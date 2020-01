Brittipaparazzi tekee kaikkensa saadakseen mahdollisimman ruman kuvan julkkiksesta – saa vinkkejä tähdistä yllättävältä taholta

Avan dokumentissa seurataan paparazzi George Bambyn työtä.

Brittipaparazzi George Bamby sotkee naamansa ruskeaksi ja hyppää puskaan. Hän on vaanimassa näyttelijä Dawn Frenchiä, joka on yksi hänen vakiokohteistaan. Tunne ei ole molemminpuolinen, vaan French on usuttanut usein poliisit Bambyn kimppuun.

– Lehdet haluavat julkkiksista kuvan, kun he ovat huonoimmillaan. Ovat he sitten lihavia, tukka sekaisin, epäsiistejä, meikkaamattomia, kännissä... Mitä vaan, kunhan hän näyttää pahalta, Bamby luettelee Avan dokumentissa Paparazzin tunnustukset.

Paparazzi George Babmy yrittää ottaa julkkiksista mahdollisimman epäimartelevia kuvia.

Röyhkeä ja rehentelevä Bamby selittää, ettei tunne huonoa omaatuntoa ottamistaan kuvista tai siitä, millaisen mielipahan ne aiheuttavat kohteelleen. Hän vierittää syyn tabloid-lehdille, jotka julkaisevat jutun.

Paparazzin vaimo työskentelee sairaanhoitajana.

– Vaimoni pelastaa henkiä, mutta minun työni on aivan päinvastaista. Toisaalta jos haluaa olla julkkis, median ja kuvaajien huomio on vain kestettävä. Jos ei siihen pysty, painukoon muualle töihin.

Bamby lähti paparazziksi kuultuaan, että Wayne Rooneyn kuvista irtoaisi hyvät rahat. Mies ei tosin tiennyt valokuvaamisesta mitään.

Paparazzi kertoo saavansa vinkkejä julkkiksista jopa näiden lähipiiriltä, kuten äidiltä, sediltä tai managerilta.

Bamby on joutunut tilanteisiin, joissa julkkis alkaa riehua paparazzille tietämättä, että hänet käräyttänyt ihminen seisoo samaan aikaan todellisuudessa hänen vierellään.

