Game of Thrones -tähti on joutunut vastaamaan yhteen kysymykseen toistuvasti: ”En aavistanut, että siitä tulisi niin iso osa elämääni”

Jacob Anderson näytteli Game of Thrones -sarjassa Grey Wormia, Daeneryksen sotajoukkojen päällikköä.

”Pidän kovan sotilaan näyttelemisestä todella paljon, vaikka en ole tyypillinen miehinen mies”, Grey Wormin näyttelijä, muusikkonakin tunnettu Jacob Anderson kuvailee IS Tv-lehden haastattelussa Game of Thronesin tekoa.

Kahdeksan vuotta, kahdeksan kautta.

HBO-kanavan fantasiadraamasarjasta Game of Thrones kasvoi 2010-luvun aikana ilmiö, jonka viime keväänä ilmestynyt viimeinen kahdeksas kausi herätti fanien keskuudessa voimakkaita reaktioita puolesta ja vastaan.

Nyt viimeinen kausi nähdään myös Ylen kanavilla: kolme viimeistä jaksoa esitetään maanantai-iltana 6.1. TV2:lla. Ne ovat katsottavissa kolmen viikon ajan myös Yle Areenasta.

IS Tv-lehti tapasi sarjan näyttelijät Jacob Andersonin ja Daniel Portmanin Lontoossa ennen sarjan seitsemännen kauden ilmestymistä. Molemmat heistä ovat mukana myös kahdeksannella kaudella.

Sotilaaksi kasvatettu Grey Worm (Jacob Anderson) oppi tuntemaan tunteita vasta tutustuttuaan Missandeihin (Nathalie Emmanuel).

Anderson näyttelee sarjassa Grey Wormia, lohikäärmekuningatar Daeneryksen (Emilia Clarke) sotajoukkojen päällikköä.

Toiselta ammatiltaan Anderson on muusikko, joka käyttää myös taiteilijanimeä Raleigh Ritchie: hänen trip hopia ja soulia yhdistelevä esikoislevynsä ilmestyi 2016.

Taistelijaksi kasvatettu Grey Worm on hahmona hyvin varautunut. Hän on ammattisotilas, joka on opetellut tuntemaan tunteita vasta tutustuttuaan Daeneryksen palvelijaan Missandeihin (Nathalie Emmanuel).

Haastatteluissa Andersonilta on usein kysytty erityisesti yhdestä Grey Wormin piirteestä: miltä tuntuu esittää kastroitua hahmoa?

– En aavistanut, että tästä kysymyksestä tulisi niin iso osa elämääni, Anderson paljastaa huvittuneena.

Daenerys (Emilia Clarke) on Grey Wormin työnantaja.

Kysymykset sukupuolesta ja sarjan valta-asetelmista ovat kuitenkin askarruttaneet myös Andersonia. Maskuliinisuus näyttäytyy Game of Thronesissa monella tavalla.

” Voimakas voi olla kuitenkin hyvin monella tapaa. Jotkut tämän sarjan voimakkaimmista hahmoista ovat naisia.

– Pidän kovan ja vahvan sotilaan näyttelemisestä todella paljon, vaikka en itse ole tyypillinen miehinen mies – eihän minulla ole isoja muskeleita, hän huomauttaa.

– Voimakas voi olla kuitenkin hyvin monella tapaa. Jotkut tämän sarjan voimakkaimmista hahmoista ovat naisia, hän alleviivaa.

Daniel Portman esittää sarjassa Podrickia, joka tunnetaan sotilas Briennen avustajana.

Näyttelijöille Game of Thrones on merkinnyt mahdollisuutta työskennellä harvinaisen ison kaartin kanssa. Skottinäyttelijä Daniel Portmanin esittämä Podrick on kausien aikana kasvanut ujosta aseenkantajasta päteväksi taistelijaksi.

– Sarjan suosio on ollut aivan mahtavaa. Olen joskus ollut mukana näytelmissä, joiden yleisössä on ollut vain viisi tai kuusi katsojaa. Niinä hetkinä en ole kokenut ammattiani kovinkaan yleväksi!

Vuosien aikana näyttelijät ovat oppineet tuntemaan hahmonsa läpikotaisin.

– Tauoilla olen harjoitellut kohtauksia ja päivittänyt tuttujen kanssa kuulumisia. Tauot ovat paljolti jutustelua ja kahvinjuontia, Portman summaa pilke silmäkulmassa.

Grey Worm (Jacob Anderson) joutui sarjan viimeisellä kaudella tiukkaan tilanteeseen.

Anderson opetteli rooliaan varten taitavaksi keihäänkäsittelijäksi. Toisen erikoistaidon kanssa kävi köpelömmin.

– Ennen kuvauksia harjoittelin pari viikkoa hevosilla ratsastamista. Kuvauspaikalla Marokossa kerroin heti innoissani, etten malta odottaa ratsastuskohtauksia, Anderson paljastaa IS Tv-lehdelle.

Sarjan pääkäsikirjoittaja ja luoja Daniel B. Weiss palautti nuoren näyttelijän kuitenkin nopeasti maan pinnalle.

– Hän sanoi, että dude, esittämäsi hahmo kuuluu jalkaväkeen! Anderson nauraa.

Game of Thrones -sarjan tähtiä vasemmalta oikealle: Tarthin Brienne (Gwendoline Christie), Podrick (Daniel Portman), Tyrion Lannister (Peter Dinklage) ja Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau).

Molemmat uskovat, että Game of Thrones yhdistää sen näyttelijöitä vielä vuosien ajan: ystävyyssuhteet säilyvät, vaikka sarja päättyykin.

– Tämän porukan näkeminen joissakin muissa tuotannoissa on kuin tapaisi serkun, jota ei ole nähnyt pitkään aikaan, Anderson vertaa.

Game of Thrones, kauden 8 kolme viimeistä jaksoa maanantaina 6.1. TV2 klo 21.10 alkaen sekä Yle Areenassa. Koko sarjan voi katsoa HBO Nordic -palvelusta.

Juttu on ilmestynyt alun perin 11.12.2019 julkaistussa IS Tv-lehdessä.