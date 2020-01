Uusi tv-sarja vie Suomi-nostalgiaan – näin Anna-Liisa Tilus muuntautuu 1950–60-lukujen tyyliseksi kuuluttajaksi

Ylellä heittäydytään Maaseudulta maailmalle -uutuusohjelmassa 1950- ja 60-luvuille, kylmän sodan aikaan. Oppaina toimivat Seppo Hovi, Lasse Lehtinen ja Anna-Liisa Tilus.

Yle tarjoaa nostalgiannälkäisille tv-katsojille tammikuussa neliosaisen Maaseudulta maailmalle -sarjan, joka vie arkistojen ja muistikuvien avulla katsojan aikamatkalle vuosiin 1956–1966.

Tuolloin yleislakko riepotteli suomalaisia, ja Yhdysvallat ja Neuvostoliitto kävivät kiivasta kilpailua siitä, kumpi saa ensimmäisenä lähetettyä ihmisen avaruuteen. Liverpoolilainen The Beatles -yhtye villitsi nuorisoa, ja Suomessa samettisilmä Paul Ankan vierailu Linnanmäellä sai aikaan joukkohysterian.

Oppaina aikamatkalla toimivat jälleen viihteen monitoimimiehet Lasse Lehtinen ja Seppo Hovi. Samat herrat vetivät vuonna 2014 toista nostalgista ohjelmaa Hengen asein, joka kertoi sota-ajan propaganda- ja viihdejoukkojen toiminnasta. Sarja nähtiin nyt joulun aikaan uusintana TV1:llä.

Seppo Hovi, juontaja Anna-Liisa Tilus ja Lasse Lehtinen vetävät uutta ohjelmaa.

Anna-Liisa Tilus toimii Maaseudulta maailmalle -ohjelmassa kuuluttajana ja tutustuttaa katsojat vuosikymmenten takaisiin uutisotsikoihin.

Kuvausaamuna Tilus on saapunut studiolle jo aamuvarhaisella ja istahtanut meikkaajan tuoliin muuntautumisleikkiin. Ohjelmaan kuuluu myös nostalgiaa henkivä tyyli, joka näkyy niin studion lavastuksessa kuin Anna-Liisa Tiluksen vaatetuksessa.

Hänen silmiinsä loitsitaan vahvat rajaukset ja räpsyripset 60-luvun tyyliin. Kutreille asetetaan pöyhkeäksi tupeerattu peruukki.

Anna-Liisa Tilusta meikataan ajan tyyliin.

– Hiukset ovat helpoin osuus kuvauksissa, Tilus naurahtaa.

– Millaista luksusta on, kun pääsee meikattavaksi! Yleensä teen kuulutuksiin meikit itse.

Kuuluttajan yllä ohjelmassa nähtävät asut ovat helmiä Ylen puvustamosta. Kaikki ovat aitoja ajan asuja ja Suomi-Filmin jäämistöä.

Puvustamosta löytyvät ohjelmaan sopivat aidot asut.

Napakka, hyvin istuva vintage-asu auttaa myös heittäytymään nostalgiatunnelmaan.

– Käsien ja jalkojen asettelu on myös tärkeää. Kun pukee tällaisen asun ylleen, niin se tuntuu tulevan kuin itsestään, Tilus sanoo.

Tilus pohtii kuuluttamisen olleen ennen hyvin erilaista kuin nyt. Monien mieleen on painunut elävästi kuuluttajalegenda Teija Sopasen matala ja rauhallinen ääni, huoliteltu ehostus ja lempeä hymy.

Teija Sopanen vuonna 1957.

– Minä puhun paljon nopeammin kuin Teija, joten olen joutunut hidastamaan puherytmiä kuvauksissa, Tilus sanoo.

Tilus asettautuu kameran eteen ja varmistaa, että hän seisoo studion lattiaan teipatun pienen x-merkin kohdalla. Hän sanoo nauttineensa ohjelman kuvaamisesta paljon, eikä Lasse Lehtisen ja Seppo Hovin tietämys 50- ja 60-luvuista lakkaa hämmästyttämästä häntä.

– Se on käsittämätöntä, mikä määrä tietoa heillä on. Lasse on politiikan tietäjä, Seppo kuin kävelevä viihdearkisto, Tilus sanoo.

