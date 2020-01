Nicke Lignellistä tiukka kirurgi Sykkeeseen – uusi roolihahmo ei siedä minkäänlaisia pokkuroijia ja häiriöitä

Nicke Lignell palaa televisoon 10 vuoden tauon jälkeen. Hän on Syke-sarjan uusi kirurgi.

Näyttelijä Nicke Lignell, 53, hyppää mukaan Sykkeeseen. Sairaalasarja tekee paluun suomalaisten olohuoneisiin 3. tammikuuta, kun 7. kausi alkaa Ruutu+-palvelussa. Kaksi ensimmäistä jaksoa estetään myös Nelosella ja Livillä.

Traumapolin arkeen sukeltava sarja esittelee kaudella uuden hahmon, yleiskirurgi Jari Valkjärven. Nicke Lignellin näyttelemä Jari on pedantti ja tarkka työssään, eikä siedä minkäänlaisia häiriötekijöitä tai pokkuroijia työpaikallaan. Jari on uhrannut työlleen henkilökohtaisen elämänsä ja pitää heikkoutensa visusti omana tietonaan.

– Tämä on ollut todella hauska ja kiva projekti. Koko tämä sairaalamaailma on alkanut kiinnostaa, kun se on avautunut näin todellisena. Tai niin todellisena, kun se nyt voidaan draamaversiona toteuttaa, Lignell kertoili tunnelmiaan Ilta-Sanomille joulukuussa.

Lignell on luonut pitkän uran näyttelijänä. Siitä huolimatta miehen viimeisimmästä varsinaisesta roolista televisiosarjassa on ehtinyt vierähtää jo kymmenen vuotta.

Lignell oli äärimmäisen innoissaan hyppäämässä mukaan Sykkeen kaltaiseen tuotantoon.

– On hauskaa olla pitkästä aikaa televisiosarjassa mukana. Täällä on todella hyvä työyhteisö, joskin koko ajan on uutta opeteltavaa, Lignell kertoi.

Syke jatkuu 36 jakson voimin, ja sitä jatketaan myös 7. kauden jälkeen. Uusi tuotantokausi ottaa kantaa terveydenhoitoalan tehostamiseen ja näyttää, miten se voi vaikuttaa työntekijöihin.

– Meillä on kuvauksissa koko ajan ammattilaisia paikalla, jotka tietää, miltä erilaisten toimenpiteiden tulisi näyttää. Tämä on hyvin käytännönläheistä, Lignell sanoi.

Viimeisten vuosien aikana Nicke Lignellin ja hänen Raakel-vaimonsa arki on kokenut merkittävän murroksen, kun kaikki pariskunnan viisi aikuista lasta ovat muuttaneet pois perheen yhteisestä kodista. Nyt kaksikko totuttelee jälleen elämään kahdestaan.

Raakel ja Nicke Lignell elävät rauhallista arkea Sipoossa.

– Tavallaanhan me ollaan pikkuhiljaa nyt tultu takaisin siihen, mistä aikanaan suhde aloitettiin. Toki se muuttaa arkea, mutta emme ole mitään suuria projekteja ehtineet vielä toteuttamaan, Lignell pohti.

– Sellaista rauhallista arkea Sipoossa elellään. Haluamme kyllä matkustella. Edelleen, vaikka eletäänkin tällaisia aikoja, ettei juuri saisi lentää. Se olisi mukavaa, mutta kaksi koiraa sitoo meitä jonkin verran, hän naurahti.