Netflixin italialaisen suosikkisarjan Suburran tähti: ”Rooli on auttanut minua ymmärtämään, millaista on olla hylkiö”

Giacomo Ferrara on yksi Italian ensimmäisen Netflix-tuotannon tähdistä. Hänen hahmonsa haluaa Rooman kuninkaaksi.

Lokakuussa 2017 Netflixissä ensi-iltansa saanut rikosdraama Suburra teki historiaa ollen ensimmäinen italialainen Netflix-tuotanto.

Sarja on prologi Stefano Solliman ohjaamalle samannimiselle vuoden 2015 elokuvalle, joka oli arvostelumenestys. ”Italian Narcosiksikin” kutsutun sarjan juoni keskittyy elokuvan tapaan rikollisperheiden, likaisten poliitikoiden ja Vatikaanin väliseen valtataisteluun Rooman kupeessa sijaitsevan Ostian satamakaupungin maista.

Tv-lehti tapasi sarjan päätähtiin lukeutuvan Giacomo Ferraran, joka on yksi niistä sarjan tähdistä, jotka olivat mukana myös elokuvassa.

Netflix on tarjonnut vaikkapa juuri Ferraran kaltaisille näyttelijöille aivan uudenlaisen mahdollisuuden näyttää kykynsä maailmanlaajuiselle yleisölle. 29-vuotias näyttelijä on noussut tunnetuksi paitsi kotimaassaan myös maailmalla.

– Olin New Yorkissa ystäväni kanssa, kun minut tunnistettiin hississä. Vieressäni seissyt mies tajusi, että näytän tutulta, Ferrara muistelee.

Mustiin aurinkolaseihin verhoutunut näyttelijä ottaa Guccin lasit pois päästään, ja havainnollistaa silmillään, miten mies katsoi häntä kuin vanhaa tuttua.

– Sitten hän totesi, että olet näyttelijä! Vastasin, että juu, kyllä. Hän kertoi katsovansa Suburraa, ja että se on Gomorran ohella yksi hänen suosikeistaan.

Netflix ei julkista juurikaan ohjelmiensa katsojamääriä. Joitain tilastoja se kuitenkin julkaisee. Suosiosta Yhdysvalloissa kertoo jotain se, että Suburra oli maan viime vuoden toiseksi suosituin ohjelma yli kahden tunnin yhtäjaksoisten katselusessioiden osalta.

IS tapasi Giacomo Ferraran Roomassa.

Ferraran hahmo, virnuileva Alberto ”Spadino” Anacleti oli elokuvassa sivuhenkilö, jonka ruutuaika jäi muutamaan kohtaukseen, jotka tosin olivat juonen kannalta hyvinkin merkityksellisiä.

Elokuvan promokiertueella hän sai tiedon sarjasta, jossa hän on päähenkilö ja jonka myötä hän on sittemmin saavuttanut kansainvälistä suosiota.

Spadino on kriminaali, joka haluaa olla perheensä johtaja – ja päästä osingoille Rooman valtapelissä.

– Hahmollani on tarkoitus olla naama, jota tekisi mieli läpsiä, Ferrara hymähtää roolihenkilöstään ja kertoo italiankielisestä termistä, joka kuvaa nimenomaan mainitunkaltaista henkilöä.

– Kaikki lähtee hymystä. Hahmoni myös kipuilee sisältäpäin. Hän on samanaikaisesti aika pelottava, mutta silti hyväsydäminen ihminen. Hänen tunne-elämänsä on hyvin mielenkiintoista ja outoakin. Pahuus on vain osa sitä. Sitä on hankala selittää.

Keskieurooppalaisiin romaneihin, sinteihin, kuuluva hahmo on kieltämättä moniulotteinen. Anacleti on perheensä musta lammas: homoseksuaali, joka pyrkii salaamaan asian perheeltään.

Vastaavasti hänen perhettään ei Rooman alamaailmassa, tai muutenkaan, arvosteta.

– Rooli on auttanut minua ymmärtämään, millaista on olla hylkiö, Ferrara sanoo.

Ferrara tutustui ennen elokuvan kuvauksia paikallisiin sinteihin, jotka auttoivat häntä valmistautumaan rooliinsa.

Suburra-elokuva, jonka prologi sarja on, perustuu kirjaan, joka puolestaan perustuu löyhästi tositapahtumiin fiktiivisin hahmoin. Myös Anacletien perheellä on esikuvansa tosielämässä – muun muassa YouTubesta löytyvällä poliisivideolla esitellään samankaltaista, kullatuin esinein ja huonekaluin kalusteltua taloa, jossa Anacletit sarjassa elävät.

