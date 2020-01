Frozen 2 -hittielokuva keräsi kahdessa viikossa yli 400 000 katsojaa – matkalla kaikkien aikojen katsotuimmaksi animaatioksi Suomessa

Frozen 2 -elokuvan menestyskulku jatkuu.

Disneyn huippusuosittu animaatioelokuva Frozen 2 sai Suomen ensi-iltansa joulupäivänä 25.12. Reilussa kahdessa viikossa elokuvan on nähnyt jo 405 468 katsojaa.

Frozen 2 on jatkoa maailman yhdelle kaikkien aikojen menestyksekkäimmästä animaatioelokuvista, ja nyt elokuvasta on hyvää vauhtia tulossa kaikkien aikojen katsotuin animaatioelokuva Suomessa. Edellistä ennätystä pitää hallussaan Disneyn vuoden 1994 animaatio Leijonakuningas 462 000 katsojalla.

Mikä on Frozenin katkeamattoman menestystarinan takana?

– Arvaa ollaanko sitä yli kaksi viikkoa täällä meillä mietitty, Pekka Lehesmaa The Walt Disney Company Nordicilta kommentoi IS:lle.

– Kyllähän Frozen on ollut kovin odotettu ja elokuva itsessään on sitä, mitä ihmiset haluavat nähdä, niin tässä on sitten lopputulema. Elokuvan dubbaus saameksi toi ylimääräistä näkyvyyttä. Totta kai se on auttanut ennen ensi-iltaa, hän jatkaa.

Elokuvan tekijät ovat inspiroituneet muun muassa Norjan ja Suomen Lapin maisemista. Helsingin Sanomat kertoi syyskuussa 2016, että Disneyn lähetystö eli ohjaajat Chris Buck ja Jennifer Lee kävivät tiedonkeruumatkalla Norjan ja Suomen Lapissa.

Elokuvan kansainvälinen ensi-ilta nähtiin jo kuukautta aiemmin marraskuussa, joten elokuvaa ehdittiin odottaa pohjoismaissa kuumeisesti.

Suursuosio aiheutti muun muassa ongelmia Finnkinon verkkosivuilla ensi-illan kynnyksellä. Sivustolle oli hankala päästä ja mikäli se onnistuikin, elokuvan ystäviä odotti jopa tuntien jonotus.

Lehesmaan mukaan joululomien lauha sää selittää myös elokuvan poikkeuksellista suosiota.

– Jyväskylästä etelään päin meitä on siunattu keleillä, kun pihalla ei ole ollut lunta. Ulkoleikkien sijaan perheet ovat tulleet elokuviin. Kelit osuivat nappiin.