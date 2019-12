Huomenta Suomi muuttuu – Tiesitkö, kuinka kauan Pekka Pouta ja Kirsi Alm-Siira ovat tehneet tv:n suosittua aamuohjelmaa?

Huomenta Suomen nimi vaihtuu 30 vuoden jälkeen Uutisaamuksi. Samalla aamujuontajat häviävät ruudusta, mutta vakiokasvot Kirsi Alm-Siira ja Pekka Pouta jatkavat myös uudistuvassa ohjelmassa.

Pohjoismaiden pitkäkestoisin aamuohjelma Huomenta Suomi juhlisti 30-vuotista taivaltaan 1. joulukuuta.

Vain reilua kuukautta myöhemmin Huomenta Suomi jää nimenä unholaan, sillä 7. tammikuuta klo 6.25 alkaen MTV3-kanavan aamuohjelma on Uutisaamu.

Muutos kuulostaa rajulta, sillä Huomenta Suomi jo nimenä tuo niin katsojille kuin sen tekijöillekin runsaasti muistoja mieleen.

Jo vuosikausia katsojat ovat päässeet seuraamaan kotoisan haastattelustudion lämmintä tunnelmaa tunnettuine juontajineen, vieraineen ja kokkeineen.

– Muistelen ohjelman alkuaikoja suurella lämmöllä: Kati Nappa tai Jyrki Sukula saattoivat olla meidän studiossamme aamuisin kokkaamassa meille ja katsojille. Itse asiassa monet suomalaiset julkkiskokit ovat nousseet Huomenta Suomen kautta tunnetuiksi, MTV3:n tunnetuin meteorologi Pekka Pouta muistelee.

Pekka Pouta vuonna 1991.

Pekka on edelleen mukana ohjelmassa: hän on työskennellyt Huomenta Suomen parissa jo 29 vuotta.

– Tulin ohjelmaan mukaan 23-vuotiaana 1990, vain lähes vuosi ohjelman alkamisesta. Tuohon aikaan juontajina olivat muun muassa Timo Laukkio ja Lauri Karhuvaraa – Leena Pakkanen oli juuri lähtenyt pois, Pekka kertoo.

Nyt hänen kollegoinaan ovat muun muassa kanavan pitkäaikainen uutisankkuri Kirsi Alm-Siira ja aamun urheiluankkurina aloittava Minna Korkka. He kaikki ovat mukana uuden Uutisaamun tiimissä.

Kirsilläkin on takanaan jo lähes 14 vuotta aikaisia aamuherätyksiä.

– Tulin taloon vuonna 2006 ja tein ensimmäiset kaksi vuotta pelkästään Huomenta Suomea, sittemmin myös iltauutisten ankkuriksi osittain siirtynyt Kirsi kertaa.

Kirsi Alm-Siira 2010.

– Muistan niistä ajoista ennen kaikkea ne ihmiset, joiden kanssa tein töitä. Lauri Karhuvaara oli instituutio, ja jännitinkin sitä, kun aloimme työskennellä samassa ohjelmassa.

Myös studio oli täysin toisenlainen kuin nyt.

– Silloin tuntui siltä kuin olisin kävellyt vanhempieni olohuoneeseen: oli pehmeät värit ja sohvat, ja teki mieli pukeutua johonkin villapoppanaan, Kirsi sanoo.

– Nyt tämä on uutisstudio: neutraali, valoisa ja puhdas, eikä täällä voi kuvitellakaan pitävänsä villapaitoja, Kirsi esittelee nykyistä Uutisaamun studiota.

Uutisaamu kuvataan samassa studiossa ja lavasteissa kuin Seitsemän uutiset, Kymmenen uutiset ja Viiden jälkeen -ohjelma.

Miten Uutisaamu sitten poikkeaa sisällöltään Huomenta Suomesta?

– Selkein muutos on se, että aamujuontajat häviävät ruudusta. Jatkossa uutisankkurit tekevät ohjelmassa nähtävät haastattelut, kertoo MTV Uutisten vastaava päätoimittaja Tomi Einonen.

Tomi Einonen muistuttaa, että Huomenta Suomi ei lopu, vaan vain nimi muuttuu.

– Sohvaosuuksien eli pidempien haastattelujen osuus putoaa noin kymmenestä neljään. Haastatteluita on jatkossa vähemmän.

Se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi aamujuontajina viime aikoina nähnyt Tero Karhu ja Ivan Puopolo eivät enää ole mukana ohjelmassa.

Kirsi Alm-Siira taas on yksi uudistuvan ohjelman uutisankkureista, joten hänen osuutensa ohjelmassa lisääntyy haastatteluosuuksien myötä.

Miksi tällaista muutosta sitten kaivattiin?

– Olemme tutkineet katsojien kokemuksia ja reagoineet siihen, mille on kysyntää: ihmiset toivovat enemmän uutisia. Niiden kulutus on lisääntynyt, Tomi Einonen sanoo.

Uutisten lisäksi myös aamun haastatteluissa painotetaan uutismaisuutta ja tehokkuutta.

– Oma näkemykseni on se, että maailma on mennyt hektisemmäksi ja elämänrytmi kiivaammaksi. Ihmisten kiire on lisääntynyt aamuisin, joten leppoisalle jutustelulle tv:ssä ei ole samalla tavalla aikaa, Tomi Einonen sanoo.

– Jos katsojalla on aamulla 15 minuuttia aikaa katsoa tv:tä, niin lähdemme siitä, että sinä aikana saa kaikki tarvittavat tiedot. Pohjustamme ja ennakoimme uutistapahtumia, ja kaikenlaisia täytejuttuja tulee olemaan vähemmän.

Hän korostaa, että Huomenta Suomi ei lopu, vaan vain sen nimi vaihtuu.

Lue koko haastattelu uudesta Tv-lehdestä! Lehti on myynnissä 31.12.2019–7.1.2020 yhdessä Ilta-Sanomien kanssa. Digiversion löydät täältä.