo.

Painetta on lisännyt joidenkin näyttelijöiden suhtautuminen Putouksen kaltaisiin ohjelmiin.

– Putousta on helppo arvostella ulkopuolelta, ja jotkut ovat sitä mieltä, että ei tämä ole oikeaa improa. On ollut vapauttavaa päästä siitä, että miettisi, mitä muut ajattelevat. Tärkeintä on kehittyä itse näyttelijänä, ja tämä on pakottava kehityksen paikka, Malla sanoo.

– Ohjelmassa mennään myös aika nopeasti syviin vesiin, vaikka kyseessä onkin komedia. Sen avulla voi käsitellä tärkeitä asioita, ja ohjelma saavuttaa hyvin ihmisiä.

Putous lauantaisin 18.1. alkaen MTV3 klo 19.30.

Lue lisää uudesta Tv-lehdestä, jossa paljastetaan myös toimituksen suosikit Kultainen Venla -voittajiksi! Tv-lehti on myynnissä 15.1.–12.1. yhdessä Ilta-Sanomien kanssa. Digiversion löydät täältä.