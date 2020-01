Barack ja Michelle Obaman uusi aluevaltaus niitti heti menestystä – hehkutti Oscar-ehdokkuutta somessa

Parhaan dokumenttielokuvan Oscar-palkinnosta kisaavan Amerikkalaisen tehtaan on tuottanut Barack ja Michelle Obaman omistama tuotantoyhtiö.

Elokuva-alan Oscar-palkintoehdokkaat vuoden 2019 elokuville julkistettiin Los Angelesissa, Kaliforniassa maanantaina iltapäivällä Suomen aikaa.

Eniten ehdokkuuksia kahmi odotetusti huippusuosittu Joker, joka on ehdolla jopa 11 eri kategoriassa. Elokuvat 1917, Once Upon a Time... in Hollywood ja The Irishman saivat kukin 10 ehdokkuutta. Oscar-palkintoja jaetaan perinteiseen tapaan 24 eri kategoriassa.

Steven Borgnarin ja Julia Reichertin ohjaama dokumentti Amerikkalainen tehdas pääsi ehdolle parhaan dokumenttielokuvan kategoriassa. Elokuva kertoo Daytonin kaupungista, jonka lakkautettu autotehdas siirtyy kiinalaisyritys Fuyaon haltuun. Se sai ensi-iltansa Yhdysvalloissa elokuussa 2019.

Dokumentin on tuottanut tuotantoyhtiö Higher Ground Productions. Kyseisen yhtiön taustalta löytyy kaksin kappalein todellisia yllätysnimiä, nimittäin Yhdysvaltojen entinen presidentti Barack Obama ja hänen vaimonsa Michelle Obama. Amerikkalainen tehdas on ensimmäinen kaksikon tuottama elokuva.

Kun ehdokkuudet julkistettiin, Barack Obama kiirehti heti iloitsemaan elokuvan saamasta tunnustuksesta sosiaalisessa mediassa. Hän julkaisi maanantaina päivityksen omalla virallisella Twitter-tilillään, jossa onnitteli dokumentin tekijöitä ja taustatiimiä.

– Olen onnellinen nähdessäni Amerikkalaisen tehtaan ehdokkaana parhaaksi dokumentiksi. Tällaisia tarinoita emme näe tarpeeksi usein ja tämä on juuri sitä, mitä toivoimme Michellen kanssa saavuttavamme Higher Groundilla. Onnea elokuvan uskomattomille tekijöille ja koko tiimille, Obama hehkutti Twitterissä.

Barack Obama ei ole ensimmäinen yhdysvaltalaispoliitikko, jonka kohdalle Oscar-ehdokkuus on vuosien aikana osunut. Vuoden 2007 Oscar-gaalassa dokumenttielokuva Epämiellyttävä totuus voitti peräti kaksi palkintoa ja se palkittiin sekä parhaana dokumenttielokuvana että parhaasta laulusta.

Epämiellyttävä totuus -dokumentin on käsikirjoittanut Yhdysvaltain entinen varapresidentti Al Gore. Elokuvassa Al Gore käsittelee ilmastonmuutosta ja sen mahdollisia vaikutuksia. Elokuvan mukaan tuolloin Yhdysvaltojen presidenttinä istunut George W. Bush oli uhka maailmalle, sillä hän ei uskonut ilmastonmuutokseen.

Oscar-ehdokkuudet ovat usein saaneet osviittaa Golden Globe -palkinnoista, jotka jaettiin aiemmin tässä kuussa. Varsinaiset palkinnot jaetaan Oscar-gaalassa 10. helmikuuta.