– Se on merkillinen kulttuuri. Ihmiset ovat hyvin teatraalisia. Käytänkin roolityössäni paljon kroppaani ja käsiäni, vähän niin kuin teatterinäyttelijät. Se on hauskaa mutta vaikeaa.

Oma haasteensa Ferraralle on sintin kieli, jota hän joutuu puhumaan osassa kohtauksista.

– Se on tosi vaikeaa. Meillä on onneksi ääntämisvalmentaja, joka auttaa. Sanon vuorosanani, ja sitten unohdan ne lauseet.

Sarjaa on tehty kaksi kautta. Kumpi oli parempi?

– Ensimmäinen on tietysti ensimmäinen, mutta tykkäsin kakkoskauden käsikirjoituksesta enemmän. Siinä tapahtui enemmän ja se oli intensiivisempi. Nähdäkseni myös me näyttelijät olimme pykälän verran parempia.

Katsojat yllätettiin kakkoskauden viimeisessä jaksossa, kun yksi päähenkilöistä eli Lele (Eduardo Valdarnini) kuoli.

– Se oli kuin oikeasti oma ystävä olisi kuollut. Sen esittäminen oli minulle ja Alessandrolle (Borghi, Aureliano Adami) rankkaa.

– Sikäli se oli helppoa, että itkimme oikeasti! Lele oli yksi päähenkilöistä, joten sitä ei osannut odottaa. Kun kuulin käänteestä, kysyin käsikirjoittajilta, että mitä – miksi? Ei! Ferrara hymyilee.

Borghista, joka on yksi Italian kuumimmista näyttelijänimistä, on tullut Ferraralle yhteisen elokuva- ja sarjaprojektin jälkeen läheinen ystävä. Sarjan tähdet ovat muutenkin läheisiä, ja Ferrara viettää aikaa esimerkiksi huomattavasti itseään vanhemman Filippo Nigron (Amadeo Cinaglia) kanssa.

– Olemme kuin perhettä. Se on erityistä Suburrassa, koska samaa ei tapahdu joka setissä. Kaikki ovat suurenmoisia näyttelijöitä, mutta ennen kaikkea hyviä ihmisiä.

– Näyttelijälle on tärkeää, että voi mennä töihin ja pitää siellä hauskaa muiden kanssa. Joskus näyttelijät ovat vähän outoja ja viihtyvät omissa oloissaan, mutta tässä tapauksessa näin ei ole.

Spadino Anacletilla on huomiota herättävä hiustyyli.

Suburran kolmannelta viimeiseltä tuotantokaudelta Ferrara sanoo toivovansa vielä aiempaa ennen tunnetta.

– Tässä sarjassa on kyse tunteista. Päähenkilöt ovat pahoja tyyppejä, mutta heilläkin on suuria tunteita. Tietysti olen myös kiinnostunut näkemään, mitä hahmolleni käy, kun hän saa pojan. Kun kuvasimme edelliskautta, se sai minut miettimään isyyttä. Olen kiinnostunut näkemään, miten Spadino käsittelee asian.

– Isyys muuttaa paljon: perheeseen tulee uusi elämä ja sitä on vastuullinen toisesta ihmisestä. Perspektiivi muuttuu. Spadino haluaa varmasti nyt entistäkin vahvemmin olla Rooman kuningas, kun hänellä on perillinenkin.

Kolmoskausi kuvataan talviaikaan Roomassa. Edelliset kaudet kuvattiin kesällä ja pitkälti illalla tai yöllä. Ferrara muistelee viime kauden kuvausten aikaan Roomassa olleen todella kuuma. Nukkua piti päivisin, koska kuvauksia tehtiin lähes yksinomaan pimeällä.

– Talvella Roomassa on v–un kylmä, Ferrara nauraa.

On pakko todeta, että meillä Suomessa on vielä paljon kylmempi.

– Tiedän, tiedän! Mutta Abruzzossakin (Ferrara kasvoi Abruzzossa vuoristossa) on talvisin -15 astetta, mutta se on minulle ihan ok. Täällä Roomassa se tuntuu erilaiselta. 7–8 asteen, ja puhun nyt plussista, lämpökin tuntuu tosi kylmältä, koska täällä on niin kosteaa.

– Ja hei, minun täytyisi muuten tulla joskus käymään Suomessa. Haluaisin nähdä revontulet!