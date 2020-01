Laulaja Taylor Swiftin rooli viettelevänä kissanaisena on yksi Cats-musikaalin parhaista asioista. Isosti flopannut elokuva on kuitenkin monilta muilta osin katastrofi.

Cats-elokuvasta tuli Yhdysvalloissa jättifloppi. Elokuva on mainettaan parempi, mutta viisi asiaa on täysin pielessä, arvioi elokuvakriitikko Taneli Topelius.

Katastrofeja on tunnetusti monenlaisia. Yhdysvalloissa jo isosti flopannut ja perjantaina Suomen valkokankaille saapuva Cats-elokuva on omintakeisena sekasotkuna silti erityisen hämmentävä tapaus.

Se on isolla budjetilla tehty elokuvamusikaali, jossa piti teoriassa olla kaikki kunnossa: pohjana on Andrew Lloyd Webberin 1981 ensi-iltansa saanut menestysteos, ohjaajana Kuninkaan puheen (2010) ja Les Misérablesin (2012) Tom Hooper, ja päärooleissakin nähdään koko joukko tunnettuja tähtiä.

Elokuvan taival on ollut kivinen kuitenkin jo heinäkuussa julkaistusta ensimmäisestä mainostrailerista alkaen.

Noin 95 miljoonaa dollaria eli 85 miljoonaa euroa maksanut digimusikaalispektaakkeli on Yhdysvaltain ensi-iltansa 20.12. jälkeen kerännyt Box Office Mojo -sivuston mukaan kahdessa viikossa maailmanlaajuisestikin lipputuloja vain noin 42 miljoonaa dollaria eli 38 miljoonaa euroa.

Markkinointikustannukset nostavat elokuvan todennäköiset tappiot vielä huomattavasti isommiksi.

Rumpleteazer (Naoimh Morgan), Victoria (Francesca Hayward) ja Mungojerrie (Danny Collins) päätyvät varkaisille vieraaseen taloon.

Hyvät uutiset ovat, että lopputulos ei ole läheskään niin surkea kuin mitä nettipalstojen vääräleuat ovat Yhdysvalloissa ehtineet jo leimata.

Huonot uutiset ovat, että Cats ei silti ole hyvä elokuva. Siinä on aivan liian moni asia pielessä – kuten nämä:

1. Oudot kissahahmot: Cats-musikaalin kaikki hahmot ovat kissoja. Elokuvan hahmot ovat kuitenkin epämääräisiä kissaihmisiä: näyttelijät ovat säilyttäneet kasvonsa, mutta saaneet naamansa ympärille digitaalisesti työstetyn karvoituksen. Se saa arvostetun Dame Judi Denchin näyttämään vakavillakin hetkillä koomiselta ja koomikko Rebel Wilsonin jopa irvokkaalta – varsinkin niissä kohtauksissa, joissa Wilson raapii haaroväliään.

Dame Judi Dench näyttelee vanhaa ja arvostettua Deuteronomy-kissaa, joka päättää, kuka voittaa kissojen laulukilpailun.

2. Viimeistelemättömyys: Erikoistehosteiden taso vaihtelee rajusti: kissojen naamakarvoitus näyttää kohtauksesta toiseen erilaiselta. Esimerkiksi torakkanaisten tanssikohtauksen erikoistehosteet ovat täysin keskeneräisiä.

3. Juoneton musikaali: Webberin musikaali on jo itsessään heikko tapaus: tarinaa ei ole nimeksikään. Yhteen yöhön sijoittuva juoni koostuu kilpailusta, jossa erilaiset kissat laulavat itsestään laiskoja esittelylauluja tavoitellessaan paikkaa kissojen taivaasta. Lauluista tunnetuin on oikeutetusti Memory. Muissa kappaleissa ei ole sen tunnevoimaa, vaikka mukana on yksi uusikin kappale, Taylor Swiftin tulkitsema Beautiful Ghosts.

Cats-elokuvan päähenkilönä on nuori ja kokematon naaraskissa Victoria (Francesca Hayward), jonka osana on ihailla kollikissojen taitoja.

4. Vanhanaikaisuus: Cats-musikaali näyttää ja kuulostaa pahasti vuoden 1981 tuotteelta, korvia raastavaa syntetisaattorisovitusta myöten. Asenteetkin tuntuvat pölyisiltä: kissojen tuomarina toimii vanha arvostettu valkohipiäinen kissa (Judi Dench), jonka hyväksyntää kaikki muut tavoittelevat. Mustaturkkiset katit ovat joko huijaavia varkaita (Idris Elba) tai katuojaan syöstyjä, itsesäälissä rämpiviä entisiä hienohelmoja (Jennifer Hudson). Päähenkilönä on nuori valkoinen naaraskissa Victoria (Francesca Hayward), jonka osana on lähinnä ihailla kollikissojen taitoja.

5. Teatterimaisuus: Digitehosteista huolimatta Hooperin elokuva näyttää taltioidulta teatteriesitykseltä. Tanssikoreografiat toistavat lavamusikaalista tuttua kliseistä liikekieltä, ja vain yksi siirtymä hyödyntää kunnolla elokuvien mahdollisuutta hypätä yhdestä todellisuudesta toiseen. Näyttelijöistä etenkin Judi Dench, Jennifer Hudson, Ian McKellen ja James Corden sortuvat räikeään ylinäyttelemiseen.

Laulaja Taylor Swift säteilee viettelijäkissan osassaan hurjaa sähäkkyyttä ja laulaa uuden kappaleen Beautiful Ghosts.

Kokonaisuutta ei pelasta mikään, mutta Cats-elokuva sisältää onneksi myös muutamia kohokohtia: Francesca Hayward on naiivin Victorian roolissa ihastuttavan aito, Taylor Swift säteilee viettelijäkissan osassaan hurjaa sähäkkyyttä ja Idris Elba kieroilee pahiksena vetoavan karismaattisesti.

Silti elokuva-Catsia ei ilkeä suositella muille kuin alkuperäisen musikaalin faneille. Toinen vaihtoehto on nauttia se camp-henkisenä huonon maun ylistyksenä alkoholiannoksen kera.

Cats, Suomen ensi-ilta elokuvateattereissa perjantaina 3.1.