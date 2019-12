Main ContentPlaceholder

Klassikkoelokuva teki Karolyn Grimesista aikansa lapsitähden – sitten kaikki meni traagisesti pieleen ja ura päättyi kuin seinään

Näyttelijä Karolyn Grimes kuvattuna Deschutes Fair and Expo -joulumarkkinoilla Redmondissa, Oregonissa.

Frank Capran Ihmeellinen on elämä -elokuva floppasi ilmestyessään, mutta saavutti myöhemmin kulttimaineen. Karolyn Grimes on yksi elokuvan viimeisiä elossa olevia näyttelijöitä. Hänestä on tullut filmin itsemurhavastaisen viestin sanansaattaja.

George Bailey, alias James Stewart seisoo sillalla ja katsoo alas virtaavaan veteen. Mies on tullut elämässään umpikujaan ja harkitsee hyppäämistä jokeen. Vieressä tilannetta seurannut enkeli Clarence (Henry Travers), pulahtaa veteen itse. George sukeltaa perässä, pelastaen enkelin ja samalla itsensä. Sitten Clarence näyttää Georgelle, millainen maailma olisi, jos hän ei koskaan olisi syntynyt. Kyyneleet valuvat Irakin sodan veteraanin Margie Andersonin silmistä kun hän kohtaa joulumarkkinoilla Stewartin Zuzu-tytärtä esittäneen Karolyn Grimesin. – Elän tästä tapaamisesta loppuelämäni. Olen itsekin miettinyt itsemurhaa. Minulla ei ole joulua, ellen katso Ihmeellistä munatotin, juustojen ja meetvurstin kera, nainen kertoo liikuttuneena. Karolyn, 79, kirjoittaa nimikirjoituksia aviomies Chris Brunellin ottaessa vaimostaan kuvia fanien kanssa. Myytävänä on julisteita, kelloja, kirjoja, nukkeja ja valokuvasettejä. – Tuntuu melkein, kuin Karolyn olisi sukulaisemme, sillä katsoimme elokuvan kotona joka jouluaatto. Olen jatkanut perinnettä omien lasteni kanssa, keski-ikäinen Rachel selittää. Joka toisella tuntuu olevan Ihmeellisen ympärille kietoutuva tarina. Karolyn Grimes halaa sotaveteraani Margie Andersonia, jota Ihmeellinen koskettaa syvästi. Grimesien perhe asui pienessä vierastalossa Hollywoodissa. Karolyn oli ainoa lapsi. Äiti patisti tytön draama-, laulu-, lausunta-, piano- ja tanssitunneille ja järjesti tälle agentin. Ensimmäisen roolinsa Karolyn sai neljävuotiaana elokuvassa That Night With You. Mukana ollut mykkäfilmitähti Buster Keaton ei kuulemma sylkäissyt lasiin. Sitten Karolyn ja neljä muuta tyttöä kutsuttiin ohjaaja Frank Capran haastateltaviksi. Studiolla toisen tytön äiti kaatoi kahvia Karolynin hameelle. Myöhemmin paljastui, että tämä oli läikyttänyt kahvin tahallaan, jotta likainen hame sabotoisi Karolynin koe-esiintymisen. Mutta se ei tyttöön vaikuttanut ja hän sai Zuzun roolin. Kuvauksissa Capra asettui polvilleen, katsoi kuusivuotiasta Karolynia silmästä silmään ja kertoi, mitä hän kulloinkin halusi tytön tekevän. – Hän oli hyvä saamaan ihmisistä ulos tunteita, Grimes luonnehtii. Karolyn Grimes (Zuzu Bailey) ja James Stewart (George Bailey) ruusun terälehtikohtauksessa elokuvassa “Ihmeellinen on elämä”. Zuzun kohtaukset kuvattiin RKO Pathé -studioilla Los Angelesin Culver Cityssä. – Muistan lavasteet ja joulukuusen. Se näytti loisteliaalta verrattuna siihen pikku kuuseen, joka meillä oli kotona. Ja lumen! En ollut