Netin täydeltä tv-sarjoja, elokuvia ja urheilua – mutta mistä niitä kannattaa katsoa? Vertailu paljastaa suoratoistopalvelujen erot

Suoratoistopalvelut tarjoavat valtavan katsauksen monenlaista katsottavaa. IS selvitti, mitä ne maksavat ja mitä hinnalla saa.

Ilta-Sanomat vertaili tärkeimpiä ilmaisia ja kuukausimaksullisia suoratoistopalveluita. Suosituin on ilmainen Yle Areena.

Suoratoistopalveluja on tarjolla jo valtava määrä, ja niistä monilla on omat alkuperäissarjansa ja erityispiirteensä. Palvelujen hinnat vaihtelevat täysin ilmaisesta lähes 35 euroon kuukaudessa. Myös sisällöissä on eroja: osaa tarjoaa kaikkea viihteestä ja dokumenteista urheiluun samalla, kun toiset keskittyvät esimerkiksi tosi-tv-sarjoihin tai elokuviin.

Alla oleva taulukko paljastaa, mitä palvelut maksavat ja mitä hinnalla saa.

Jos grafiikka ei näy, katso se tästä.

Ryhmä Hau on lasten suosikki. Sitä voi katsella Paramount+ -palvelusta.

Ruutu+ tarjoaa muun muassa Vain elämää -sarjan jaksoja.

The Crown on yksi Netflixin suosikkisarjoista.

The Irishman -elokuva on herättänyt valtavasti mielenkiintoa. Se on nähtävissä Netflixissä.