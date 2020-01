Kommentti: Scarlett Johansson ja äijälegendat muodostavat kutkuttavan Oscar-listan – Etelä-Korea kisaa yllättäen kahdesta parhaan elokuvan pystistä

Eteläkorealaiselle elokuvalle tapahtui odottamaton. Oscar-ehdokkuudet takaavat myös Scarlett Johanssonille ja äijälegendoille paikan gaalan keskipisteessä, arvioi elokuvakriitikko Taneli Topelius.

Tästä tuli Scarlett Johanssonin ja viiden Hollywood-äijän iso kevät.

Jälkimmäisiin kuuluvat Al Pacino, Martin Scorsese, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio sekä Joaquin Phoenix.

Kun Oscar-gaala järjestetään Hollywoodissa maanantaiyönä 10. helmikuuta Suomen aikaa, heillä kaikilla on vahva mahdollisuus nousta juhlan keskipisteiksi – saivat he palkintoja tai eivät.

Maanantaina julkistetut Oscar-ehdokkuudet jakautuivat kutakuinkin niille elokuville, joille tunnustusta odotettiinkin. Erityisesti näyttelijöiden kohdalla lista on silti kutkuttava: ehdokkuudet menivät juuri niille tähdille, joiden monet ovat toivoneet jo pitkään voittavan.

Mukaan mahtuu yksi iso yllätyskin.

Parasite kertoo köyhästä perheestä, joka soluttautuu hyötymismielessä rikkaan perheen palvelijoiksi. Eteläkorealainen elokuva sai 6 Oscar-ehdokkuutta.

Odottamaton tapahtui eteläkorealaiselle psykologiselle jännitysdraamalle Parasite, joka voitti jo viime keväänä Cannesissa Kultaisen palmun.

Vaikka se on nostettu monien kriitikoiden listoilla viime vuoden parhaaksi, vieraskielistä elokuvaa on harvoin siunattu näin monella – kuudella – Oscar-ehdokkuudella.

Vielä erikoisempaa on, että Parasite on kahdella tapaa ehdolla parhaaksi elokuvaksi: se kisaa sekä parhaan elokuvan että parhaan kansainvälisen (eli ei-englanninkielisen) elokuvan sarjoissa.

Parasiten muut ehdokkuudet tulivat ohjauksesta (Bong Joon-ho), käsikirjoituksesta, leikkauksesta ja lavastuksesta.

Suomessa Parasiten ensi-ilta on vielä edessäpäin, tammikuun lopussa.

Draama Marriage Story toi Oscar-ehdokkuudet sekä Scarlett Johanssonille että Adam Driverille. He näyttelevät eroavaa avioparia.

Näyttelijä Scarlett Johansson sai Oscar-ehdokkuuksia ensimmäistä kertaa urallaan ja pääsi heti harvinaiselle listalle: hän on koko 92-vuotisen Oscar-historian aikana 12. näyttelijä, joka on saanut samana vuonna kaksi näyttelijäehdokkuutta.

Avioerodraama Marriage Story toi hänelle ehdokkuuden parhaasta naispääosasta, ja natsisatiiri Jojo Rabbit naissivuosasta.

Molemmissa hänen roolinsa on olla äiti. Edellisessä hän yrittää saada aikaan avioerosopimuksen. Jälkimmäisessä hän kasvattaa 10-vuotiaasta Jojo-pojasta vastuuntuntoista nuorta, vaikka poika on natsiaatteen vankka kannattaja.

Edellisen kerran sama näyttelijä sai kaksi Oscar-ehdokkuutta vuonna 2007, kun Cate Blanchett oli ehdolla sekä historiallisesta draamasta Elisabet: Kultainen aikakausi ja Bob Dylan -elämäkerrasta I’m Not There.

Al Pacino näyttelee The Irishman -elokuvassa ay-pomo Jimmy Hoffaa. Viimeksi Pacino on ollut Oscar-ehdokkaana 17 vuotta sitten.

Hauska yhteensattuma on, että kun Al Pacino edellisen kerran – 17 vuotta sitten – oli ehdokkaana, niitäkin kertyi kaksi. Draama Naisen tuoksu toi hänelle tuolloin Oscarin, Myyntitykit ei.

Nyt Pacinon on nostanut isosti takaisin valokeilaan Martin Scorsesen eeppinen gangsteridraama The Irishman, jossa hän näyttelee legendaarista ay-pomoa Jimmy Hoffaa.

Mahdollista tosin on, että sivuosavoiton nappaakin samasta elokuvasta näyttelijäkollega Joe Pesci, joka oli ennen The Irishmania ehtinyt kertaalleen jo ilmoittaa lopettavansa näyttelemisen.

Ohjaaja Martin Scorsese (oik.) sai kaksi Oscar-ehdokkuutta: toinen tuli The Irishmanin ohjaamisesta ja toinen sen tuottamisesta. Myös näyttelijä Robert De Niro sai Oscar-ehdokkuuden elokuvan tuottamisesta, mutta ei sen pääroolista.

