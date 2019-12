Finnkinon mystiset ongelmat jatkuvat, verkkosivu ei kerro oikeaa tilannetta – ”Vian syytä ei vielä tiedetä”

Finnkino painii yhä teknisten ongelmien kimpussa. Syyt eivät ole vielä selvinneet.

Elokuvateatteriketju Finnkinon verkkosivut takkuilivat joulupäivänä pahasti. Sivustolle oli hankala päästä ja jos sattui onnistumaan, tuloksena oli jopa tuntien jonotus. Ongelmat ovat vain jatkuneet yhä tapaninpäivänä.

– Sivusto toimi valitettavasti hyvin hitaasti. Vian syytä ei vielä tiedetä, mutta asiaa selvitetään usean henkilön voimin, Finnkinon myyntijohtaja Hannele Wolf-Mannila kertoo Ilta-Sanomille.

Teattereissa lipunmyynti toimii

Hän kertoo, että verkkosivuilla näkyvä jonotusnumero ei kerro oikeaa tilannetta.

– Jonotuksen arvioitu minuuttimäärä sen sijaan on oikea. Sivustolla on nyt paljon liikennettä. Varmin tapa sada lippu elokuviin on se, että menee teatterin ostamaan sen. Teattereissa lipunmyynti siis toimii normaalisti ja näytöksissä on tilaa, Wolf-Mannila sanoo.

Myös varatut liput pääsee lunastamaan perinteiseen tyyliin paikan päältä ennen elokuvaa.

Näin ongelmat alkoivat

Finnkino kertoi Twitter-tilillään, että se on joutunut sulkemaan jumiutuneen verkkokauppansa ja myös puhelinapplikaationsa toistaiseksi.

– Finnkinon verkkopalvelussa ilmenneen vian vuoksi sivustolle kirjautuminen on estetty ja verkkokauppa sekä applikaatio suljettu toistaiseksi. Pyrimme saamaan vian korjattua mahdollisimman pian, Finnkino kertoi aiemmin Twitter-tilillään.