Oscar-ehdokkuudet julkistetaan – katso suora lähetys klo 15

Brad Pittin ja Leonardo DiCaprion tähdittämä Once Upon a Time in Hollywood on yksi ennakkosuosikeista Oscar-voittajaksi.

Oscar-palkintojen ehdokkaat julkistetaan tänään maanantaina.

Elokuva-alan Oscar-palkintoehdokkaat julkistetaan tänään maanantaina. Varsinaiset palkinnot jaetaan Oscar-gaalassa 10. helmikuuta.

Oscar-ehdokkuudet ovat usein saaneet osviittaa Golden Globe -palkinnoista, jotka jaettiin aiemmin tässä kuussa.

Voit seurata ehdokkuuksien julkistusta tähän artikkeliin ilmestyvästä videoikkunasta. Tilaisuus alkaa kello 15 Suomen aikaa.

Tänä vuonna Golden Globe -palkintopöydän putsasivat Quentin Tarantinon Once Upon a Time in Hollywood ja ensimmäisestä maailmansodasta kertova 1917, joka tulee Suomessa ensi-iltaan vasta tammikuun 24. päivä.

Once Upon a Time in Hollywood palkittiin parhaan komediaelokuvan ja käsikirjoituksen Golden Globella. Elokuvassa näytellyt Brad Pitt puolestaan palkittiin parhaasta miessivuosasta.

Sam Mendesin ohjaama 1917 voitti puolestaan parhaan ohjauksen ja parhaan draamaelokuvan palkinnot.

Eniten Golden Globe -ehdokkuuksia keräsi Netflixin tuottama, Noah Baumbachin elokuva Marriage Story. Se oli ehdolla kuudessa palkintokategoriassa. Viiteen ehdokkutteen pääsivät Martin Scorcesen The Irishman ja Tarantinon Once Upon a Time in Hollywood.

Kaikkien ehdokkuuksia ja palkintoja Golden Globe -gaalassa keränneiden elokuvien uskotaan olevan vahvoilla myös Oscar-gaalassa.