Scorseselle itselleenkin oman ohjaajaehdokkuuden saaminen on merkittävää. Ohjaaja-Oscarista hän on aiemmin kisannut peräti kahdeksan kertaa, mutta voittanut janotun palkinnon vain kerran – silloinkin gangsteriaiheisesta draamasta The Departed (2006).

Scorsesen neljä muuta aiempaa Oscar-ehdokkuutta ovat tulleet joko käsikirjoituksista tai parhaan elokuvan palkintoa tavoitelleiden elokuviensa tuottamisesta.

Brad Pitt ja Leonardo DiCaprio saivat molemmat Oscar-ehdokkuuden elokuvasta Once Upon a Time... in Hollywood.

Mainio parivaljakko gaalaan on myös Quentin Tarantinon ohjaaman nostalgiatripin Once Upon a Time... in Hollywood tähdet Leonardo DiCaprio ja Brad Pitt.

DiCaprio kilpailee pääosan pystistä, ja Pitt tavoittelee palkintoa sivuosasta.

Sekä DiCaprio että Pitt ovat olleet isoja tähtiä jo 1990-luvulta alkaen, ja kumpikin heistä on joutunut uransa aikana taistelemaan söpön pojan imagoa vastaan.

Uudet Oscar-ehdokkuudet vahvistavat entuudestaan heidän asemaansa Hollywoodin ammattilaisina.

Molemmilla on myös taskussaan jo yksi Oscar – Pittillä tosin ”vain” 12 Years a Slave -elokuvan (2013) tuottajana, kun taas DiCaprion kuuluisa Oscar tuli selviytymisdraaman The Revenant (2015) pääroolista.

Joaquin Phoenix on vahva ennakkosuosikki parhaan miespääosan Oscar-palkinnolle elokuvasta Joker.

Miespääosasta DiCaprion kanssa kisaava Joaquin Phoenix on kuitenkin iso ennakkosuosikki.

Jokerin rooli Todd Phillipsin ohjaamassa elokuvassa on virtuoosimainen. Anarkistinen hahmo aiheutti viime syksynä kohun, joka toi elokuvalle myös kosolti julkisuutta.

Phoenix saattaa vaikeasta maineestaan huolimatta saada Oscar-äänestäjiltä sympatiaa myös siksi, että hän on ollut kolmesti aiemminkin ehdokkaana, ilman voittoa: toimintadraamasta Gladiaattori (2000), musiikkidraamasta Walk the Line (2005) ja draamasta Mestari (2012).

Joker-elokuva pesi muut myös ehdokkuuksien määrässä: se sai 11 ehdokkuutta.

Kymmeneen ehdokkuuteen ylsivät Once Upon a Time in Hollywoodin ja The Irishmanin lisäksi Sam Mendesin ohjaama näyttävä sotadraama Taistelulähetit – 1917.

Ensimmäiseen maailmansotaan sijoittuva Taistelulähetit – 1917 kertoo sotilaasta (George Mackey), joka saa tehtävän viedä viestin taistelutantereen läpi muille brittisotilaille.

Samppanjapulloja poksautellaan takuulla myös Netflixillä, joka sai ehdokkaiden joukkoon The Irishmanin ja Marriage Storyn lisäksi paavidraaman Kaksi paavia tähdet Anthony Hopkinsin ja Jonathan Prycen, animaatiot Klaus ja Hukkasin kehoni sekä Barack Obaman tuotantoyhtiön tekemän dokumentin Amerikkalainen tehdas.

Marriage Storyn ja Pikku naisia -elokuvan ohjaajat Noah Baumbach ja Greta Gerwig voivat puolestaan iloita pariskuntana omien elokuviensa tasaväkisestä kuudesta ehdokkuudesta, vaikka kumpikaan heistä ei saanut omaa ehdokkuutta ohjauksesta.

Molemmat elokuvat kyllä kisaavat parhaan elokuvan palkinnosta.

Pikku naisia -elokuvan pääosissa ovat Emma Watson, Saoirse Ronan, Florence Pugh ja Eliza Scanlen. Oscar-ehdokkuudet tulivat Roanille (naispääosa) ja Pughille (naissivuosa).

Tositapahtumiin perustuvan draaman Bombshell – Hiljaisuuden rikkojat ehdokkuudet Charlize Theronille ja Margot Robbielle puolestaan pitävät kysymykset seksuaalisesta häirinnästä esillä tänäkin keväänä.

Bombshell kertoo Fox-uutiskanavan pahamaineisista ahdistelutapauksista – eli samasta aiheesta kuin sen perustajasta Roger Ailesista kertova, HBO Nordicilla näkyvä minisarja The Loudest Voice.

Charlize Theron, Nicole Kidman ja Margot Robbie näyttelevät Fox-uutiskanavan tähtitoimittajia näyttelevät häirintädraamassa Bombshell – Hiljaisuuden rikkojat. Oscar-ehdokkuudet tulivat Theronille naispääosasta ja Robbielle naissivuosasta.

Oscar-ehdokkaiden Suomen ensi-iltapäiviä: Taistelulähetit – 1917 pe 24.1., Parasite pe 31.1. ja Bombshell – Hiljaisuuden rikkojat pe 7.2.