koskaan aikaisemmin nähnyt sitä. Se ei ollut oikeaa lunta, mutta uskomatonta silti, Grimes hymyilee. James Stewart oli miellyttävä elokuvaisä. – Hän oli ihana, ystävällinen, kärsivällinen ja kaikin puolin mukava mies. Karolyn vietti tovin jos toisenkin Stewartin reppuselässä monta kertaa kuvatussa otoksessa, jossa isä ja lapset juoksevat portaita alas. – Stewart pitää Jimmyä yhdestä kädestä, Marya toisesta ja minä roikun kaulasta jalat hänen ympärilleen kietoutuneina, näyttelijä nauraa. Vasemmalla näyttelijöiden yhteiskuva ja oikealla Donna Reed, James Stewart ja Karolyn Grimes. Karolynin osuus filmauksista kesti kaksi viikkoa. Hän sai kutsun elokuvan ensi-iltaan, mutta nukahti kesken kaiken. Karolyn esiintyi lapsena kaikkiaan 16 elokuvassa – mm. Cary Grantin kanssa filmissä Piispan vaimo ja John Waynen kanssa westernissä Rio Grande. Wayne, The Duke järjesti tytölle syntymäpäiväjuhlat. – Täytin kymmenen kun olimme Moabissa, Utahissa kuvaamassa. Wayne lennätti paikalle ilotulitteita ja kakun. Minulle laulettiin hyvää syntymäpäivää Colorado-joen törmällä, nainen myhäilee. Näyttelijänura sai surullisen lopun. Karolynin äiti sairastui ja menetti vähitellen liikuntakykynsä. – Ne olivat pitkät viisi vuotta. En voinut tuoda ystäviä kotiin. Siellä tuoksui sairaalalta. Isä nosti äidin ylös aamulla ja pisti tuoliin istumaan. Palatessaan isä laski äidin takaisin sänkyyn. Äiti kuoli vain 44-vuotiaana, Karolyn sanoo hiljaa. Vuotta myöhemmin tyttö menetti isänsä auto-onnettomuudessa. Oikeus määräsi 14-vuotiaan asumaan ääriuskonnollisten sukulaisten luo Missouriin. – Asuin siellä setäni ja tämän häijyn vaimon luona, nainen kuittaa. “Ihmeellinen on elämä”. Kuvassa Donna Reed, James Stewart ja Karolyn Grimes. Karolyn opiskeli sairaalateknikoksi, meni naimisiin ja sai kaksi lasta. Liitto päättyi eroon. Nainen meni uusiin naimisiin ja sai kaksi lasta lisää. Sitten vuonna 1980 toimittaja koputti Karolynin ovelle Kansas Cityssä. – Hän kysyi, olinko mukana siinä elokuvassa ja pyysi haastattelua. Grimes näki silloin Ihmeellisen ensi kertaa, 40-vuotiaana. – Se oli minusta satumainen filmi. Itkin, kuten kaikki muutkin. Silloin ymmärsin, mitä kaikki ne ihmiset olivat elokuvassa nähneet. Hän alkoi saada ihailijapostia. – Halusin olla osa filmin kannustavaa sanomaa. Kasvatin vielä lapsia, joten en voinut matkustaa, mutta aloin osallistua paikallisiin tilaisuuksiin elokuvasta, nainen kronikoi. Karolyn Grimes myy elokuvan muistoesineitä Deschutes Fair and Expo -joulumarkkinoilla Redmondissa, Oregonissa yhdessä aviomiehensä Chris Brunellin kanssa. Sitten tragedia iski taas. Karolynin 18-vuotias poika teki itsemurhan. – Hän oli hyvä lapsi. Syynä oli onneton rakkaussuhde tyttöön, Grimes toteaa hiljaa. Karolynin mies kuoli syöpään vuonna 1994. Nainen tapasi tulevan psykologi-miehensä Chrisin itsemurhan vastaisessa tilaisuudessa, johon kumpikin oli kutsuttu puhujaksi. – Ihmiset ovat sanoneet olleensa jo ”sillalla,” mutta peruneet aikeensa filmin nähtyään. Se on antanut heille syyn elää. Olen ylpeä saadessani olla osa tätä liikettä, Karolyn Grimes säteilee.