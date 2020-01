Ensihoitolääkäri Kosti Koivisto-Kokko pelastaa tv:ssä itsetuhoisen miehen – nyt hän kertoo, miltä se tuntuu

Palkitun Elossa 24h -sarjan neljäs kausi alkaa Valmiustila-erikoisjaksolla, jossa seurataan ensihoidon ammattilaisia. Päivät ovat pitkiä ja työ rankkaa.

Dokumentaarinen sairaalasarja Elossa 24h jatkuu kahdeksan uuden jakson voimin. Nelisenkymmentä kameraryhmää on jälleen tallentanut pääosin yhden lokakuisen vuorokauden aikana tapahtuneita tositilanteita ympäri Suomen.

Kahdella Kultaisella Venlalla palkitun sarjan parasta antia on sen realistinen kuvaus alan ammattilaisten sekä potilaiden ja heidän läheistensä kokemuksista.

Neljännessä jaksossa Laurin, 37, aivoista löytyy aivovaltimopullistuma. Neurokirurgi Aki Laakso poistaa sen Töölön sairaalassa Helsingissä.

Terveydenhuollon resurssipulasta ja kiireestä on käyty laajaa keskustelua vuosien varrella. Kaiken sen jälkeen on kuitenkin huojentavaa nähdä, millaista osaamista suomalaisista sairaaloista yhä löytyy hädän hetkellä.

Kausi alkaa nopeatempoisella Valmiustila-erikoisjaksolla, jossa tutustutaan uusiin päähenkilöihin ja heidän arkeensa ensihoidossa.

Ensihoitolääkäri Kosti Koivisto-Kokko.

Turun lääkärihelikopterin ensihoitolääkäri Kosti Koivisto-Kokon päivä alkaa itsemurhaa yrittäneen miehen pelastustehtävällä. Sarjan ammattilaisista tulee tunne, että työtä tehdään vahvan osaamisen lisäksi aidon empatian kautta.

Koivisto-Kokko ei ole poikkeus, ja hän pyrkii selvittämään syytä siihen, miksi mies on päätynyt vahingoittamaan itseään. Koivisto-Kokko toteaa, että pienikin kontaktin saaminen voi estää seuraavan itsemurhayrityksen.

– Kai sä sen tajuat, ettei toi ole mikään ratkaisu, hän puhuttaa miestä matkalla sairaalaan.

Koivisto-Kokko on ollut Lääkärit ilman rajoja -järjestön ja Punaisen ristin mukana kriisialueilla. Hänelle on tärkeää, että työ on monipuolista.

– Harvassa ammatissa näkee niitä ihmiselämän hyviä ja huonoja hetkiä samassa mittakaavassa kuin tässä.

Hän sanoo, ettei ikinä tiedä, mitä tulee vastaan.

– Se on meillekin tunnepitoista. Kyllä meistäkin tuntuu pahalta. Kyllä me välitetään siitä, jos joku yrittää itseään vahingoittaa, Koivosto-Kokko sanoo.

Laura Carstens ja Niko Loimijoki ovat ensihoitajia.

Toisena uutena kasvona nähdään Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen ensihoitaja Laura Carstens. Hän vastaa hälytykseen, kun nuori pyöräilijä on joutunut auton töytäisemäksi. Mukana on myös aiemmilta kausilta tuttu Oulun yliopistollisen sairaalan akuuttilääkäri Iita Daavittila.

Lempeällä otteella työtään tekevä Laura Carstens pohtii jaksossa, että äidiksi tuleminen on auttanut ymmärtämään lasten toimintaa entistä paremmin myös työtilanteissa.

Kuormittavimpina asioina ammatissaan hän kokee tilanteet, joihin ei voi itse vaikuttaa. Carstens mainitsee yksinäiset vanhukset, jotka eivät pärjää kunnolla kotona, mutta eivät ole tarpeeksi huonokuntoisia päästäkseen palveluasumiseen.

Akuuttilääkäri Iita Daavittila.

Kellon ympäri työtä paiskivat ammattilaiset ovat toisinaan kovilla oman terveytensä kanssa. Iita Daavittila kertookin, että työssä jaksamisesta on tullut hänelle tärkeää.

– Olen välillä ajanut itseni tosi väsyksiin runsailla työtunneilla, ja olen joutunut harjoittelemaan jossain määrin armollista suhtautumista itseeni.

Sarjan kaikki kahdeksan jaksoa nähdään peräkkäisinä päivinä sunnuntaista 12.1. alkaen TV1 klo 20.00. Maria Oravakangas